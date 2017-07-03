Uçakta elektronik cihaz yasağı kalkıyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin geçtiğimiz aylarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler için getirdiği "kabinde laptop yasağı" nihayet kalkıyor. THY genel müdürü Bilal Ekşi'nin bugün yaptığı açıklamalara göre uçakta elektronik cihaz yasağı 5 Temmuz itibariyle kalkmış olacak.

ABD, uçakta elektronik cihaz yasağını henüz geçtiğimiz günlerde Abu Dabi için de kaldırmıştı.

Detaylar gelecek...

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Bilal Ekşi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Amerika seferlerine uygulanan Elektronik Cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz.Teşekkürler @UDHB @SHGM @dhmikurumsal" ifadelerini kullandı.