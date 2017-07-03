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Uçakta elektronik cihaz yasağı kalkıyor!

Türk Hava Yolları genel müdürü Bilal Ekşi, Amerika Birleşik Devletleri seferlerinde uygulanan "uçakta elektronik cihaz" yasağının 5 Temmuz itibariyle kalkacağını resmen açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
19,4b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerika Birleşik Devletleri'nin geçtiğimiz aylarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler için getirdiği "kabinde laptop yasağı" nihayet kalkıyor. THY genel müdürü Bilal Ekşi'nin bugün yaptığı açıklamalara göre uçakta elektronik cihaz yasağı 5 Temmuz itibariyle kalkmış olacak.

Bilal Ekşi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Amerika seferlerine uygulanan Elektronik Cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz.Teşekkürler @UDHB @SHGM @dhmikurumsal" ifadelerini kullandı.

ABD, uçakta elektronik cihaz yasağını henüz geçtiğimiz günlerde Abu Dabi için de kaldırmıştı.
Detaylar gelecek... 

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Bernhard 2 yıl
Ne oldu da vazgeçtiler?
3. Havalimanı yüzünden uyguluyorlardı ya hani yasağı, vazgeçtik galiba havaalanından.
Ya da onlar kıskanç olmaktan vazgeçtiler.
1 Yanıt Yanıtla +13
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asdz47 2 yıl en beğenilen Bernhard
Merak ediyorum arkadaş. Herşeyden nasıl böyle terslik çıkarmayı beceriyorsunuz. Çok mu zekisiniz ?
2 Yanıt Yanıtla +13
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capital.punishment 2 yıl asdz47
asdz47
Merak ediyorum arkadaş. Herşeyden nasıl böyle terslik çıkarmayı beceriyorsunuz. Çok mu zekisiniz ?

Tabiatları gereği böyleler. Kronik
asdz47Merak ediyorum arkadaş. Herşeyden nasıl böyle terslik çıkarmayı beceriyorsunuz. Çok mu zekisiniz ?Tabiatları gereği böyl...
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kadirirdem 2 yıl
Olması gereken zaten böyleydi,boşuna geldi!
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Shagrath 2 yıl
Atatürk Havalimanın da çalışıyorum biz den Amerika tomografi cihazı istedi ve hemen alındı.Amerika uçuşlarına giden elektronik cihazları uçağa gitmeden önce tomografi cihazından geçiriyoruz.Neden o kadar para verip cihazları aldırdılar.Zaten tamamen siyasi odaklı gereksiz bir uygulama idi.Gerçi neredeyse ülkenin yarısı suriyeli olunca normal geliyor.
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Bernhard 2 yıl
Ne oldu da vazgeçtiler?
3. Havalimanı yüzünden uyguluyorlardı ya hani yasağı, vazgeçtik galiba havaalanından.
Ya da onlar kıskanç olmaktan vazgeçtiler.
1 Yanıt Yanıtla +13
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asdz47 2 yıl Bernhard
Merak ediyorum arkadaş. Herşeyden nasıl böyle terslik çıkarmayı beceriyorsunuz. Çok mu zekisiniz ?
1 Yanıt Yanıtla +13
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