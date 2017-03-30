Ulaştırma Bakanı’ndan "ucuz internet" müjdesi!

Kars’ta düzenlenen Akıllı Şehir organizasyonunda önemli bilgiler aktaran Arslan, internet kullanımının yaygınlaştırılması ve tüm evlere bağlantı sağlanması için "internetsiz ev kalmasın" projesinin başlatıldığını duyurdu. Açıklamalarında internetin artık elektrik ve su kadar günlük ihtiyaç haline geldiğini söyleyen bakan, çalışmaların da bu düşünce çevresinde şekillendiğini ifade etti.

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Diğer taraftan Akıllı Şehir çözümlerinin güvenliğin yanı sıra bilgiye ulaşma, kamu hizmetlerinden yararlanma ve yakıt/enerji tasarrufu için büyük önem taşıdığını söyleyen Ulaştırma Bakanı, Kars’ın bu konuda öncü olduğunu ve geliştirilen mobil uygulama sayesinde şehir hakkında tüm bilgilere akıllı telefon aracılığıyla erişilebileceğini belirtti. Umarız en kısa sürede mevcut internet aboneleri için de benzer bir fiyat indirimine gidilir.

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Etkinlikte ülkemizde sabit telefon aboneliği bulunan fakat hiç internet kullanmamışhanenin olduğu, tüm vatandaşların internetle tanışarak her gelir grubu tarafından erişilebilir olmasını sağlamak için öncelikle fiyatların düşürüleceği dile getirildi. Buna göre’la gerçekleştirilen görüşmeler neticesindekişiler için kâr amacı gütmeyençıkarılacak. Özetle daha önce hiç internet bağlatmamış olanlara daha uygun fiyatlı tarife sunulacak.