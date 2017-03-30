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Ulaştırma Bakanı’ndan "ucuz internet" müjdesi!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, internetin tüm gelir grupları tarafından ulaşılabilir olması için düğmeye basıldığını, "ucuz internet" hizmetinin yakında geleceğini açıkladı.
2 yıl
29,2b
1
212
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kars’ta düzenlenen Akıllı Şehir organizasyonunda önemli bilgiler aktaran Arslan, internet kullanımının yaygınlaştırılması ve tüm evlere bağlantı sağlanması için "internetsiz ev kalmasın" projesinin başlatıldığını duyurdu. Açıklamalarında internetin artık elektrik ve su kadar günlük ihtiyaç haline geldiğini söyleyen bakan, çalışmaların da bu düşünce çevresinde şekillendiğini ifade etti.
Ayrıca Bkz. "BTK Başkanı Sayan: Booking.com'u biz engellemedik, kendileri erişime kapattı"
Etkinlikte ülkemizde sabit telefon aboneliği bulunan fakat hiç internet kullanmamış 1,8 milyon hanenin olduğu, tüm vatandaşların internetle tanışarak her gelir grubu tarafından erişilebilir olmasını sağlamak için öncelikle fiyatların düşürüleceği dile getirildi. Buna göre Türk Telekom’la gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ilk kez internet bağlatacak kişiler için kâr amacı gütmeyen özel tarife çıkarılacak. Özetle daha önce hiç internet bağlatmamış olanlara daha uygun fiyatlı tarife sunulacak.

Diğer taraftan Akıllı Şehir çözümlerinin güvenliğin yanı sıra bilgiye ulaşma, kamu hizmetlerinden yararlanma ve yakıt/enerji tasarrufu için büyük önem taşıdığını söyleyen Ulaştırma Bakanı, Kars’ın bu konuda öncü olduğunu ve geliştirilen mobil uygulama sayesinde şehir hakkında tüm bilgilere akıllı telefon aracılığıyla erişilebileceğini belirtti. Umarız en kısa sürede mevcut internet aboneleri için de benzer bir fiyat indirimine gidilir.

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dragonborn95 2 yıl
İnternete zam yolda
5 Yanıt Yanıtla +416
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prowl12 2 yıl
Özel tarifeden kasıt 0.5mbps download 0.0001 upload
1 Yanıt Yanıtla +216
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capo di capi 2 yıl
Evet denmesi için referandum öncesi çakallık başka birşey değil.
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1 Avatar
Blindfire 2 yıl
Ulaştırma bakanlığı projesi tam bir fiyasko, 30 tl ucretten bahsedilmiş ama vergi ve yalın internet ücreti dahil değilmiş, eklenince 50 tl yi bulacaktır. Diğer eksiside tarife hızı 4 mbps e kadar ve Akk sonrası hız 1mbps e düşecek.(Muhtemelen 1 Mayıs uygulamasıninda kapsami dışında), Zaten hali hazırda iknadan 41-49 tl arasında mevcut tarifeler için Fiyatlar alınabiliyor. Akk sonrası hızda 3 mbps ve 1 Mayıs uygulamasından da faydalanabilseceksiniz. Anlayacağınız Para Telekom ve ulaştırma bakanlığı projesi icin dağ fare doğurdu diyebiliriz. Rakamlar ortada
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ardabeyim 2 yıl
black mirror trolüne prim vermeyin ciddiye alip yorum yazmayin
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:::Banner::: 2 yıl
Söz konusu tarifede sadece aşağıdaki sitelere girilebilekcekmiş;
www.sabah.com.tr
www.ahaber.com.tr
www.akparti.org.tr
www.diyanet.gov.tr
www.gib.gov.tr
1 Yanıt Yanıtla +7
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Bualix 2 yıl :::Banner:::
:::Banner:::
Söz konusu tarifede sadece aşağıdaki sitelere girilebilekcekmiş;
www.sabah.com.tr
www.ahaber.com.tr
www.akparti.org.tr
www.diyanet.gov.tr
www.gib.gov.tr

akicraatlar.com/...
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mavizaman 2 yıl
0.0001 upload
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SeSioN 2 yıl
Hem ucuz internet hemde Akksiz bir internet gerek..
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KAEC 2 yıl
Beyler zam yolda
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enreka_tr 2 yıl
Canın sıkılınca işine gelmeyince kes interneti engelle sayfayı, sonra her eve internet. Oldu canım, dalga geçiyorlar artık resmen. 60 lira yerine 40 liraya verecek interneti ama herkesi zorunlu besli yapıp 5 katını alacak zaten. Kaldı ki akk saçmalığı hala devam ediyor. Yemezler gülüm, yemezler yavrum, gecin bu üç kuruşluk vaadleri artık.
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3arbar 2 yıl
o değilde ülkede tekel olan koskoca türk telekomu yok pahasına neden özelleştirdiniz aga?o paralar nereye gitti?
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erc44 2 yıl
video bile açmayanı interneti ücretsiz versen neye yarar.
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Blindfire 2 yıl
Zam gelmese bari
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