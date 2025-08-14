Giriş
    Türk Telekom: “Fiber ağ uzunluğu 496 bin km’ye ulaştı”

    Türk Telekom, 2025 yılının ikinci çeyreğinde gelirini 50,4 milyar TL’ye yükseltirken yatırımlarında hız kesmedi. Fiber ağ uzunluğu ilgili dönemde 496 bin km’ye yükseldi.

    Türk Telekom: “Fiber ağ uzunluğu 496 bin km’ye ulaştı” Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada gelirlerin yıllık bazda yüzde 13,2 artarak 50,4 milyar TL’ye yükseldiğini duyurdu. Yılın ilk yarısında konsolide gelir ise 98,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

    Fiberde yükseliş sürüyor

    Türk Telekom, son 12 ayda 2,5 milyon faturalı net abone kazanımı ile yeni bir rekora imza attığına da dikkat çekti. 2025 ikinci çeyrekte mobil abone sayısı 28,5 milyona yükselirken, faturalı segment 810 bin net abone kazanımıyla tarihinin en yüksek çeyreklik performansını gösterdi.

    ‘Herkes için erişilebilir yüksek hızda internet’ mottosuyla 81 ilin her köşesinde gerçekleştirdiği fiber altyapı çalışmalarına aralıksız devam eden Türk Telekom, 2025 ikinci çeyreği itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 496 bin km’ye, fiber hane kapsamasını 33,5 milyona yükseltti. 2025’in ilk çeyreğinde fiber ağ uzunluğu 482 bin km olarak gerçekleşmişti.

    5G’ye hazırlanılıyor

    Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı ve LTE baz istasyonlarının %54’ünün fiberle bağlanması sayesinde, yakında gerçekleşmesi beklenen 5G ihalesi ve sonrasındaki yayılım sürecine hazır durumda. CEO Ümit Önal, bu konuda hakkında “Güçlü fiber altyapımız, endüstrilerdeki öncü çalışmalarımız ve yüzde 54’ünü şimdiden fiberle bağladığımız LTE mobil baz istasyonlarımız ile yakında gerçekleşmesi beklenen 5G ihalesine ve ardından gelecek yayılım sürecine hazır durumdayız” dedi.

    “İmtiyaz sözleşmesini yenilemeye çok yakınız”

    Türk Telekom: “Fiber ağ uzunluğu 496 bin km’ye ulaştı” Tam Boyutta Gör
    Önal, “Yılın ikinci çeyreğinde 13,3 milyar TL yatırım gerçekleştirerek 2025’in ilk yarısını 21,8 milyar TL’lik yatırımla tamamladık. Ülkemizin dijitalleşmesi için 2005’ten bu yana yaptığımız yatırım toplamı 22 milyar ABD Doları’na ulaştı. Türk Telekom olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türkiye’nin altyapısıdır. Yaklaşık 25 yıl boyunca geçerli olacak sabit hat imtiyaz sözleşmemizi yenilemeye çok yakınız. Bu gelişme, Türkiye'nin dijital dönüşümünü güçlendirme hedefimiz doğrultusunda stratejik ve net bir yol haritası çizmeye olanak tanıyacak” ifadelerini kullandı.
