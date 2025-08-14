Türk Telekom: “Fiber ağ uzunluğu 496 bin km’ye ulaştı”

Fiberde yükseliş sürüyor
Türk Telekom, son 12 ayda 2,5 milyon faturalı net abone kazanımı ile yeni bir rekora imza attığına da dikkat çekti. 2025 ikinci çeyrekte mobil abone sayısı 28,5 milyona yükselirken, faturalı segment 810 bin net abone kazanımıyla tarihinin en yüksek çeyreklik performansını gösterdi.
‘Herkes için erişilebilir yüksek hızda internet’ mottosuyla 81 ilin her köşesinde gerçekleştirdiği fiber altyapı çalışmalarına aralıksız devam eden Türk Telekom, 2025 ikinci çeyreği itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 496 bin km’ye, fiber hane kapsamasını 33,5 milyona yükseltti. 2025’in ilk çeyreğinde fiber ağ uzunluğu 482 bin km olarak gerçekleşmişti.
5G’ye hazırlanılıyor
Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı ve LTE baz istasyonlarının %54’ünün fiberle bağlanması sayesinde, yakında gerçekleşmesi beklenen 5G ihalesi ve sonrasındaki yayılım sürecine hazır durumda. CEO Ümit Önal, bu konuda hakkında “Güçlü fiber altyapımız, endüstrilerdeki öncü çalışmalarımız ve yüzde 54’ünü şimdiden fiberle bağladığımız LTE mobil baz istasyonlarımız ile yakında gerçekleşmesi beklenen 5G ihalesine ve ardından gelecek yayılım sürecine hazır durumdayız” dedi.