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    Türk Telekom, KKTC'de şirket kuracak

    Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sabit altyapı kurmak için şirket kurduğunu duyurdu.

    Türk Telekom, KKTC'de şirket kuracak Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve iletişim şirketlerinden Türk Telekom, şimdi rotasını yurtdışına çeviriyor. Şirket, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde (KKTC) yeni bir iştirak kurarak bölgenin dijital altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. 10 Temmuz 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, yatırım planının detayları da netleşti.

    Kurulacak şirket, KKTC’de sabit internet hizmetleri sunacak ve fiber tabanlı altyapı yatırımlarına odaklanacak. TTNET A.Ş.’nin %99,99 oranında çoğunluk hissedar olacağı yapı, Türk Telekom’un operasyonel gücünü adanın dijitalleşmesi yönünde kullanmasını sağlayacak. Yeni şirketin başlangıç sermayesi 50.000 euro olarak belirlenmiş durumda.

    KKTC’ye 100 milyon dolarlık yatırım planı

    Açıklamada, kurulacak yeni şirketin faaliyetleri kapsamında yaklaşık 100 milyon dolar tutarında yatırım yapılmasının planlandığı vurgulandı. Bu yatırım ile KKTC’de yüksek hızlı fiber internet altyapısı geliştirilecek ve ülkenin dijital omurgası önemli ölçüde güçlendirilecek.

    Resmi güncel bilgilere göre Türk Telekom'un Türkiye'deki fiber ağ uzunluğu 482 bin kilometre oldu. Şirketin, fiber hane kapsaması 33,2 milyona, fiber abone sayısı da 13,9 milyona yükseldi. Bu abonelerin 8,3 milyonu FTTC (Saha Dolabına Kadar Fiber), 5,6 milyonu FTTH/B (eve/binaya kadar fiber) abonelerinden oluştu.

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    turkelvis 12 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 19 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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