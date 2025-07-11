Türk Telekom, KKTC'de şirket kuracak

Kurulacak şirket, KKTC’de sabit internet hizmetleri sunacak ve fiber tabanlı altyapı yatırımlarına odaklanacak. TTNET A.Ş.’nin %99,99 oranında çoğunluk hissedar olacağı yapı, Türk Telekom’un operasyonel gücünü adanın dijitalleşmesi yönünde kullanmasını sağlayacak. Yeni şirketin başlangıç sermayesi 50.000 euro olarak belirlenmiş durumda.
KKTC’ye 100 milyon dolarlık yatırım planı
Açıklamada, kurulacak yeni şirketin faaliyetleri kapsamında yaklaşık 100 milyon dolar tutarında yatırım yapılmasının planlandığı vurgulandı. Bu yatırım ile KKTC’de yüksek hızlı fiber internet altyapısı geliştirilecek ve ülkenin dijital omurgası önemli ölçüde güçlendirilecek.
Resmi güncel bilgilere göre Türk Telekom'un Türkiye'deki fiber ağ uzunluğu 482 bin kilometre oldu. Şirketin, fiber hane kapsaması 33,2 milyona, fiber abone sayısı da 13,9 milyona yükseldi. Bu abonelerin 8,3 milyonu FTTC (Saha Dolabına Kadar Fiber), 5,6 milyonu FTTH/B (eve/binaya kadar fiber) abonelerinden oluştu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre