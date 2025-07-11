Türk Telekom, KKTC'de şirket kuracak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve iletişim şirketlerinden Türk Telekom, şimdi rotasını yurtdışına çeviriyor. Şirket, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde (KKTC) yeni bir iştirak kurarak bölgenin dijital altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. 10 Temmuz 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, yatırım planının detayları da netleşti.

Kurulacak şirket, KKTC’de sabit internet hizmetleri sunacak ve fiber tabanlı altyapı yatırımlarına odaklanacak. TTNET A.Ş.’nin %99,99 oranında çoğunluk hissedar olacağı yapı, Türk Telekom’un operasyonel gücünü adanın dijitalleşmesi yönünde kullanmasını sağlayacak. Yeni şirketin başlangıç sermayesi 50.000 euro olarak belirlenmiş durumda.

KKTC’ye 100 milyon dolarlık yatırım planı

Açıklamada, kurulacak yeni şirketin faaliyetleri kapsamında yaklaşık 100 milyon dolar tutarında yatırım yapılmasının planlandığı vurgulandı. Bu yatırım ile KKTC’de yüksek hızlı fiber internet altyapısı geliştirilecek ve ülkenin dijital omurgası önemli ölçüde güçlendirilecek.

Resmi güncel bilgilere göre Türk Telekom'un Türkiye'deki fiber ağ uzunluğu 482 bin kilometre oldu. Şirketin, fiber hane kapsaması 33,2 milyona, fiber abone sayısı da 13,9 milyona yükseldi. Bu abonelerin 8,3 milyonu FTTC (Saha Dolabına Kadar Fiber), 5,6 milyonu FTTH/B (eve/binaya kadar fiber) abonelerinden oluştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: