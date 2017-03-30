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BTK Başkanı Sayan: Booking.com'u biz engellemedik, kendileri erişime kapattı

Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulmasıyla ilgili açıklama yapan BTK başkanı, durumu gazetelerden okuduğunu ve kendi açılarından engellemenin aslında mümkün olmadığını söyledi.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız gibi Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından açılan davanın dünkü duruşmasında, otel ve pansiyon rezervasyonları alanında hizmet veren Hollandalı Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi. Yayınlanan resmi yazıda gerekçe olarak platformun birlik üyesi işletmelere karşı haksız rekabet yürüttüğü dile getiriliyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un online alışveriş sitesi Türkiye’de kullanıma sunuldu"
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ise bugünkü açıklamasında durumu gazetelerden öğrendiklerini ve konuyla ilgili kendilerine henüz herhangi bir yazı ulaşmadığını söyledi. BTK mevzuatında rekabetten dolayı engellemeye ilişkin madde bulunmadığının altını çizen Sayan, ilgili kurumlardan yazı beklendiğini ve gazetelerden okuduğu şekliyle kendi açılarından engellemenin mümkün olmadığını ekledi.

Şu an Booking.com’a giren kullanıcılar ülkemizdeki otellere rezervasyon yapamıyor fakat yurt dışındaki otel ve pansiyonlar için herhangi bir engel mevcut değil. Mahkeme kararlarında normalde siteyi tamamen erişime engellediklerini ifade eden BTK, Booking.com’un kendisinin alınan kararı yerine getirdiğini ve Türk makamlarından engelleme yapılmadığını yineledi. Özellikle sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanan mahkeme kararın iptal edilip edilmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

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matmuhendisi 2 yıl en beğenilen
İmguru açında redditte rahat rahat takılalım...
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napolyon94 2 yıl
Yil 2017, Osmanlı Imparatprluğuna daha imgur gelmemistir. 2.Ibrahim Muteferrika bekleniyor, acin lo su siteyi :(
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CARNIVALE 2 yıl
imam hatipler kapatılsın !
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aycibin 2 yıl
bir soru:
Türkiye'deki otellere yazın gelen milyonlarca turist booking.com kullanırken,şimdi nasıl Türkiye'de tatil planı yapacaklar? plan değiştirirlerse özellikle son 2 senedir hızla düşen avrupalı,amerikalı,uzak doğulu turistleri nasıl ülkemize çekmeyi planlıyoruz?
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mulina 2 yıl aycibin
Galiba gelen mesaj 1 nisan şakasıydı aldanmış bulunduk.
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mjj_renegade 2 yıl
Arkadaşlar Booking.com'un kapatılması tamamen tüketicinin ve sektörün aleyhine bir karardır. Bu sebeple İtiraz ediyoruz. Evet BTK kapatmamıştır fakat sonuç itibariyle site ilgili mahkemenin kararına uyarak faaliyetlerini kendisi durdurmuştur. Çok talihsiz bir karardır. Bu sebeple bir imza kampanyası başlattık change org da. İmza kampanyasına siz de destek verin.
Kampanyayı imzalamak için:
change.org/...
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mulina 2 yıl
Google de Adsense faliyetlerini Türkiyede durdurduğu söyleniyor.
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Cihan Pehlivan 2 yıl mulina
Orijinalden alıntı: mulina
Google de Adsense faliyetlerini Türkiyede durdurduğu söyleniyor.

Böyle bir durum söz konusu değil. İnternette dolaşan 1 Nisan şakalarından biridir muhtemelen.
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El_domingo 2 yıl
şu an sisteme bağlanabiliyorum sonuçlar listenebiliyor
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K_Spartakus 2 yıl
bu ülke böyle saçmalamaya devam ettikçe alışverişlerimi aliexpress ya da amazon dan yapar tatillerimi de yurtdışında yaparım .
iki kişi gidiş dönüş 850 tl uçak + 1100 tl otel roma merkezde otel rezervasyonu
Vergisini vermeyen Spor klübü ve millete şeyettiren den vergi almayan devlete böyle davaranarak daha fazla vergi toplamaya devam etsin .
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Krone 2 yıl
Banlatmadık biz sizi kicklettik diyorlar kısaca.
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ClimbDown 2 yıl

Krone
Banlatmadık biz sizi kicklettik diyorlar kısaca.


P..venk çık git lan



(adminler banlamayın, troll bu
)
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TearsForFears 2 yıl
tedbiren durdurma nedir yahu? Suçluysa suçunu ispat et, edemiyorsan bir şeyi engelleme.
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black.mirror 2 yıl
İnsanlık adına hayatı kolaylaştıran her şeye düşmanlar, teknolojiye ve bilime düşmanlar.
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axaxa 2 yıl
Yine bir şeyler dönüyor.
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Kerim5100 2 yıl
Ha biz de buna inandık ?!?!
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