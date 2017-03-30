BTK Başkanı Sayan: Booking.com'u biz engellemedik, kendileri erişime kapattı

Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi. Yayınlanan resmi yazıda gerekçe olarak platformun birlik üyesi işletmelere karşı Hatırlayacağınız gibi Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından açılan davanın dünkü duruşmasında, otel ve pansiyon rezervasyonları alanında hizmet veren Hollandalı’un Türkiye’deki faaliyetlerineverildi. Yayınlanan resmi yazıda gerekçe olarak platformun birlik üyesi işletmelere karşı haksız rekabet yürüttüğü dile getiriliyor.

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Şu an Booking.com’a giren kullanıcılar ülkemizdeki otellere rezervasyon yapamıyor fakat yurt dışındaki otel ve pansiyonlar için herhangi bir engel mevcut değil. Mahkeme kararlarında normalde siteyi tamamen erişime engellediklerini ifade eden BTK, Booking.com’un kendisinin alınan kararı yerine getirdiğini ve Türk makamlarından engelleme yapılmadığını yineledi. Özellikle sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanan mahkeme kararın iptal edilip edilmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

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BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ise bugünkü açıklamasında durumu gazetelerden öğrendiklerini ve konuyla ilgili kendilerine henüz herhangi bir yazı ulaşmadığını söyledi. BTK mevzuatında rekabetten dolayı engellemeye ilişkin madde bulunmadığının altını çizen Sayan, ilgili kurumlardan yazı beklendiğini ve gazetelerden okuduğu şekliyle kendi açılarındanekledi.