BTK Başkanı Sayan: Booking.com'u biz engellemedik, kendileri erişime kapattı

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Hatırlayacağınız gibi Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından açılan davanın dünkü duruşmasında, otel ve pansiyon rezervasyonları alanında hizmet veren Hollandalı Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi. Yayınlanan resmi yazıda gerekçe olarak platformun birlik üyesi işletmelere karşı haksız rekabet yürüttüğü dile getiriliyor.Ayrıca Bkz. "Samsung'un online alışveriş sitesi Türkiye’de kullanıma sunuldu"
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ise bugünkü açıklamasında durumu gazetelerden öğrendiklerini ve konuyla ilgili kendilerine henüz herhangi bir yazı ulaşmadığını söyledi. BTK mevzuatında rekabetten dolayı engellemeye ilişkin madde bulunmadığının altını çizen Sayan, ilgili kurumlardan yazı beklendiğini ve gazetelerden okuduğu şekliyle kendi açılarından engellemenin mümkün olmadığını ekledi.
Şu an Booking.com’a giren kullanıcılar ülkemizdeki otellere rezervasyon yapamıyor fakat yurt dışındaki otel ve pansiyonlar için herhangi bir engel mevcut değil. Mahkeme kararlarında normalde siteyi tamamen erişime engellediklerini ifade eden BTK, Booking.com’un kendisinin alınan kararı yerine getirdiğini ve Türk makamlarından engelleme yapılmadığını yineledi. Özellikle sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanan mahkeme kararın iptal edilip edilmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.
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Türkiye'deki otellere yazın gelen milyonlarca turist booking.com kullanırken,şimdi nasıl Türkiye'de tatil planı yapacaklar? plan değiştirirlerse özellikle son 2 senedir hızla düşen avrupalı,amerikalı,uzak doğulu turistleri nasıl ülkemize çekmeyi planlıyoruz?
Kampanyayı imzalamak için:
change.org/...
Böyle bir durum söz konusu değil. İnternette dolaşan 1 Nisan şakalarından biridir muhtemelen.
iki kişi gidiş dönüş 850 tl uçak + 1100 tl otel roma merkezde otel rezervasyonu
Vergisini vermeyen Spor klübü ve millete şeyettiren den vergi almayan devlete böyle davaranarak daha fazla vergi toplamaya devam etsin .
P..venk çık git lan
(adminler banlamayın, troll bu )
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