Ultrabook Dünyası Bölüm 1: "2si1 arada ultrabook'lar yeni video programımızda"

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Intel tarafından geliştirilen ultrabook bilgisayarlar, 2si1 arada formundaki yeni temsilcileri ile dizüstü bilgisayarların üretkenliği ve performansını, tabletlerin taşınabilirliği ve eğlencesi ile harmanlıyor. Ultrabook Dünyası isimli yeni video programımızda dizüstü bilgisayarların geleceğini yansıtan 2si1 aradaki ultrabookları masayay yatırıyoruz.