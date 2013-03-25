Ultrabook Dünyası Bölüm 1: "2si1 arada ultrabook'lar yeni video programımızda"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel tarafından geliştirilen ultrabook bilgisayarlar, 2si1 arada formundaki yeni temsilcileri ile dizüstü bilgisayarların üretkenliği ve performansını, tabletlerin taşınabilirliği ve eğlencesi ile harmanlıyor. Ultrabook Dünyası isimli yeni video programımızda dizüstü bilgisayarların geleceğini yansıtan 2si1 aradaki ultrabookları masayay yatırıyoruz.
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Parayı veren düdüğü çalar hesabı :) parayı verirsen elbette dediğin doğru, ancak 1000 -1200 dolar civarında fiyata o toshiba'yı alamazsın.. Ben Lenovo Yoga 13 kullanıyorum, Toshibaların tuochpad'i malesef bütün diğer özelliklerinin yanında yetersiz kalıyor (bana göre)
Ayrıca intel çok katı kurallar koyuyuor Ultrabooklar için, o kuralların dışına çıkılırsa ultrabooko etiketi (ki intel'e lisanslı) veya ismi konulamayacak üzerine. Örneğin artık Ultrabook'ların dokunmatik olması gerekiyor, dokunmatik ekranı yoksa istediği kadar hafif olsun, istediğin kadar slot olsun ultrabook olamayacak..hafif laptop olacak vs. pili 'de videodan anlaşıldığı kadarı ile 8 saat sınırı gelecek gibi..
pcdepo.com/...
Bence Ender bey program boyunca Erdi beyin söylediklerini aynı sürede bir de kendi cümleleriyle baştan söyledi. Açıkçası çok sıkıldım buralarda. Diğer Mesut beyin 2si1 inde iki kişi birbirlerinin haberlerini yorumluyordu(aynı haberi tekrar söylemiyor) ve de kısa tutuyordu.
Ender beye çok yükleniyorum gibi olacak lütfen alınmasın ancak cümleleri çok uzun kurmaya çalışıyor, tek cümlede söylemek istediği herşeyi söylemeye çalışıyor. Bu da onları anlaşılır olmaktan ve akıcılıktan uzaklaştırıyor.
Umarım kırıcı olmamışımdır. Tekrar emeklerinize sağlık.
Sizden ricam bir masaüstü pc'si ile ultrabook'ları oyun anlamında değerlendirmeniz. Çünkü 2000-3000 liralık cihazlarla az da olsa oyun oynamak ister insanlar. Bu konuya değinirseniz muhteşem olur.