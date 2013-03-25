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Ultrabook Dünyası Bölüm 1: "2si1 arada ultrabook'lar yeni video programımızda"

6 yıl
5,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel tarafından geliştirilen ultrabook bilgisayarlar, 2si1 arada formundaki yeni temsilcileri ile dizüstü bilgisayarların üretkenliği ve performansını, tabletlerin taşınabilirliği ve eğlencesi ile harmanlıyor. Ultrabook Dünyası isimli yeni video programımızda dizüstü bilgisayarların geleceğini yansıtan 2si1 aradaki ultrabookları masayay yatırıyoruz. 
 

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AYSIN 6 yıl
Toshiba bu işin en iyisi üzerinde normal notebooklarda olan slotların hepsi var hafiflik için birşey feda etmek zorunda değilsin..
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drlevent 6 yıl
AYSIN

Toshiba bu işin en iyisi üzerinde normal notebooklarda olan slotların hepsi var hafiflik için birşey feda etmek zorunda değilsin..

Parayı veren düdüğü çalar hesabı :) parayı verirsen elbette dediğin doğru, ancak 1000 -1200 dolar civarında fiyata o toshiba'yı alamazsın.. Ben Lenovo Yoga 13 kullanıyorum, Toshibaların tuochpad'i malesef bütün diğer özelliklerinin yanında yetersiz kalıyor (bana göre)

Ayrıca intel çok katı kurallar koyuyuor Ultrabooklar için, o kuralların dışına çıkılırsa ultrabooko etiketi (ki intel'e lisanslı) veya ismi konulamayacak üzerine. Örneğin artık Ultrabook'ların dokunmatik olması gerekiyor, dokunmatik ekranı yoksa istediği kadar hafif olsun, istediğin kadar slot olsun ultrabook olamayacak..hafif laptop olacak vs. pili 'de videodan anlaşıldığı kadarı ile 8 saat sınırı gelecek gibi..
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Kusadasi76 6 yıl
Tf201 ile her türlü ofis işlemini tablette doğru app ile mümkün alisinca bilgisayar adama cok zor geliyor.
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lobelya20 6 yıl
şimdi trasformer book lar da geldi artık hem tablet hem ultrabook

pcdepo.com/...
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Gayipten Gelen Ses 6 yıl
mausu icad eden epılmış ya lae
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hobametin 6 yıl
haswell beklenir bu aletler o zman uçar dell'inki çok güzel duruyor işime çok yarar şu işe yaramaz ipadten kurtulurum
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DH Misafiri 6 yıl
i5 3317U 3. nesil işlemcisi, 128 gb ssd ve 1.5 kg ağırlığı ile Exper'in F4B-530 model Ultrabook'una bir inceleme ve diğer ultrabooklar ile kıyaslama yapmanızı ve değerlendirmenizi çok isterim. Fiyat, performans, Türk Malı ve ultrabook onayı alması ile değerlendirmeyi hak ettiğini düşünüyorum.
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isosonsuz 6 yıl
Ellerinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Emek etmişsiniz ve güzel bir program hazırlamışsınız. Bu programın daha da akıcı olması açısından öneri niyetiyle kendimce eksik gördüğüm bi kaç noktayı belirtmek istiyorum.
Bence Ender bey program boyunca Erdi beyin söylediklerini aynı sürede bir de kendi cümleleriyle baştan söyledi. Açıkçası çok sıkıldım buralarda. Diğer Mesut beyin 2si1 inde iki kişi birbirlerinin haberlerini yorumluyordu(aynı haberi tekrar söylemiyor) ve de kısa tutuyordu.
Ender beye çok yükleniyorum gibi olacak lütfen alınmasın ancak cümleleri çok uzun kurmaya çalışıyor, tek cümlede söylemek istediği herşeyi söylemeye çalışıyor. Bu da onları anlaşılır olmaktan ve akıcılıktan uzaklaştırıyor.
Umarım kırıcı olmamışımdır. Tekrar emeklerinize sağlık.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
donanım haberi yok diyenler için işte size en güzel örnek.ultrabook lar güzel de. windows rt olaylarıda bir çözülse daha güzel olur.rt nin tablet ler için yapıldığının farkındayım.daha denemedim windows 8 i beğenen var beğenmeyen var.
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lansker 6 yıl
asus ux32vd r4013h modeli nasıl? bu modelde dokunmatik yok. ayrıca ultrabooklarda kullanılan işlemcilerin intele ait diğer dizüstü işlemcilerdeki karşılığını (performans odaklı) yorumlayıp karşılaştırırsanız ve mümkünse test ederseniz iyi olur... ayrıca bu modelde nvidia 620 ekran kartı var. crysis 3 en düşük özelliklerde oynanabiliyor. intelin 4000 ekran kartında neler oynanabilir. ? bundan sonraki ultrabook programınızda bunlara yer verirseniz ultrabook alacak olanlara rehberde olmuş olursunuz. bu program çok genel ve güzel de olmuş. kullanıcının dilinden anlıyorsunuz. :)
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Dexter61 6 yıl
Sonraki bölümlerde acer aspire s3 ü inceleme şansını yakalarsanız çok sevinirim :)
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Sakomo 6 yıl
Çok güzel düşünmüşsünüz, güzel ve faydalı bir program büyük eksiği doldurmuş oldunuz bu programla. Birde arada bir TV incelemeleri yapsanız müthiş olur. Çünkü TV incelemeleri neredeyse yok Türkiye'de, insanlar TV seçerken baya zorlanıyor. DH memnuniyetle takibe devam.
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VoLVoXxX99 6 yıl
Donanımhaber farkını ortaya koymuş. İlk program için oldukça başarılı olmuş.
Sizden ricam bir masaüstü pc'si ile ultrabook'ları oyun anlamında değerlendirmeniz. Çünkü 2000-3000 liralık cihazlarla az da olsa oyun oynamak ister insanlar. Bu konuya değinirseniz muhteşem olur.
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