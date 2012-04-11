Uygulama Haber 1: "Mobil Dünyadaki Gelişmelerle Karşınızdayız"

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
| uygulama haber ne ya donanim haberin adi degisirilemez ve degistirlmesi teklif dahi edilemez
GoldPunch
Katılıyorum.
|Yeni program harika olmuş. Gün bey de yavaş yavaş kamera karşısına geçmeye başladı. Gayet de güzel yorumları var fakat biraz heyecan var sanki. İlerleyen günlerde daha iyi olacağını umuyorum. Ama konuya tek tek cevap vermedi hoşuma gitti gun'un. Kaan abi zaten güzel sunuyor programı. Hunters 2 yi deneyeceğim şimdi.
|Güzel bir program olmuş. Bir sonrakini merakla bekliyorum.
|Sanırım haftanın ios ve android programlarını buna atadınız ?
|güzel tanıtım olmuş
bahadrcakar
Hayır bu o programlar olduğu gibi devam edecek ama genelde aynı uygulamaları koymayacağız ki farklılık olsun. Bu program daha detaya girdiğimiz her oyun veya programı tanıttığımız bir program gibi oldu belki bir sonraki sefere daha az detaylı geçebiliriz.
Arkadaşlar şu an itabari ile ics (android 4,0 ve sense3,6) yüklemeye başladım. Htc orjinal room kullanlar için türkiye güncellemesi dağıtılmaya başladı herkese hayırı olsun.
|slm ben velat sunbul yasözleşmenin fotokopisini bana yolla ya bilir misiniz bide resim çekimleri nasıl iyi çıkmış mı?
|Arkadaşlar ben de ipad 2 üzerinden Hürriyet'in e-gazete uygulamasını kullanıyorum. Bu video da yeni ipad den açmışlar uygulamayı ve takılma var altta sayfaları gezerken! Ben de olmuyor hiç. Bence o çözünürlüğün sonucu bu.
Bakınız videonun 29:21
veteriner69
Çekilen video iPad 2'de çekildi bildiğim kadarı ile ve yeni iPad'de hiç bir takılma yok. Tahminen iPad 2'de de olmaması gerek tahminen program o anda bir buga girmiş olabilir.
|Tek katılmadığım yer gazete olayı.Manuelin tadı başkadır.Gazeteyi alacan eline balkona çıkacan çeyın kahvaltın yanında bu keyfi hayatta vermez.
alpa07
Gerçek gazeteyi bende her zaman tercih ederim o konuda kesinlikle sizlere katılıyorum ama buda o olmadığında yerini alacak bir şey. Yani almanın zor yada müsait olmadığınızda indirip kullanabileceğiniz bir şeyin yerini tutacak kadar iyi olması bence başarılı demek için yeterli.
|Trt Televizyon harika olmuş. yapanların emeğine sağlık
|DH, bu haber programınıda çıkardıya durma devam et yoluna helal olsun size.. Gerçekden bu gelecek teknolojileri için bence en uygun haber.. :))
Şuanki üst kadronuz çok iyi, çok emek veriyorsunuz, bu tadı eskiden televidyon sitesinde yaşamıştım, orda da çok güzel programlar vardı ama tabi uzun sürmedi varlığı.
Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar ve devamlılık dilerim :)