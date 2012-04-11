Uygulama Haber 1: "Mobil Dünyadaki Gelişmelerle Karşınızdayız"

Uygulama Haber isimli yeni programımızın ilk bölümünde sizler için mobil dünyadaki gelişmeleri ve gündemde yer alan konuları değerlendirdik. İlk bölümümüzde sizler için birbirinden farklı uygulama ve oyunları ele aldık.

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