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Uygulama Haber 1: "Mobil Dünyadaki Gelişmelerle Karşınızdayız"

7 yıl
55,7b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Uygulama Haber isimli yeni programımızın ilk bölümünde sizler için mobil dünyadaki gelişmeleri ve gündemde yer alan konuları değerlendirdik. İlk bölümümüzde sizler için birbirinden farklı uygulama ve oyunları ele aldık.

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Zendagi Migzara 7 yıl en beğenilen
Her alanda yenilikçi ve bilgilendirici, içeriği bol programlar yapıyorsunuz, bu programı henüz izlemedim ama kaliteli olacağına eminim. Diğer serileri zaten zevkle izliyorum.
Şuanki üst kadronuz çok iyi, çok emek veriyorsunuz, bu tadı eskiden televidyon sitesinde yaşamıştım, orda da çok güzel programlar vardı ama tabi uzun sürmedi varlığı.
Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar ve devamlılık dilerim :)

Her alanda yenilikçi ve bilgilendirici, içeriği bol programlar yapıyorsunuz, bu programı henüz izlemedim ama kaliteli olacağına eminim. Diğer serileri zaten ze...
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orenen 7 yıl
O değilde ipad incelemesi n'oldu? :)
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gfbekir 7 yıl
uygulama haber ne ya
donanim haberin adi degisirilemez ve degistirlmesi teklif dahi edilemez



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Chidori 7 yıl
GoldPunch
Konsept hoş olmuş. Mobilite zaten apayrı bir dünya. Son 5 yıldaki gelişmelere bakınca insanın aklı şaşıyor.

Katılıyorum.
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FrioVentus 7 yıl
Yeni program harika olmuş. Gün bey de yavaş yavaş kamera karşısına geçmeye başladı. Gayet de güzel yorumları var fakat biraz heyecan var sanki.
İlerleyen günlerde daha iyi olacağını umuyorum. Ama konuya tek tek cevap vermedi hoşuma gitti gun'un.
Kaan abi zaten güzel sunuyor programı. Hunters 2 yi deneyeceğim şimdi.
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Furkán 7 yıl
Güzel bir program olmuş. Bir sonrakini merakla bekliyorum.
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Barbaroscakir 7 yıl
Sanırım haftanın ios ve android programlarını buna atadınız ?
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The Catalyst 7 yıl
güzel tanıtım olmuş
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gun 7 yıl Barbaroscakir
bahadrcakar

Sanırım haftanın ios ve android programlarını buna atadınız ?

Hayır bu o programlar olduğu gibi devam edecek ama genelde aynı uygulamaları koymayacağız ki farklılık olsun. Bu program daha detaya girdiğimiz her oyun veya programı tanıttığımız bir program gibi oldu belki bir sonraki sefere daha az detaylı geçebiliriz.
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Omenra 7 yıl

Arkadaşlar şu an itabari ile ics (android 4,0 ve sense3,6) yüklemeye başladım. Htc orjinal room kullanlar için türkiye güncellemesi dağıtılmaya başladı herkese hayırı olsun.
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DH Misafiri 7 yıl
slm ben velat sunbul yasözleşmenin fotokopisini bana yolla ya bilir misiniz bide resim çekimleri nasıl iyi çıkmış mı?
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veteriner69 7 yıl
Arkadaşlar ben de ipad 2 üzerinden Hürriyet'in e-gazete uygulamasını kullanıyorum. Bu video da yeni ipad den açmışlar uygulamayı ve takılma var altta sayfaları gezerken! Ben de olmuyor hiç. Bence o çözünürlüğün sonucu bu.
Bakınız videonun 29:21
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gun 7 yıl veteriner69
veteriner69

Arkadaşlar ben de ipad 2 üzerinden Hürriyet'in e-gazete uygulamasını kullanıyorum. Bu video da yeni ipad den açmışlar uygulamayı ve takılma var altta sayfaları gezerken! Ben de olmuyor hiç. Bence o çözünürlüğün sonucu bu.
Bakınız videonun 29:21

Çekilen video iPad 2'de çekildi bildiğim kadarı ile ve yeni iPad'de hiç bir takılma yok. Tahminen iPad 2'de de olmaması gerek tahminen program o anda bir buga girmiş olabilir.
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alpa07 7 yıl
Tek katılmadığım yer gazete olayı.Manuelin tadı başkadır.Gazeteyi alacan eline balkona çıkacan çeyın kahvaltın yanında bu keyfi hayatta vermez.
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gun 7 yıl alpa07
alpa07

Tek katılmadığım yer gazete olayı.Manuelin tadı başkadır.Gazeteyi alacan eline balkona çıkacan çeyın kahvaltın yanında bu keyfi hayatta vermez.

Gerçek gazeteyi bende her zaman tercih ederim o konuda kesinlikle sizlere katılıyorum ama buda o olmadığında yerini alacak bir şey. Yani almanın zor yada müsait olmadığınızda indirip kullanabileceğiniz bir şeyin yerini tutacak kadar iyi olması bence başarılı demek için yeterli.
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mesona 7 yıl
Trt Televizyon harika olmuş. yapanların emeğine sağlık
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E_Aydin35 7 yıl
DH, bu haber programınıda çıkardıya durma devam et yoluna helal olsun size.. Gerçekden bu gelecek teknolojileri için bence en uygun haber.. :))
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