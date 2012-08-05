Uygulama Haber 16. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz"

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mobil işletim sistemleri için hazırlanmış olan oyun ve uygulamalara yer verdiğimiz Uygulama Haber programımızın 16. Bölümünde sizler için birbirinden farklı oyun ve uygulamaları değerlendirdik.
İşte bu hafta sizler için seçtiğimiz oyun ve uygulamalar:
- ShellRazer (iOS)
- Instapicframe for Instagram (Android - iOS)
- Metal Gear Sound (Android)
- Gears & Guts (Android - iOS)
- Mini Mix Mayhem (iOS)
- Mixbooth (Android - iOS)
- Orc Vengeance (iOS)
- Monster Shooter: Lost Levels (Android - iOS)
- 10000000 (iOS)
- Taiso (iOS)
- Hugo Retro Mania (Android - iOS)
- Layout (iOS)
- Car Toons (iOS)
Not: Ara görüntülerde Layout ve Instapicframe Pro uygulamalarının görüntüleri karışmıştır ve en kısa sürede düzeltilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
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Ayrıcalık yapmıyoruz herkesin bildiği gibi iOS dünyasına daha çok oyun çıkıyor ve genelde daha yüksek kalitede oyun çıktığından bu bölüm bu şekilde oldu. Tabii ki güzel oyunlar çıktı mı daha önceki bölümlerdeki gibi daha orantılı olacaktır.