Uygulama Haber 16. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz"

Mobil işletim sistemleri için hazırlanmış olan oyun ve uygulamalara yer verdiğimiz Uygulama Haber programımızın 16. Bölümünde sizler için birbirinden farklı oyun ve uygulamaları değerlendirdik.

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İşte bu hafta sizler için seçtiğimiz oyun ve uygulamalar:

ShellRazer ( iOS

iOS) Instapicframe for Instagram ( Android

Metal Gear Sound ( Android

iOS) Gears & Guts ( Android

Mini Mix Mayhem ( iOS

iOS) Mixbooth ( Android

Orc Vengeance ( iOS

iOS) Monster Shooter: Lost Levels ( Android

10000000 ( iOS

Taiso ( iOS

iOS) Hugo Retro Mania ( Android

Layout ( iOS

Car Toons ( iOS

Not: Ara görüntülerde Layout ve Instapicframe Pro uygulamalarının görüntüleri karışmıştır ve en kısa sürede düzeltilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.