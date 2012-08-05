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Uygulama Haber 16. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz"

7 yıl
39,4b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mobil işletim sistemleri için hazırlanmış olan oyun ve uygulamalara yer verdiğimiz Uygulama Haber programımızın 16. Bölümünde sizler için birbirinden farklı oyun ve uygulamaları değerlendirdik.

İşte bu hafta sizler için seçtiğimiz oyun ve uygulamalar:
Not: Ara görüntülerde Layout ve Instapicframe Pro uygulamalarının görüntüleri karışmıştır ve en kısa sürede düzeltilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
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gun 7 yıl en beğenilen vitor reis
vitor reis

Neden ios daha fazla? Ayrimcilikmi yapiyosunuz

Ayrıcalık yapmıyoruz herkesin bildiği gibi iOS dünyasına daha çok oyun çıkıyor ve genelde daha yüksek kalitede oyun çıktığından bu bölüm bu şekilde oldu. Tabii ki güzel oyunlar çıktı mı daha önceki bölümlerdeki gibi daha orantılı olacaktır.
vitor reisNeden ios daha fazla? Ayrimcilikmi yapiyosunuzAyrıcalık yapmıyoruz herkesin bildiği gibi iOS dünyasına daha ç...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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cwr 7 yıl
ShellRazer android'e geleymiş iyi olurmuş
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1 Avatar
burak_5866 7 yıl
arkadaşlar google chromede neden açamıyorum.önceden açılıyordu.şimdi video bulunamadı hatası veriyor.galiba flash player bozuk sizde de aynı sorunu veriyor mu?
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YediyuzYetmisYedi 7 yıl
Nerdeyse hepsi ucretli
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DH Misafiri 7 yıl
Teşekkürler
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Berkin Kayalar 7 yıl
bilgehankalkan
gunSizler için büyük bir istekle yapıyor ve hazırlıyoruz bizde izlediğiniz için teşekkür ederiz. İlerde çeşitlendirmeyi düşünüyoruz fakat onu Donanımhaberin içinde değil özel bir sitede yapmayı planlıyoruz. Siz oyunlarla mı ilgilenmiyorsunuz yoksa uygulamalarla mı?
Özel bir siteden kastınız uygulamahaber.comsa bence o işe hiç girmeyin, hem DHnin aktif takipçisi düşecektir hemde yeni sitenin kullanım miktarı az olacaktır. Şuan Türkiyenin en iyi teknoloji haber sitesi olarak tek bir alan adı altından yayın yapmanız daha istikrarlı olacaktır. Hem öyle bir çalışma olacaksa DHde haber sıklığı çok çok aza inecektir.Eğer yeni bir proje yapmayı düşünüyorsanız bu video sohbetler tarzında olmalıdır. Bunun için güzel bir sayfa oluşturmanız ve sık sık yayın yapmanız gerekiyor. Sizin daha iyi bileceğinizi düşündüğüm şey zaten DH kullanıcılarının istediğidir. Aşırı ciddiyet ve titizlikten çok samimi ortam olması önemli olan. Haftanın 3-4 günü editörler 15-20şer dakikalık canlı yayınlarla soruları cevaplasalar ve bu gelenek halini alsa her açıdan iyi olacaktır.

Kesinlikle katılıyorum. Bu arada bütün geribildirimleri okuyup , gerekli yanıtı vermenizde çok güzel oluyor gün bey.. Başarılarınızın devamını dilerim.
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Dante 7 yıl
Valla ios android falan didişeceğinize bu uygulamaları falan geçin de ios'un kralı sprinkle ve the little crane that could'dur arkadaş. ne angry birds ne diğerleri hepsi fasa fiso. sprinkle ve the little crane ipad aldıracak oyunlardır o kadar nettir, tartışılmazdır, bu iki oyuna da helal olsundur.
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bilgehankalkan 7 yıl
gun
Sizler için büyük bir istekle yapıyor ve hazırlıyoruz bizde izlediğiniz için teşekkür ederiz. İlerde çeşitlendirmeyi düşünüyoruz fakat onu Donanımhaber'in içinde değil özel bir sitede yapmayı planlıyoruz. Siz oyunlarla mı ilgilenmiyorsunuz yoksa uygulamalarla mı?

Özel bir siteden kastınız uygulamahaber.comsa bence o işe hiç girmeyin, hem DH'nin aktif takipçisi düşecektir hemde yeni sitenin kullanım miktarı az olacaktır. Şuan Türkiye'nin en iyi teknoloji haber sitesi olarak tek bir alan adı altından yayın yapmanız daha istikrarlı olacaktır. Hem öyle bir çalışma olacaksa DH'de haber sıklığı çok çok aza inecektir.
Eğer yeni bir proje yapmayı düşünüyorsanız bu video sohbetler tarzında olmalıdır. Bunun için güzel bir sayfa oluşturmanız ve sık sık yayın yapmanız gerekiyor. Sizin daha iyi bileceğinizi düşündüğüm şey zaten DH kullanıcılarının istediğidir. Aşırı ciddiyet ve titizlikten çok samimi ortam olması önemli olan. Haftanın 3-4 günü editörler 15-20'şer dakikalık canlı yayınlarla soruları cevaplasalar ve bu gelenek halini alsa her açıdan iyi olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +2
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uwibami35 7 yıl bilgehankalkan
bilgehankalkan

gun
Sizler için büyük bir istekle yapıyor ve hazırlıyoruz bizde izlediğiniz için teşekkür ederiz. İlerde çeşitlendirmeyi düşünüyoruz fakat onu Donanımhaber'in içinde değil özel bir sitede yapmayı planlıyoruz. Siz oyunlarla mı ilgilenmiyorsunuz yoksa uygulamalarla mı?


Özel bir siteden kastınız uygulamahaber.comsa bence o işe hiç girmeyin, hem DH'nin aktif takipçisi düşecektir hemde yeni sitenin kullanım miktarı az olacaktır. Şuan Türkiye'nin en iyi teknoloji haber sitesi olarak tek bir alan adı altından yayın yapmanız daha istikrarlı olacaktır. Hem öyle bir çalışma olacaksa DH'de haber sıklığı çok çok aza inecektir.

Eğer yeni bir proje yapmayı düşünüyorsanız bu video sohbetler tarzında olmalıdır. Bunun için güzel bir sayfa oluşturmanız ve sık sık yayın yapmanız gerekiyor. Sizin daha iyi bileceğinizi düşündüğüm şey zaten DH kullanıcılarının istediğidir. Aşırı ciddiyet ve titizlikten çok samimi ortam olması önemli olan. Haftanın 3-4 günü editörler 15-20'şer dakikalık canlı yayınlarla soruları cevaplasalar ve bu gelenek halini alsa her açıdan iyi olacaktır.

+1
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simaros 7 yıl
bu programı izlediğimde neşeleniyorum çok sempatik bir ikili
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DH Misafiri 7 yıl
Güzel bi bölüm olmuş, mobilite'yide bekliyoruz
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mako3e 7 yıl
video için teşekkürler.
uygulamaları ve oyunları ayırsanız nasıl olur acaba?
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gun 7 yıl mako3e
mako3e

video için teşekkürler.

uygulamaları ve oyunları ayırsanız nasıl olur acaba?



Sizler için büyük bir istekle yapıyor ve hazırlıyoruz bizde izlediğiniz için teşekkür ederiz. İlerde çeşitlendirmeyi düşünüyoruz fakat onu donanımhaber'in içinde değil özel bir sitede yapmayı planlıyoruz. Siz oyunlarla mı ilgilenmiyorsunuz yoksa uygulamalarla mı ?
2 Yanıt Yanıtla
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Patria o Muerte 7 yıl
video güzel olmuş teşekkürler..metal gear solid en karizma oyunlardandır. :)
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nexo 7 yıl
öncelikle video için teşekkürler ama bucketz in incelemesini yapacakmısın (video olarak) yani global olarak ses yapmış bir türk studyosunun oyunu oldugundan en azından bu programda yer almasını bekledim acaba başka bir videoda yer verinizde benmi göremedim yada diger videolarınızdamı yer vereceksiniz bildirirseniz sevinirim
1 Yanıt Yanıtla
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gun 7 yıl nexo
nexo

öncelikle video için teşekkürler ama bucketz in incelemesini yapacakmısın (video olarak) yani global olarak ses yapmış bir türk studyosunun oyunu oldugundan en azından bu programda yer almasını bekledim acaba başka bir videoda yer verinizde benmi göremedim yada diger videolarınızdamı yer vereceksiniz bildirirseniz sevinirim

Esas biz izleyip zamanınızı ayırıp yorum yazdığınız için çok teşekkür ederiz. Bucketz'ı tam inceleyecek vaktimiz olmadı bir sonraki bölüme ilave etmeyi düşünüyoruz. Biraz oyunu oynayıp fikir bildirmek gerekiyor yoksa farkındayız ama bu bölüme bakacak vaktimiz olmadı.
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