Uygulama Haber 30. Bölüm "Bastion, Polara, Zombie HighWay ve daha fazlası"

Bastion (iOS)

Go Launcher EX (Android)

8tracks (Android - iOS)

Draw Race 2 (Android - iOS)

Prince of Persia Classic (Android - iOS)

Polara (Android - iOS)

This Could Hurt (Android - iOS)

Zombie Highway (Android - iOS)

Finger Tied (iOS)

Clash of Clans (iOS)

Heads up! Hot dogs (iOS)

Google Voice Search (Android - iOS)

ZDBox All in One Toolbox (Android)

Eyelord (iOS)

Pocket Climber (iOS)

Extreme Road Trip 2 (Android - iOS)

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Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 30. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.