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Uygulama Haber 30. Bölüm "Bastion, Polara, Zombie HighWay ve daha fazlası"

6 yıl
4,7b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları  tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 30. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.
  

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anekos 6 yıl
üç haftadır tanıttığınız oyunlar hiç ilgimi çekmiyor basit oyunlar :(
tabi ki emeğinize sağlık.
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Redunay 6 yıl
FromZeroToHero
Videonun başına o ne reklam öyle ya!! skip ad dediğiniz şey benim de bildiğim skip advertisement demek değil mi?!! yani Türkçesiyle reklamı atla demek değil mi ey donanım haber ?! ben oraya tıklayınca neden direkman reklam sitesine gidiyorum ?! bu ne saçmalık yahu ?! bu ne kendini bilmez kandırmaca ?! nefret ediyorum aldığınız reklamlardan ve şark kurnazlığıyla milleti saf yerine koymanızdan. İzlemiyorum videonuzu falan... Kendi yaptığınız, emeğiniz olan videoya saygınız yok ki benden saygı beklemeyin! BAN DH BAN...

Öfff ne ufak şeylere kafa takıyorsunuz ya. İzleyin geçin işte her şeye bir kulp bulmayın.
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FromZeroToHero 6 yıl
Video'nun başına o ne reklam öyle ya!! "skip ad" dediğiniz şey benim de bildiğim "skip advertisement" demek değil mi?!! yani Türkçesiyle reklamı atla demek değil mi ey donanım haber ?! ben oraya tıklayınca neden direkman reklam sitesine gidiyorum ?! bu ne saçmalık yahu ?! bu ne kendini bilmez kandırmaca ?! nefret ediyorum aldığınız reklamlardan ve şark kurnazlığıyla milleti saf yerine koymanızdan. İzlemiyorum video'nuzu falan... Kendi yaptığınız, emeğiniz olan videoya saygınız yok ki benden saygı beklemeyin! BAN DH BAN...
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Amedra 6 yıl
SaBoTeUr

Bi videolarda reklam yoktu o da oldu... Reklamsız küçük alan bile bırakmayın sakın....

Uzun zamandır vardı diye biliyorum ben hocam?
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SaBoTeUr 6 yıl
Bi videolarda reklam yoktu o da oldu... Reklamsız küçük alan bile bırakmayın sakın....
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pogomania 6 yıl
play.google.com/... acaba bunu işlermisiniz diğer sefere
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Húrin 6 yıl
8tracks ı gördüm direk indirdim inanılmaz bi program :D Müzik seven herkes bi denemeli
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Nerevarine 6 yıl
hep android ios nerede? 2 tane eksik misal!!

1 Yanıt Yanıtla
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mako3e 6 yıl
her hafta sayenizde telefonumdaki oyun ve uygulamalar artıyor. yalnız uygulama konusuna biraz daha fazla program koysanız ve oyunları uygulamalardan ayırsanız güzel olurdu...
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DH Misafiri 6 yıl
Artık Yavas Yavas Windows 8 için uygulama da incelemesi yapabilirmiyiz ki? Şuanda Windows 8 li HTC 8x kullanıyorum ve Samsung s2 den geçtim ve cok cok memnunum
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Amedra 6 yıl
Eyelord Androidde olsa keşke.
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drserk 6 yıl
google voice search galaxy s2 ile uyumlu değilmiş
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lalala25 6 yıl
Bastion androide çıkar o sorun değilde ben en çok google ın geliştirdiği oyuna heyecanlanıyorum
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