Uygulama Haber 30. Bölüm "Bastion, Polara, Zombie HighWay ve daha fazlası"

Kurucu ve Yayın Direktörü
Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 30. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.
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- Bastion (iOS)
- Go Launcher EX (Android)
- 8tracks (Android - iOS)
- Draw Race 2 (Android - iOS)
- Prince of Persia Classic (Android - iOS)
- Polara (Android - iOS)
- This Could Hurt (Android - iOS)
- Zombie Highway (Android - iOS)
- Finger Tied (iOS)
- Clash of Clans (iOS)
- Heads up! Hot dogs (iOS)
- Google Voice Search (Android - iOS)
- ZDBox All in One Toolbox (Android)
- Eyelord (iOS)
- Pocket Climber (iOS)
- Extreme Road Trip 2 (Android - iOS)
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tabi ki emeğinize sağlık.
Öfff ne ufak şeylere kafa takıyorsunuz ya. İzleyin geçin işte her şeye bir kulp bulmayın.
Uzun zamandır vardı diye biliyorum ben hocam?