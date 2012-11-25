Uygulama Haber 31. Bölüm "Dexter,Predators,QuikIO ve daha fazlası..."

Uygulama Haber programımızın 31. bölümünde iOS ve Android işletim sistemleri için hazırlanan oyun ve faydalı uygulamaları incelemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu haftaki bölümümüzde Dexter, Predators, Daredogs ve Theme Park gibi eğlenceli oyunlara ek olarak QuikIO, Here Maps ve MusixMatch gibi gündelik hayatta kolaylık sağlayacak uygulamalar sizleri bekliyor.

Theme Park (Android - iOS)

Shadowgun Deadzone (Android - iOS)

Daredogs (Android)

QuikIO (iOS)

Air Patriots (Android - iOS)

Sleepwalker's Journey (Android - iOS)

Zombies (iOS)

Build-a-lot 3 (iOS)

MusixMatch (Android - iOS)

Monotaur (iOS)

Predators (Android - iOS)

Here Maps Nokia (Android - iOS)

Dexter The Game 2 (Android - iOS)

Cubed Rally Redline (iOS)