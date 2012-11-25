Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Uygulama Haber 31. Bölüm "Dexter,Predators,QuikIO ve daha fazlası..."

7 yıl
4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uygulama Haber programımızın 31. bölümünde iOS ve Android işletim sistemleri için hazırlanan oyun ve faydalı uygulamaları incelemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu haftaki bölümümüzde Dexter, Predators, Daredogs ve Theme Park gibi eğlenceli oyunlara ek olarak QuikIO, Here Maps ve MusixMatch gibi gündelik hayatta kolaylık sağlayacak uygulamalar sizleri bekliyor.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Amedra 7 yıl en beğenilen
Konu başlığında Dexter yazısını görür görmez sırf onun için girdim. Çok güzel bir inceleme olmuş demek istiyorum.

Benim de katkım olsun, Dexter oyununun oynanışını merak edenler için güzel bir Gameplay video'su mevcut;
Konu başlığında Dexter yazısını görür görmez sırf onun için girdim. Çok güzel bir inceleme olmuş demek istiyorum.Benim de katkım olsun, Dexter oyun...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
bu quick io yu yükledim kullanamıyorum ne kadar beceriksizim biri bana anlatabilirmi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lalala25 7 yıl
Güzel oyunmuş dexter 2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doctor Who 7 yıl
Pc versiyonu da olacaktı Dexter The Game 2 nin onu bekliyordum ben de bakalım nasıl olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cegaba 7 yıl
shadowgun: deadzoneda üyelik alamıyorum neden olabilir one x kullanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeufeL-07 7 yıl
Gün Oksay konuşurken uykum geliyor. Nininni gibi konuşuyor. Yatmadan herkese tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TipsizSap 7 yıl
:(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RANJ 7 yıl
Ağzınıza sağlık, yine çok güzel bir bölüm olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JonnyCaqe 7 yıl
Dexter sadece lafta dexter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerevarine 7 yıl
Videoyu açamadım. Sanırım Reklamsız Chrome kullandığım için..
Nasıl kapatabilirim bilmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NedenAllahım 7 yıl
Nice 31. Bölümlere
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rasim Ozaman Kütahyalı 7 yıl NedenAllahım
NedenAllahım

Nice 31. Bölümlere



Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeyaziD 7 yıl
Program için teşekkürler,bu arada quik io şuan ücretsiz olarak dağıtılıyor bilginize.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eozen81 7 yıl
Yeni bölüm için teşekkürler arkadaşlar.
Gün Bey, bir önerim, biraz daha Türkçe kelimelere bağlı kalmaya devam ederseniz çok daha iyi olacak.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
292 izlenme · 37 dk. yeni video
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,1b izlenme · 22 sa. yeni video
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,1b izlenme · 3 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
12:25
Sony Xperia XA2 Ultra elimizde l Süper orta sınıf telefon
11,5b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
987 izlenme · 12 sa. yeni video
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
2b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim