Uzay araçlarının fırlatılması için mikrodalgalar kullanılabilir

Uzay araçlarının fırlatılması için kullanılan roketler son derece masraflı olduğu için yıllardır roketlere alternatif aranıyor olsa da, bu arayışlar şu ana kadar sonuç vermiş değil. Ancak son yıllarda ticari uzay yolculuklarına da yatırım yapılmaya başlanması, bu sorun üzerinde çalışan firmaların ve dolayısıyla da yeni fikirlerin sayısını arttırdı.



Uzay araçlarını yörüngeye fırlatmak için farklı yollar arayan bu firmalardan biri olan Escape Dynamics, yüzeyden ışınlanacak mikrodalgaların uzay araçlarının fırlatılması için kullanılabileceğine inanıyor. Bu yeni tekniğin uygulanabilir hale gelmesi durumunda uzaya uydu ve araç göndermenin çok daha ucuza mâl edilebileceği belirtiliyor.



Escape Dynamics tarafından geliştirilen bu yeni sistemde uzay aracı, elektromanyetik motora bağlı olan bir hidrojen tankı taşıyacak. Aracın alt tarafında bulunan ısı kalkanlarına yüzeyden mikrodalgalar ışınlanacak ve bunun sonucunda ortaya çıkan enerji elektromanyetik motor tarafından hidrojeni ısıtmak ve itiş kuvveti oluşturmak için kullanılacak.



Oluşacak bu itiş kuvvetinin bir uzay aracını yörüngeye fırlatmak için yeterli olup olmayacağını test etmekte olan Escape Dynamics, şimdiye kadar helyum ile yapılan denemelerden oldukça olumlu sonuçlar elde ettiklerini açıkladı. Hidrojene geçilmesiyle birlikte daha da iyi sonuçların elde edilmesi bekleniyor.



http://www.techradar.com/news/world-of-tech/microwaves-could-propel-future-spaceplanes-into-orbit-1300222