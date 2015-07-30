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Uzay araçlarının fırlatılması için mikrodalgalar kullanılabilir

Uzay araçları üzerine çalışan özel bir firma olan Escape Dynamics, uzay araçlarının fırlatılması için mikrodalgaların kullanılacağı yeni bir sistem geliştiriyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Uzay araçlarının fırlatılması için mikrodalgalar kullanılabilir
 Uzay araçlarının fırlatılması için kullanılan roketler son derece masraflı olduğu için yıllardır roketlere alternatif aranıyor olsa da, bu arayışlar şu ana kadar sonuç vermiş değil. Ancak son yıllarda ticari uzay yolculuklarına da yatırım yapılmaya başlanması, bu sorun üzerinde çalışan firmaların ve dolayısıyla da yeni fikirlerin sayısını arttırdı.
Uzay araçlarını yörüngeye fırlatmak için farklı yollar arayan bu firmalardan biri olan Escape Dynamics, yüzeyden ışınlanacak mikrodalgaların uzay araçlarının fırlatılması için kullanılabileceğine inanıyor. Bu yeni tekniğin uygulanabilir hale gelmesi durumunda uzaya uydu ve araç göndermenin çok daha ucuza mâl edilebileceği belirtiliyor.
Escape Dynamics tarafından geliştirilen bu yeni sistemde uzay aracı, elektromanyetik motora bağlı olan bir hidrojen tankı taşıyacak. Aracın alt tarafında bulunan ısı kalkanlarına yüzeyden mikrodalgalar ışınlanacak ve bunun sonucunda ortaya çıkan enerji elektromanyetik motor tarafından hidrojeni ısıtmak ve itiş kuvveti oluşturmak için kullanılacak.
Oluşacak bu itiş kuvvetinin bir uzay aracını yörüngeye fırlatmak için yeterli olup olmayacağını test etmekte olan Escape Dynamics, şimdiye kadar helyum ile yapılan denemelerden oldukça olumlu sonuçlar elde ettiklerini açıkladı. Hidrojene geçilmesiyle birlikte daha da iyi sonuçların elde edilmesi bekleniyor.

http://www.techradar.com/news/world-of-tech/microwaves-could-propel-future-spaceplanes-into-orbit-1300222 Yorum Yaz
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med_cezir91 4 yıl en beğenilen
Jet itişli motorlarda gerekli kalkış gücünü elde etmek için devasa yakıt tankları kullanılıyor, tankın devasa olması tankın daha da devası olmasını gerektiriyor (yakıtın hem uzay aracını hem de yakıt tankını kaldırması gerektiği için) sonuç olarak bu sistem çok verimsiz ve pahalı oluyor. Haberin konusu olan teknoloji ile arkadaşlar alandan ve ağırlıktan kazanmak için yakıt tankını ortadan kaldırmışlar ancak itme sağlanması için hidrojen tankı bırakmışlar gemide. Karadan yoğunlaştırılmış mikrodalga ışınlarını gemiye hedefleyerek bu hidrojen tanklarını ısıtacaklar genleşen hidrojen de itiş sağlayacak. Elin oğlu düşünmüş yapmış biz düşünüleni anlamıyoruz.
Jet itişli motorlarda gerekli kalkış gücünü elde etmek için devasa yakıt tankları kullanılıyor, tankın devasa olması tankın daha da devası olmasını gerektiriyor...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Batuist 4 yıl
Yazıdan birşey anlayan berigelsin
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Ele7en 4 yıl
teknoloji sadece yurtdisinda ilerliyor
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Astronot1997 4 yıl
Bu itiş sisteminin isp değerleri çıkmadan birsey söylemek mümkün değil şuan. Bir prototipi yaklaşık 20 metre yükselmişti. Sürekli değil anı vuruşlar yapıyor bahsedildigi gibi çok g kuvveti söz konusu küçük uydular için düşünülüyor
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interwap 4 yıl
Manyetik rampa aşırı G'ye neden olduğundan kullanılması şimdilik zor gibi. Sadece kalkış destekçisi olarak kullanılabilir.
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Emre Kocakaya 4 yıl
Yahu bir durun biz daha araba yapamadik.
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Aslanayolgosterenadam 4 yıl
Kullanılsın
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med_cezir91 4 yıl en beğenilen
Jet itişli motorlarda gerekli kalkış gücünü elde etmek için devasa yakıt tankları kullanılıyor, tankın devasa olması tankın daha da devası olmasını gerektiriyor (yakıtın hem uzay aracını hem de yakıt tankını kaldırması gerektiği için) sonuç olarak bu sistem çok verimsiz ve pahalı oluyor. Haberin konusu olan teknoloji ile arkadaşlar alandan ve ağırlıktan kazanmak için yakıt tankını ortadan kaldırmışlar ancak itme sağlanması için hidrojen tankı bırakmışlar gemide. Karadan yoğunlaştırılmış mikrodalga ışınlarını gemiye hedefleyerek bu hidrojen tanklarını ısıtacaklar genleşen hidrojen de itiş sağlayacak. Elin oğlu düşünmüş yapmış biz düşünüleni anlamıyoruz.
2 Yanıt Yanıtla +7
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DeistSuat 4 yıl med_cezir91
med_cezir91

Jet itişli motorlarda gerekli kalkış gücünü elde etmek için devasa yakıt tankları kullanılıyor, tankın devasa olması tankın daha da devası olmasını gerektiriyor (yakıtın hem uzay aracını hem de yakıt tankını kaldırması gerektiği için) sonuç olarak bu sistem çok verimsiz ve pahalı oluyor. Haberin konusu olan teknoloji ile arkadaşlar alandan ve ağırlıktan kazanmak için yakıt tankını ortadan kaldırmışlar ancak itme sağlanması için hidrojen tankı bırakmışlar gemide. Karadan yoğunlaştırılmış mikrodalga ışınlarını gemiye hedefleyerek bu hidrojen tanklarını ısıtacaklar genleşen hidrojen de itiş sağlayacak. Elin oğlu düşünmüş yapmış biz düşünüleni anlamıyoruz.

Seçilen öğrenciler ile kendi dilinde okuduğunu anlama becerisinde 65 ülke içinde 47. sıradayız.
Ne bekliyordunuz ki?
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Batuist 4 yıl med_cezir91
med_cezir91

Jet itişli motorlarda gerekli kalkış gücünü elde etmek için devasa yakıt tankları kullanılıyor, tankın devasa olması tankın daha da devası olmasını gerektiriyor (yakıtın hem uzay aracını hem de yakıt tankını kaldırması gerektiği için) sonuç olarak bu sistem çok verimsiz ve pahalı oluyor. Haberin konusu olan teknoloji ile arkadaşlar alandan ve ağırlıktan kazanmak için yakıt tankını ortadan kaldırmışlar ancak itme sağlanması için hidrojen tankı bırakmışlar gemide. Karadan yoğunlaştırılmış mikrodalga ışınlarını gemiye hedefleyerek bu hidrojen tanklarını ısıtacaklar genleşen hidrojen de itiş sağlayacak. Elin oğlu düşünmüş yapmış biz düşünüleni anlamıyoruz.

sorun okuduğunu anlamak değil. düşündüğünü yazabilmek.. şayet düşündüğünü adam gibi yazabilirsen herkes anlar. ama Türk dili dersinde arkada lak lak yaparsan sonra yazdığından da kimse birşey anlamaz.. siz sorunun nerede olduğunu önce iyi bir kavrayın sonra sözüm ona inceden gönderme yapın...
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Batuist 4 yıl
Yazıdan birşey anlayan berigelsin
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