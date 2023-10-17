Mikrodalga fırın tavsiyesi için en iyi mikrodalgalar (2023)

- En iyi mikrodalga fırınlar 2023 👍🏻
- 1️⃣ Samsung MS23F300EEK 23 lt Solo Mikrodalga Fırın
- 2️⃣Samsung Ge83X 23 lt Solo Mikrodalga Fırın
- 3️⃣Dijitsu MD25 20 lt Mikrodalga Fırın
- 4️⃣Altus ALMD 20 20 lt Mikrodalga
- 5️⃣Arçelik MD 201 G Mikrodalga Fırın
- 6️⃣Electrolux LMS2203EMX Ankastre Mikrodalga Fırın
- 7️⃣ TEKA MB 620 BI Mikrodalga Fırın
- 8️⃣ Samsung ME87M Inox Mikrodalga Fırın
- 9️⃣ Electrolux LMS4253TMX Grill Ankastre Mikrodalga Fırın
- 🔟 Electrolux EMZ421MMTI Inox Mikrodalga Fırın
- Mikrodalga fırın alırken nelere dikkat edilmesi 🧐
- Yorumlar
Günümüzde mikrodalgalar, fast food hazırlamaktan kahvenin sütünü veya yemeği tekrar ısıtmaya buzlukta unuttuğunuz eti çözdürmeye kadar pek çok şey yapabiliyor. Hatta mikrodalgada kek, sufle gibi harika lezzetler dahi çok kısa sürede hazırlanabiliyor. Çoğu ev için mikrodalgalar olmaz olmaz ev aletleri arasında ancak sorun şu ki piyada birçok mikro dalga modeli bulunuyor. Peki, en iyi mikrodalga fırın hangisi, hangi marka alınmalı? İşte 2023’te alınabilecek en iyi ve uygun fiyatlı mikrodalga fırın önerileri:
|Marka/Model ⏲️
|Fiyat 🏷️
|Samsung MS23F300EEK Solo Mikrodalga Fırın
|3.499 TL
|Samsung Ge83X/And Solo Mikrodalga
|3.087 TL
|Dijitsu MD25 Mikrodalga Fırın
|2.399 TL
|Altus ALMD 20 Mikrodalga
|2.249 TL
|Arçelik MD 201 G Gri Mikrodalga Fırın
|2.499 TL
|Electrolux LMS2203EMX Ankastre Mikrodalga Fırın
|9.269 TL
|Electrolux LMS4253TMX Grill Ankastre Mikrodalga Fırın
|16.490 TL
|TEKA MB 620 BIS Mikrodalga Fırın
|11.255 TL
|Samsung ME87M Inox Mikrodalga Fırın
|2.999 TL
|Electrolux EMZ421MMTI Inox Mikrodalga Fırın
|4.889 TL
|Samsung Ms23J5133At/Tr Solo Mikrodalga
|3.999 TL
|Teka MLC 844 44 LT Mikrodalga Fırın
|27.839 TL
Mikrodalga fırınları yorumları dikkate alınarak, en iyi mikro dalga markaları sıralamasında Samsung, Bosh, Arçelik, Beko ve Vestel geliyor. 2023’te alınabilecek en iyi mikrodalga modelleri olarak Samsung Ge83X/And Solo Mikrodalga, Dijitsu MD25 ve Electrolux LMS2203EMX; güç, hacim ve düşük enerji tüketimleriyle öne çıkıyor.
1️⃣ Samsung MS23F300EEK 23 lt Solo Mikrodalga Fırın
- Ürün tipi: Solo
- Ölçüleri: 489 x 275 x 374 mm
- Kapasite: 23 litre
- Mikrodalga çıkış gücü: 800 Watt
- Güç seviyesi: 6
- Döner tabla boyutu: 288 mm
- Gösterge tipi: LED
- Buz çözme: Otomatik
Samsung MS23F300EEK Solo Mikrodalga Fırın Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Gerçekten çok güzel, şık ve yeterli bir mikrodalga. Fazla özellikli, dokunmatik vs diye fazla para vermenin hiçbir mantığı yok; çünkü hepsinin yaptığı iş belli. Tavsiye ederim.
✍🏻 Ürün gayet şık ve sağlam. Kullanımı da oldukça basit. Mikrodalgayı ısıtmak ve buz çözdürmek isteyenler için ek olarak pişirme özelliği de sunuyor. Tam fiyat performans mikrodalga fırın modeli.
2️⃣Samsung Ge83X 23 lt Solo Mikrodalga Fırın
- Ürün tipi: Solo
- Ölçüleri: 489 x 275 x 354 mm
- Kapasite: 23 litre
- Güç tüketimi: 800 Watt
- Güç seviyesi: 6
- Döner tabla boyutu: 288 mm
- Gösterge tipi: LED
- Buz çözme: Otomatik
- Çeşitli pişirme modları
- Eko mod, otomatik programlar, çocuk güvenlik kilidi, +30 sn
Samsung Ge83X/And Solo Mikrodalga Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Mikrodalga gayet şık ve kullanışlı. 1-2 dakika içinde her şey taptaze ve sıcacık oluyor. Izgara özelliği olması da büyük bir artı bence.
✍🏻 Mikro dalga ortalama bir boyutta; 23 lt yazmasına ya da yorumlarda çok büyük nereye sığdıracağım denilmesine bakmayın. Mutfağınızda nereye koysanız gayet şık duruyor. Ön camdaki ayna gayet şık durmuş. Ankastre mikrodalga değil; bildiğiniz siyah. Ön camın aynalı oluşu şıklık katmış. İç kaplaması yeterli düzeyde, tatmin edici. Ayarlarından da bahsedeyim. Çok çeşitli ayarlar mevcut; hâlâ tam olarak çözebilmiş değilim. 800w oluşu gayet yeterli. Fırınlama özelliğinde güç daha da çıkıyor. İki farklı ürün almışsınız gibi. Donmuş etinizi ilk önce çözdürüp akabinde ızgara yapmanız toplamda 25 dakikayı buluyor ki bu, mükemmel bir süre. Drink özelliğine gelecek olursak; sabah çocuğunuzun sütü 30 sn’de sıcak 15 sn’de ılık olarak hazır. Baya bi’ kolaylık. Hayatınızda vazgeçemeyeceğiniz mutfak dostunuz olacak. Sonuç olarak alınır mı alınır, pişman olmazsınız. Ben olmadım, çevreme de tavsiye ettim.
3️⃣Dijitsu MD25 20 lt Mikrodalga Fırın
- Ürün tipi: Solo
- Ölçüleri: 450 x 360 x 250 mm
- Kapasite: 20 litre
- Mikrodalga gücü: 700 Watt
- Dokunmatik dijital ekran
- Buz çözme fonksiyonu
- Çocuk kilidi
- Otomatik pişirme
Dijitsu MD25 Mikrodalga Fırın Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bence bir mikrodalga fırının yapması gereken her şeyi yapıyor. Isıtması çok hızlı oluyor. 1 dk ayarı bile baya kaynatır şekilde ısıtıyor. Henüz bir şeyler pişirmedik fakat gayet memnunuz. Amaç ısıtmaksa diğer mikrodalgalara o kadar para verilmesine gerek yok, gayet başarılı bir ürün. Dijital olması zor gelebilir fakat öğrenince basit.
✍🏻 2.5 aydır kullanıyorum, her açıdan gayet yeterli. Görünüşü de şık. İki kat para vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Programları net ve ihtiyacı karşılıyor.
4️⃣Altus ALMD 20 20 lt Mikrodalga
- Ürün tipi: Solo
- Ölçüleri: 262 x 452 x 325 mm
- Mikrodalga gücü: 700 Watt
- Kapasite: 20 litre
- Güç kademesi sayısı: 5
- Standart buz çözme
- İç aydınlatma
Altus ALMD 20 Mikrodalga Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Büyük markalara on basar. Buz çözme özelliği de güzel.
✍🏻 Mikrodalgadan gayet memnunum. Zaten kendim bu model ve markayı kullanıyordum; kayın valideme de anneler günü hediyesi olarak aldım.
5️⃣Arçelik MD 201 G Mikrodalga Fırın
- Ürün tipi: Solo
- Ölçüleri: 330 x 440 x 260 mm
- Mikrodalga çıkış gücü: 700 Watt
- Kapasite: 20 litre
- Standart buz çözme
- Fırın içi aydınlatma, döner tabla
Arçelik MD 201 G Mikrodalga Fırın Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Anneme hediye olarak aldım, çok memnun.
✍🏻 Mikrodalganın boyutu güzel. Fırına göre içerisinin boyutu da ideal. Fiyatına göre güzel mikrodalga fırın.
6️⃣Electrolux LMS2203EMX Ankastre Mikrodalga Fırın
- Ürün tipi: Solo
- Ölçüleri: 388 x 595 x 347 mm
- Kapasite: 20 litre
- Mikrodalga çıkış gücü: 700 Watt
- 5 güç seviyesi
- Otomatik buz çözme programları
- Program sonunda sesli alarm
- Işıklı gösterge
- Güç ayarı için kontrol düğmesi
- Döner tabla: 245 mm
- İç hazne: Paslanma çelik
Electrolux LMS2203EMX Ankastre Mikrodalga Fırın Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Mikrodalga fırın kaliteli, işlevsel ve beklentileri karşılıyor.
✍🏻 Harika özellikleri ve tasarımıyla kaliteli bir mikrodalga. Electrolux'ü tavsiye ederim.
7️⃣ TEKA MB 620 BI Mikrodalga Fırın
- Ürün tipi: Solo
- Ölçüleri: 390 x 595 x 325 mm
- Kapasite: 20 litre
- Mikrodalga güç çıkışı: 700 Watt
- 5 mikrodalga güç seviyesi
- 60 dk’ya kadar programlanabilen zamanlayıcı
- İki camlı kapak
- Güvenlik termostatı
- Elektromekanik kontrol paneli
8️⃣ Samsung ME87M Inox Mikrodalga Fırın
- Ürün tipi: Solo
- Ölçüleri: 489 x 275 x 339 mm
- Kapasite: 23 litre
- Mikrodalga çıkış gücü: 800 Watt
- Kontrol tipi: Dijital
- 6 güç seviyesi
- 6 program sayısı
- Buz çözme fonksiyonu
- Entegre temizleme sistemi
Samsung ME87M Inox Mikrodalga Fırın Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Pişirme özelliği de var. Ön panel görüntüsü çok şık ancak inox panelde el izi kalıyor. Çok takıntılıysanız nemli bir bezle silersiniz. Öneririm rahatlıkla alabilirim; fiyatı da oldukça uygun.
✍🏻 Kalitesi ve rengi mükemmel bir mikro dalga fırın. Sadece ısıtmakla kalmıyor; kek bile pişiriyor. Hiç tereddüt etmeden alın.
9️⃣ Electrolux LMS4253TMX Grill Ankastre Mikrodalga Fırın
- Ürün tipi: Solo
- Ölçüleri: 388 x 595 x 377 mm
- Kapasite: 23 litre
- Mikrodalga çıkış gücü: 900 Watt
- Izgara, mikrodalga
- Otomatik buz çözme programları
- Otomatik pişirme programları
- Döner tabla: 270 mm
- İç hazne: Paslanmaz çelik
Electrolux LMS4253TMX Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Birkaç pişirme modu var. En sevdiğimiz yemeklerin çoğunu hızlı ve kolay bir şekilde pişirmemizi sağladı. Izgara özelliğini gerçekten seviyoruz. Güzel tasarım ve kullanımı kolay.
✍🏻 Şu ana kadar kullandığım en iyi mikrodalga fırın. Eşit ve hızlı bir şekilde ısıtıyor. Mükemmel!
🔟 Electrolux EMZ421MMTI Inox Mikrodalga Fırın
- Ürün tipi: Solo
- Ölçüleri: 262 x 442 x 345 mm
- Kapasite: 21 litre
- Mikrodalga çıkış gücü: 800 Watt
- 5 güç seviyesi
- Program sonu sesli alarm
- Döner tabla: 270 mm
- İç hazne: Boyalı çelik
Electrolux EMZ421MMTI Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tam olarak vaat ettiği şeyi yapan bir mikrodalga. Şık bir tasarımı var, kullanımı kolay ve bence en büyük artısı sadece konulduğu kabı değil yemeği ısıtması. Bir süredir kullanıyorum, yemeği ilk günkü gibi ısıtıyor. Izgara fonksiyonunu da birkaç kez kullandım. Bu, özellikle aceleniz olduğunda son derece faydalı. Bu fonksiyonu kullanırken ek bir avantajı; duman veya hoş olmayan kokular yaymaması. Şu ana kadar kullanımımda kalite-fiyat oranının makul olduğunu söyleyebilirim. Şiddetle tavsiye ediyorum ve kesinlikle Electrolux serisinden başka alımlar yapacağım!
✍🏻 Bu mikrodalga mükemmel. Az detay ve şık. Mutfağımda mükemmel uyuyor.
Mikrodalga satın almak istiyor ancak bütçenize uygun model bulamıyorsanız kara cuma indirim dönemini bekleyebilirsiniz. Birçok elektrikli ev aleti gibi mikrodalga fırınlara da bu kampanya döneminde en ucuz fiyata sahip olabilirsiniz.
Mikrodalga fırın alırken nelere dikkat edilmesi 🧐
- Hangi tip mikrodalga istediğinize karar verin. Solo mu, Grill mi?
- Programlarına kesinlikle bakın: Pişirme, ısıtma ızgara.
- Kapasitesine bakın. İçi ne kadar hacimli?
- Kontrol paneli türü
- Güç kapasitesine bakın. Yüksek karatesi yemeklerinizi daha hızlı ısıtır.
- Enerji etiketlerine bakın.
- İç ve dış malzemelerine bakın.
- İhtiyaçlarınızı belirleyin.
- En iyi mikrodalga fırın yorumlarına bakın.
En İyi Mikrodalga Fırınlar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 9228Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.