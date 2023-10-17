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    Mikrodalga fırın tavsiyesi için en iyi mikrodalgalar (2023)

    Mikrodalgalar, ısıtmaktan pişirmeye buz çözmeye kadar birçok işi hızlıca yapabiliyor. Peki, 2023'te hangi marka mikro dalga almalı? İşte uygun fiyatlı & en iyi mikrodalga fırın önerileri:

    Günümüzde mikrodalgalar, fast food hazırlamaktan kahvenin sütünü veya yemeği tekrar ısıtmaya buzlukta unuttuğunuz eti çözdürmeye kadar pek çok şey yapabiliyor. Hatta mikrodalgada kek, sufle gibi harika lezzetler dahi çok kısa sürede hazırlanabiliyor. Çoğu ev için mikrodalgalar olmaz olmaz  ev aletleri arasında ancak sorun şu ki piyada birçok mikro dalga modeli bulunuyor. Peki, en iyi mikrodalga fırın hangisi, hangi marka alınmalı? İşte 2023’te alınabilecek en iyi ve uygun fiyatlı mikrodalga fırın önerileri:

    En iyi mikrodalga fırınlar 2023 👍🏻
    Marka/Model ⏲️ Fiyat 🏷️
    Samsung MS23F300EEK Solo Mikrodalga Fırın 3.499 TL
    Samsung Ge83X/And Solo Mikrodalga 3.087 TL
    Dijitsu MD25 Mikrodalga Fırın 2.399 TL
    Altus ALMD 20 Mikrodalga 2.249 TL
    Arçelik MD 201 G Gri Mikrodalga Fırın 2.499 TL
    Electrolux LMS2203EMX Ankastre Mikrodalga Fırın 9.269 TL
    Electrolux LMS4253TMX Grill Ankastre Mikrodalga Fırın 16.490 TL
    TEKA MB 620 BIS Mikrodalga Fırın 11.255 TL
    Samsung ME87M Inox Mikrodalga Fırın 2.999 TL
    Electrolux EMZ421MMTI Inox Mikrodalga Fırın 4.889 TL
    Samsung Ms23J5133At/Tr Solo Mikrodalga 3.999 TL
    Teka MLC 844 44 LT Mikrodalga Fırın 27.839 TL

    Mikrodalga fırınları yorumları dikkate alınarak, en iyi mikro dalga markaları sıralamasında Samsung, Bosh, Arçelik, Beko ve Vestel geliyor. 2023’te alınabilecek en iyi mikrodalga modelleri olarak Samsung Ge83X/And Solo Mikrodalga, Dijitsu MD25 ve Electrolux LMS2203EMX; güç, hacim ve düşük enerji tüketimleriyle öne çıkıyor.

    1️⃣ Samsung MS23F300EEK 23 lt Solo Mikrodalga Fırın

    mikrodalgada en iyi marka hangisi samsung Tam Boyutta Gör
    Samsung, mikrodalgada en iyi marka konumunda. Samsung’un en iyi mikrodalga modellerinden biri olan MS23F300EEK, şık ve sade tasarımın yanında yemekleri daha hassas bir şekilde pişirmenizi sağlayan çift kontrol düğmesi ile dikkat çekiyor. Çift kontrol düğmesi, pişirme süresini, ağırlığını ayarlamanızı veya en iyi güç ayarını seçmenizi sağlıyor. Mikrodalganın üçlü dağıtım sistemi, yemeğinizin her tarafının eşit miktarda pişmesini sağlar.
    • Ürün tipi: Solo
    • Ölçüleri: 489 x 275 x 374 mm
    • Kapasite: 23 litre
    • Mikrodalga çıkış gücü: 800 Watt
    • Güç seviyesi: 6
    • Döner tabla boyutu: 288 mm
    • Gösterge tipi: LED
    • Buz çözme: Otomatik

    Samsung MS23F300EEK Solo Mikrodalga Fırın Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Gerçekten çok güzel, şık ve yeterli bir mikrodalga. Fazla özellikli, dokunmatik vs diye fazla para vermenin hiçbir mantığı yok; çünkü hepsinin yaptığı iş belli. Tavsiye ederim.

    ✍🏻 Ürün gayet şık ve sağlam. Kullanımı da oldukça basit. Mikrodalgayı ısıtmak ve buz çözdürmek isteyenler için ek olarak pişirme özelliği de sunuyor. Tam fiyat performans mikrodalga fırın modeli.

    2️⃣Samsung Ge83X 23 lt Solo Mikrodalga Fırın

    en iyi mikrodalga fırın modeli Samsung Ge83X 23 Tam Boyutta Gör
    Deneyimleyenlerin en iyi mikrodalga fırın yorumları dikkate alınarak önerilebilecek bir başka model de Samsung GE83X. Samsung’un mikro dalga fırın modeli şık aynalı tasarımının yanında ızgara fonksiyonu, üçlü ısıtma sistemiyle dikkat çekiyor. Eco Mod sayesinde bekleme modunda +40’a kadar enerji tasarrufu sağlıyor. Tuş fonksiyon baskılı dokunmatik ekran kullanımı oldukça kolaylaştırıyor. Mikrodalga, kolayca temizlenebilen, çizilmeyen ve zamanla rengini kaybetmeyen seramik iç yüzeye sahip. Üçlü dağıtım sistemi sayesinde de yiyecekler her zaman eşit ısıda ve tam pişiriliyor.
    • Ürün tipi: Solo
    • Ölçüleri: 489 x 275 x 354 mm
    • Kapasite: 23 litre
    • Güç tüketimi: 800 Watt
    • Güç seviyesi: 6
    • Döner tabla boyutu: 288 mm
    • Gösterge tipi: LED
    • Buz çözme: Otomatik
    • Çeşitli pişirme modları
    • Eko mod, otomatik programlar, çocuk güvenlik kilidi, +30 sn

    Samsung Ge83X/And Solo Mikrodalga Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Mikrodalga gayet şık ve kullanışlı. 1-2 dakika içinde her şey taptaze ve sıcacık oluyor. Izgara özelliği olması da büyük bir artı bence.

    ✍🏻 Mikro dalga ortalama bir boyutta; 23 lt yazmasına ya da yorumlarda çok büyük nereye sığdıracağım denilmesine bakmayın. Mutfağınızda nereye koysanız gayet şık duruyor. Ön camdaki ayna gayet şık durmuş. Ankastre mikrodalga değil; bildiğiniz siyah. Ön camın aynalı oluşu şıklık katmış. İç kaplaması yeterli düzeyde, tatmin edici. Ayarlarından da bahsedeyim. Çok çeşitli ayarlar mevcut; hâlâ tam olarak çözebilmiş değilim. 800w oluşu gayet yeterli. Fırınlama özelliğinde güç daha da çıkıyor. İki farklı ürün almışsınız gibi. Donmuş etinizi ilk önce çözdürüp akabinde ızgara yapmanız toplamda 25 dakikayı buluyor ki bu, mükemmel bir süre. Drink özelliğine gelecek olursak; sabah çocuğunuzun sütü 30 sn’de sıcak 15 sn’de ılık olarak hazır. Baya bi’ kolaylık. Hayatınızda vazgeçemeyeceğiniz mutfak dostunuz olacak. Sonuç olarak alınır mı alınır, pişman olmazsınız. Ben olmadım, çevreme de tavsiye ettim.

    3️⃣Dijitsu MD25 20 lt Mikrodalga Fırın

    Dijitsu MD25 20 lt mikrodalga fırın Tam Boyutta Gör
    Mikrodalga en iyi marka hangisi diye sorulduğunda Dijitsu akla gelen birkaç markadan biri. Dokunmatik dijital ekranlı mikro dalga, geniş iç hacme sahip olmasının yanında geniş ısı aralığında çalışmasıyla hamur işi ürünlerden çeşitli et yemeklerine kadar birçok yiyeceği lezzetli ve ideal pişirme sıcaklığına uygun seçilde pişirebiliyorsunuz. Mikrodalganın çatlama ve kırılmaya karşı koruma yaratan cam kapağı saydam yapıdadır. Bu, yiyeceklerinizin ne derece ısındığını ya da piştiğini takip etmenizi sağlıyor. Isıya dayanıklı parçalardan oluşan fırının iç kısmı sıcaklığın eşit oranda dağılmasını sağlıyor ki bazı mikrodalgalarda olan yiyeceğin eşit şekilde ısıtılmaması durumu olduğundan bu önemli.
    • Ürün tipi: Solo
    • Ölçüleri: 450 x 360 x 250 mm
    • Kapasite: 20 litre
    • Mikrodalga gücü: 700 Watt
    • Dokunmatik dijital ekran
    • Buz çözme fonksiyonu
    • Çocuk kilidi
    • Otomatik pişirme

    Dijitsu MD25 Mikrodalga Fırın Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Bence bir mikrodalga fırının yapması gereken her şeyi yapıyor. Isıtması çok hızlı oluyor. 1 dk ayarı bile baya kaynatır şekilde ısıtıyor. Henüz bir şeyler pişirmedik fakat gayet memnunuz. Amaç ısıtmaksa diğer mikrodalgalara o kadar para verilmesine gerek yok, gayet başarılı bir ürün. Dijital olması zor gelebilir fakat öğrenince basit.

    ✍🏻 2.5 aydır kullanıyorum, her açıdan gayet yeterli. Görünüşü de şık. İki kat para vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Programları net ve ihtiyacı karşılıyor.

    4️⃣Altus ALMD 20 20 lt Mikrodalga

    Altus ALMD 20 20 lt Mikrodalga fırın Tam Boyutta Gör
    Arçelik’in yan ürünü olduğundan kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ayrıca Altus mikrodalga fiyatları oldukça uygun. Mikrodalga fırın en ucuz modellere bakıyorsanız, Altus ALMD 20’yi kesinlikle incelemelisiniz. Altus’un en beğenilen mikrodalga fırınlarından ALMD 20, dokunmatik ekran, çocuk kilidi gibi fiyatı yükselten özelliklere ihtiyaç duymayan kişilere hitap ediyor.
    • Ürün tipi: Solo
    • Ölçüleri: 262 x 452 x 325 mm
    • Mikrodalga gücü: 700 Watt
    • Kapasite: 20 litre
    • Güç kademesi sayısı: 5
    • Standart buz çözme
    • İç aydınlatma

    Altus ALMD 20 Mikrodalga Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Büyük markalara on basar. Buz çözme özelliği de güzel.

    ✍🏻 Mikrodalgadan gayet memnunum. Zaten kendim bu model ve markayı kullanıyordum; kayın valideme de anneler günü hediyesi olarak aldım.

    5️⃣Arçelik MD 201 G Mikrodalga Fırın

    en iyi marka mikrodalga fırın modeli Arçelik MD 201 G Tam Boyutta Gör
    Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı mikrodalga fırın arıyorsanız, en güvenilir markalardan biri olan Arçelik’in MD 201 G modeline bakmalısınız. Hediye olarak da alınabilecek en iyi mikrodalga fırınlardan biri. Mikrodalganın kullanımı oldukça kolay; kontrol panelinde yalnızca iki düğme mevcut. Birinden güç seviyesini, birinden zamanlayıcıyı ayarlıyorsunuz.
    • Ürün tipi: Solo
    • Ölçüleri: 330 x 440 x 260 mm
    • Mikrodalga çıkış gücü: 700 Watt
    • Kapasite: 20 litre
    • Standart buz çözme
    • Fırın içi aydınlatma, döner tabla

    Arçelik MD 201 G Mikrodalga Fırın Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Anneme hediye olarak aldım, çok memnun.

    ✍🏻 Mikrodalganın boyutu güzel. Fırına göre içerisinin boyutu da ideal. Fiyatına göre güzel mikrodalga fırın.

    6️⃣Electrolux LMS2203EMX Ankastre Mikrodalga Fırın

    en iyi ankastre mikrodalga fırın modeli Electrolux LMS2203EMX Tam Boyutta Gör
    Electrolux LMS2203EMX, ankastre mikrodalga fırın modelleri arasında en beğenilenlerden biri. Gücü kademeli olarak ayarlayarak donmuş gıdalarınızı kolayca çözdürebileceğiniz, buzdolabında sakladığınız yemekleri ısıtabileceğiniz ve hatta kahve ya da çayın yanına pratik tarifler hazırlayabileceğiniz çok işlevsel ve de çık bir mikro dalga fırın modeli. Mikrodalgada otomatik defrost fonksiyonu da mevcut. Yiyeceklerinizin tipi ve gramajını seçiyorsunuz, mikrodalga fırın gereken gücü ve süreyi kendi ayarlıyor. Isıtma süresini ayarlamak pratik, ısıtma süresini uzatmak da oldukça kolay.
    • Ürün tipi: Solo
    • Ölçüleri: 388 x 595 x 347 mm
    • Kapasite: 20 litre
    • Mikrodalga çıkış gücü: 700 Watt
    • 5 güç seviyesi
    • Otomatik buz çözme programları
    • Program sonunda sesli alarm
    • Işıklı gösterge
    • Güç ayarı için kontrol düğmesi
    • Döner tabla: 245 mm
    • İç hazne: Paslanma çelik

    Electrolux LMS2203EMX Ankastre Mikrodalga Fırın Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Mikrodalga fırın kaliteli, işlevsel ve beklentileri karşılıyor.

    ✍🏻 Harika özellikleri ve tasarımıyla kaliteli bir mikrodalga. Electrolux'ü tavsiye ederim.

    7️⃣ TEKA MB 620 BI Mikrodalga Fırın

    ankastre mikro dalga fırın TEKA MB 620 BI Mikrodalga Fırın Tam Boyutta Gör
    TEKA MB 620 BI, ankastre mikrodalga isteyenler için bir başka seçenek. Zamana göre buz çözme programı, otomatik bağlantı kesme güvenlik sistemi, 1 pişirme programı, parmak izi bırakmayan paslanmaz çelik iç hazne gibi güzel özelliklere sahip olmasının yanında mutfağınızda çok şık duracak bir mikrodalga modeli.
    • Ürün tipi: Solo
    • Ölçüleri: 390 x 595 x 325 mm
    • Kapasite: 20 litre
    • Mikrodalga güç çıkışı: 700 Watt
    • 5 mikrodalga güç seviyesi
    • 60 dk’ya kadar programlanabilen zamanlayıcı
    • İki camlı kapak
    • Güvenlik termostatı
    • Elektromekanik kontrol paneli

    8️⃣ Samsung ME87M Inox Mikrodalga Fırın

    inox mikro dalga fırın Samsung ME87M Tam Boyutta Gör
    Samsung ME87M, buz çözme, ısıtma ve pişirme fonksiyonlarına sahip en iyi inox mikrodalga fırın modellerinden biri. Güçlü buz çözme programı, otomatik yeniden ısıtma, otomatik pişirme, hafıza programı, koku giderme, çocuk kilidi gibi harika özellikleri olan Samsung mikrodalga fırın, çok işlevsel ve inox sevenler için en iyi seçeneklerden biri.
    • Ürün tipi: Solo
    • Ölçüleri: 489 x 275 x 339 mm
    • Kapasite: 23 litre
    • Mikrodalga çıkış gücü: 800 Watt
    • Kontrol tipi: Dijital
    • 6 güç seviyesi
    • 6 program sayısı
    • Buz çözme fonksiyonu
    • Entegre temizleme sistemi

    Samsung ME87M Inox Mikrodalga Fırın Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Pişirme özelliği de var. Ön panel görüntüsü çok şık ancak inox panelde el izi kalıyor. Çok takıntılıysanız nemli bir bezle silersiniz. Öneririm rahatlıkla alabilirim; fiyatı da oldukça uygun.

    ✍🏻 Kalitesi ve rengi mükemmel bir mikro dalga fırın. Sadece ısıtmakla kalmıyor; kek bile pişiriyor. Hiç tereddüt etmeden alın.

    9️⃣ Electrolux LMS4253TMX Grill Ankastre Mikrodalga Fırın

    ankastre mikrodalga fırın modeli Electrolux LMS4253TMX Grill Tam Boyutta Gör
    Electrolux LMS4253TMX, en beğenilen ve en çok satılan mikrodalga fırınlar arasında. Fırın ızgara kullanım alternatifi ve otomatik fonksiyonlarıyla mutfağınızda pratik lezzetleri hızlıca hazırlamanıza yardımcı oluyor. Makarna, pizza, tavuk, süt, patates ve otomatik ısıtma fonksiyonlarıyla mutfaktaki işlerinizi kolaylaştıracak. Gücü kademeli olarak ayarlayabildiğiniz mikrodalga fonksiyonu, otomatik buz çözdürme fonksiyonu, çocukların kazayla çalıştırmasını önleyen çocuk kilidi ile 2023’te alınabilecek en iyi mikrodalga fırınlardan.
    • Ürün tipi: Solo
    • Ölçüleri: 388 x 595 x 377 mm
    • Kapasite: 23 litre
    • Mikrodalga çıkış gücü: 900 Watt
    • Izgara, mikrodalga
    • Otomatik buz çözme programları
    • Otomatik pişirme programları
    • Döner tabla: 270 mm
    • İç hazne: Paslanmaz çelik

    Electrolux LMS4253TMX Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Birkaç pişirme modu var. En sevdiğimiz yemeklerin çoğunu hızlı ve kolay bir şekilde pişirmemizi sağladı. Izgara özelliğini gerçekten seviyoruz. Güzel tasarım ve kullanımı kolay.

    ✍🏻 Şu ana kadar kullandığım en iyi mikrodalga fırın. Eşit ve hızlı bir şekilde ısıtıyor. Mükemmel!

    🔟 Electrolux EMZ421MMTI Inox Mikrodalga Fırın

    ızgara mikrodalga fırın Electrolux EMZ421MMTI Tam Boyutta Gör
    Electrolux EMZ421MMTI, ızgara fonksiyonlu mikrodalga fırın modelleri arasında. Çok işlevli CombiCooking, buz çözme, buhar ve ızgara gibi dilediğiniz mikrodalga fonksiyonlarını seçerek birlikte kullanabilmenizi sağlıyor. Kızartma yerine daha çok fırında pişen yiyecekleri tüketiyorsanız büyük bir fırın almak yerine Electrolux’ün EMZ421MMTI inox mikrodalga fırınını tercih ederiz.
    • Ürün tipi: Solo
    • Ölçüleri: 262 x 442 x 345 mm
    • Kapasite: 21 litre
    • Mikrodalga çıkış gücü: 800 Watt
    • 5 güç seviyesi
    • Program sonu sesli alarm
    • Döner tabla: 270 mm
    • İç hazne: Boyalı çelik

    Electrolux EMZ421MMTI Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Tam olarak vaat ettiği şeyi yapan bir mikrodalga. Şık bir tasarımı var, kullanımı kolay ve bence en büyük artısı sadece konulduğu kabı değil yemeği ısıtması. Bir süredir kullanıyorum, yemeği ilk günkü gibi ısıtıyor. Izgara fonksiyonunu da birkaç kez kullandım. Bu, özellikle aceleniz olduğunda son derece faydalı. Bu fonksiyonu kullanırken ek bir avantajı; duman veya hoş olmayan kokular yaymaması. Şu ana kadar kullanımımda kalite-fiyat oranının makul olduğunu söyleyebilirim. Şiddetle tavsiye ediyorum ve kesinlikle Electrolux serisinden başka alımlar yapacağım!

    ✍🏻 Bu mikrodalga mükemmel. Az detay ve şık. Mutfağımda mükemmel uyuyor.

    Mikrodalga satın almak istiyor ancak bütçenize uygun model bulamıyorsanız kara cuma indirim dönemini bekleyebilirsiniz. Birçok elektrikli ev aleti gibi mikrodalga fırınlara da bu kampanya döneminde en ucuz fiyata sahip olabilirsiniz.

    Mikrodalga fırın alırken nelere dikkat edilmesi 🧐

    mikrodalga fırın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar Tam Boyutta Gör

    1. Hangi tip mikrodalga istediğinize karar verin. Solo mu, Grill mi?
    2. Programlarına kesinlikle bakın: Pişirme, ısıtma ızgara.
    3. Kapasitesine bakın. İçi ne kadar hacimli?
    4. Kontrol paneli türü
    5. Güç kapasitesine bakın. Yüksek karatesi yemeklerinizi daha hızlı ısıtır.
    6. Enerji etiketlerine bakın.
    7. İç ve dış malzemelerine bakın.
    8. İhtiyaçlarınızı belirleyin.
    9. En iyi mikrodalga fırın yorumlarına bakın.

    En İyi Mikrodalga Fırınlar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 9228

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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