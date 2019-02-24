Uzmanlara göre "Zombi" geyik hastalığı insanlara bulaşabilir

Tıp literatüründe adı kronik zayıflama hastalığı (CWD) olan, ancak "zombi geyik hastalığı” olarak da anılan ve geyik ile elk'lerde görülen rahatsızlığın küresel ölçekte hızla yayıldığı ifade ediliyor.
Hastalığın patojen bir protein olan prionlar tarafından yayıldığı ve söz konusu proteinlerin cansız oldukları için öldürülemedikleri belirtilmiş. Ne bakteri ne de virüs olan patojenler, bulaştıkları hayvanların hücrelerinin katlanıp kümelenmesine neden oluyor. Hayvanlarda yürüme ve yeme güçlüğü ile başlayan ve bunamaya benzer belirtiler gösteren hastalık, sonunda kurbanını öldürüyor. Evrim bilimci biyolog Peter Larsen’e göre hastalık, hayvanların beynini İsviçre Peynirine çeviriyor.
Hastalığı daha da korkutucu hale getiren durum ise rahatsızlığın insanlara da bulaşabilme ihtimali. Hastalık, hayvanın; salyası, kanı, idrarı ve diğer vücut sıvıları aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak diğer hayvanlara bulaşabiliyor. Hastalığın Ocak ayı itibariyle; ABD, Kanada, Norveç, Finlandiya ve Kore Cumhuriyeti’nde görüldüğü belirtilmiş.
Hastalığın henüz insanlara bulaştığı yönünde bir rapor bulunmuyor. Ancak Bulaşıcı Hastalık Araştırma Merkezi müdürü Michael Osterholm’a göre; söz konusu hayvanların etinin tüketilmesi sonucu hastalığın insanlara bulaşması halinde, vaka sayısının çok yüksek ve yaygın olacağı tahmin ediliyor.
Deli dana hastalığına benziyor
Hatırlanacağı üzere, 90’lı yıllarda ortaya çıkan Sığır Sponjiform Ensefalopatisi ya da deli dana hastalığı olarak da bilinen bir başka prion hastalığı insanlara bulaşmıştı. Söz konusu hastalıktan insanların halen etkilendiği ve hayatını kaybettiği paylaşılan bilgiler arasında.
Uzmanlar, ilgililere CWD’nin teşhisi için daha iyi testler geliştirilmesi gerektiğini hatırlatıyorlar. Osterholm, VOX’a verdiği röportajda; bundan 10 yıl sonra, “2019 yılında CWD’nin yayılmasını önlemek için bir şeyler yapabilirdik ancak yapmadık” gerçeğiyle yüzleşmek istemeyeceğimizin altını çiziyor.
https://www.vox.com/2019/2/21/18233227/zombie-deer-disease-map Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi mikrop var, virüs var bunları biliyoruz. Mikrop antibiyotikle ölüyor virüs ölmüyor. Mikrop hastalıklarına örnek: boğaz iltihabı (viral olanları da var tabi). Virüs hastalıklarına örnek: grip, aids. Prion dediğimiz şey bozulmuş protein. Protein de epey büyük bir organik bileşik. Organikten kasıt karbon temelli olması. Organik bileşiğe örnek: şeker, alkol, nişasta. İnorganik bileşiğe örnek: su. Prionlar bakteri veya virus gibi bir konağa girip üreyip konağın fonksiyonlarını sekteye uğratan canlılar değil yani. Mikroptan ziyade zehir gibi düşünecekiniz prionları. Prion hastalıklarına örnek: BSE (delidana), Kuru. Bütün prion hastalıkları birbirine benzer. Vücutta herhangi bir savunma mekanizması yok bunlar için. Belirli bir miktar sisteme girip hücreler tarafından alındıktan sonra geçmiş olsun, sonunda ölüyorsunuz. Geyik yemeyin yani.
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