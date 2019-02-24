Uzmanlara göre "Zombi" geyik hastalığı insanlara bulaşabilir

Tıp literatüründe adı kronik zayıflama hastalığı (CWD) olan, ancak "zombi geyik hastalığı” olarak da anılan ve geyik ile elk'lerde görülen rahatsızlığın küresel ölçekte hızla yayıldığı ifade ediliyor.

Hastalığın patojen bir protein olan prionlar tarafından yayıldığı ve söz konusu proteinlerin cansız oldukları için öldürülemedikleri belirtilmiş. Ne bakteri ne de virüs olan patojenler, bulaştıkları hayvanların hücrelerinin katlanıp kümelenmesine neden oluyor. Hayvanlarda yürüme ve yeme güçlüğü ile başlayan ve bunamaya benzer belirtiler gösteren hastalık, sonunda kurbanını öldürüyor. Evrim bilimci biyolog Peter Larsen’e göre hastalık, hayvanların beynini İsviçre Peynirine çeviriyor.

Hastalığı daha da korkutucu hale getiren durum ise rahatsızlığın insanlara da bulaşabilme ihtimali. Hastalık, hayvanın; salyası, kanı, idrarı ve diğer vücut sıvıları aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak diğer hayvanlara bulaşabiliyor. Hastalığın Ocak ayı itibariyle; ABD, Kanada, Norveç, Finlandiya ve Kore Cumhuriyeti’nde görüldüğü belirtilmiş.

Hastalığın henüz insanlara bulaştığı yönünde bir rapor bulunmuyor. Ancak Bulaşıcı Hastalık Araştırma Merkezi müdürü Michael Osterholm’a göre; söz konusu hayvanların etinin tüketilmesi sonucu hastalığın insanlara bulaşması halinde, vaka sayısının çok yüksek ve yaygın olacağı tahmin ediliyor.

Deli dana hastalığına benziyor

Hatırlanacağı üzere, 90’lı yıllarda ortaya çıkan Sığır Sponjiform Ensefalopatisi ya da deli dana hastalığı olarak da bilinen bir başka prion hastalığı insanlara bulaşmıştı. Söz konusu hastalıktan insanların halen etkilendiği ve hayatını kaybettiği paylaşılan bilgiler arasında.

Uzmanlar, ilgililere CWD’nin teşhisi için daha iyi testler geliştirilmesi gerektiğini hatırlatıyorlar. Osterholm, VOX’a verdiği röportajda; bundan 10 yıl sonra, “2019 yılında CWD’nin yayılmasını önlemek için bir şeyler yapabilirdik ancak yapmadık” gerçeğiyle yüzleşmek istemeyeceğimizin altını çiziyor.

https://www.vox.com/2019/2/21/18233227/zombie-deer-disease-map