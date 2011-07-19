VTX Radeon HD 6870 X2 "GTX 580 katili" video inceleme

Yeni nesil ekran kartları öncesinde üreticiler son kozlarını oynamaya başladı. AMD tabanlı kartlar sunan VTX firması da, Nvidia'nın GeForce GTX 580 modeline karşı çift GPU'lu Radeon HD 6870 X2 modelini pazara sunarak aynı zamanda HD 6990'dan sonraki en hızlı ikinci AMD ekran kartına imza attı. Bu videomuzda HD 6870 X2'yi GTX 580, GTX 590 ve HD 6990'ın karşısına çıkartıyoruz.

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