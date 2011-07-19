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VTX Radeon HD 6870 X2 "GTX 580 katili" video inceleme

8 yıl
91,9b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil ekran kartları öncesinde üreticiler son kozlarını oynamaya başladı. AMD tabanlı kartlar sunan VTX firması da, Nvidia'nın GeForce GTX 580 modeline karşı çift GPU'lu Radeon HD 6870 X2 modelini pazara sunarak aynı zamanda HD 6990'dan sonraki en hızlı ikinci AMD ekran kartına imza attı. Bu videomuzda HD 6870 X2'yi GTX 580, GTX 590 ve HD 6990'ın karşısına çıkartıyoruz. 
  

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thal1on 8 yıl en beğenilen
Erdi Bey, Mesut Bey'in yerini dolduruyor.Yokluğunu aratmıyacak.
Düşündüm de Mesut Bey askerde iken "Merhaba ben Mesut Çevik Komutanım" der mi acaba? :D
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Nevfel 8 yıl
Testlerde kullandığınız oyun testleri artık çok yetersiz ve eksik kalıyor. Crysis 2 dx11 modunda test edilebilirdi. Daha fazla oyun testi bekliyoruz.
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desperadotr 8 yıl
NVIDIA VE AMD başa baş nerdeyse hayırlı işler :D
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vernoncougar 8 yıl
Yazılım ve surucu guncellemelerı AMD'nın kanayan bır yarası olarak kalmaya, kan kaybetmeye devam edecektır. Maalesefkı NVIDA karsısında sıfır lar bu konuda.
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DH Misafiri 8 yıl
Bu kartın türkiye satış fiyatı 479$ + KDV olacak.
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bocekgrafik 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bu kartın türkiye satış fiyatı 479$ + KDV olacak.


Yurtdışında bile şu anda 510 dolar civarında. Önceki sayfada da yazmıştım ama görmediniz sanırım. O sebeple o fiyata mümkün değil.
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DH Misafiri 8 yıl
Ben anlamiyorum bu saçmaligi, bukadar ekran karti çikiyor ama oyun çikmiyor...? mesela bir mortal kombat diyelim yada baska oyunlar....dewamli olarak konsola geliyor,peki bu kartlari biz kullanamayacaksak neden bu ekran kartina para verelimki? yani pc kullanicilari her ay uprade belkide yapanlar vardir...ama bu boyle giderse pc sahiplerinden eskisi gibi pazar payi kaldirabileceklerini pek sanmiyorum bende artik extreme sistemimi satip bir xbox 360 yada ps3 alabilirim...artik bu kartlarin reklamlarinida oyunlar çikmadan yapmayalim lütfen...pc oyunlari yok piyasada boşu bosuna ekran karti videolari..saçmalik..!!
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OverClocK1ng 8 yıl
DH Misafiri
Ben anlamiyorum bu saçmaligi, bukadar ekran karti çikiyor ama oyun çikmiyor...? mesela bir mortal kombat diyelim yada baska oyunlar....dewamli olarak konsola geliyor,peki bu kartlari biz kullanamayacaksak neden bu ekran kartina para verelimki? yani pc kullanicilari her ay uprade belkide yapanlar vardir...ama bu boyle giderse pc sahiplerinden eskisi gibi pazar payi kaldirabileceklerini pek sanmiyorum bende artik extreme sistemimi satip bir xbox 360 yada ps3 alabilirim...artik bu kartlarin reklamlarinida oyunlar çikmadan yapmayalim lütfen...pc oyunlari yok piyasada boşu bosuna ekran karti videolari..saçmalik..!!
Doğru söylüyorsun ama merak etme öyle olmayacak. Oyun üreticileri de PS3 ve XBox'ın düşük işlem gücünden dolayı oyunları onlara göre yaptıkları zaman, onlara göre çok daha güçlü olan PC Oyun bilgisayar sahiplerini kaybetmeye başladıklarını gördüler ve akılları başlarına geldi. Bu yüzden de PC ye daha bir ağırlık vermeye başladılar.

Şimdi uzun süre daha yeni konsol çıkartmayacaklarını düşünen Sony ve Microsoft ya yeni konsol çıkartacaklar ve ilgileri tekrar üzerlerine çekecekler ya da oyun üreticileri tarafından yavaş yavaş desteklenmemeye başlayacaklar. Bunu da göz önüne alamayacaklarına göre ister istemez yeni konsol çıkartmak zorundalar.

Yeni konsol çıkarttıkları zaman, yeni konsol da PS3 ve XBox dan çok çok daha güçlü olacağı için, bunlara göre oyun yapan oyun üreticileri de yeni konsolların gücünü düşünerek daha detaylı ve kaliteli oyunlar çıkartacakları ve PC lerde de aynı oyunlar olacağı için PC oyunlarının da kalitesi yine yüksek olacak...
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yimmasabi 8 yıl
Arkadaslar guc tuketimi yazarken Watt (W)yazın, burada yanlis olmus. Enerji birimi ise Watt-saat (Wh) dir.
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alito 8 yıl
bocekgrafik
alito
bocekgrafik Ben nVIDIAnın yerinde olsam, dual 580 ekran kartı çıkartır, hem en hızlı ekran kartı ünvanını elime geçirirdim, hem de 580le yapılan bu mukayeselerin önüne geçerdim. Tek GPUya karşılık 2 GPUnun karşılaştırılması ne mantıklı ayrı konu, çekeceği güç ve F/P olarak değerlendirilecektir sadece. Bu kart daha kaliteli malzemelerden yapılmış olsaydı rakip olabilirdi belki ama kullanılan 3. sınıf malzemesiyle GTX 580i geçse bile kalite yönünden geride kalmaya mahkum olacaktır. Şimdi yurtdışı fiyatlarına baktım. GTX 580le hemen hemen aynı fiyat etiketine sahip. Düşük malzeme kalitesinin açığını daha hızlı olmasıyla kapatmışlar. Tamamen tercih meselesi ancak şahsen ben bu karta 510 dolar para vermem. http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814131446&Tpk=HD%206870X2
neyle soğutacaksın onu? elinle yelleyecekmisin.
Twin Frozr III ile.

nvidia da salak olduğu için çıkarmadı zaten gtx 580x2 yi.
twin frozr 3 o kartı soğutamaz alev alev yanar o kart. adamlar daha frekansı kırpılmış gtx590 ı soğutamıyor sen tutmuş 2 tane gtx580 çekirdeğini soğutmaktan bahsediyorsun.
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bocekgrafik 8 yıl alito
alito
nvidia da salak olduğu için çıkarmadı zaten gtx 580x2 yi.
twin frozr 3 o kartı soğutamaz alev alev yanar o kart. adamlar daha frekansı kırpılmış gtx590 ı soğutamıyor sen tutmuş 2 tane gtx580 çekirdeğini soğutmaktan bahsediyorsun.
GTX 590'ın gövdesi hem kapalı, hem de tek fan var dikkatini çekerim. Referans model yani.

Bütün referans modellerde de ısınma sorunu vardır. Bunun en bariz örneği de GTX 470 ve GTX 480'dir. Ama aynı kartlara özel soğutma bloğu taktığınızda sıcaklığın direk olarak 20˚C aşağı indiğini görüyorsunuz.

GTX 590'da ise bu sorunu kısmen GPU hızlarını düşürerek aştılar zaten. O kartı referans model değil de 6870x2 gibi özel soğutmalı çıkarsalardı, eminim GPU hızlarını düşürmeye de gerek kalmayacaktı.

Bende şu anda 580 Lightning var. Fabrika çıkışı olarak referans modelden 60 MHz daha hızlı olduğu halde (bellek hızını saymıyorum bile) TFIII'ün farkıyla 26-28˚C daha serin. Diğer soğutucular ortalama 20˚C daha serin yapabiliyorlar. Aynı kartı 832 MHz değil de (sallıyorum) 700 MHz olarak çift GPU'lu çıkarsanız ve soğutma bloğu da her iki GPU'ya birden temas edecek şekilde olsa bence gayet yüksek verim alınabilir. (Resimdeki gibi)

Şu an GTX 590'a uygun bir soğutma bloğu yapılmış olsa (TFII bile uyarlanabilir), eminim ki çok iyi verim alınacaktır. Şu an yazıştığımız konunun da 2 GPU'lu bir kart olduğunu hatırlatırım. Bu 6870x2'nin üzerindeki soğutma bloğu, TFII veya TFIII'ten daha iyi değil herhalde değil mi
?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/1094046/E681E1226FF846DB8EE4A4283EE6929E.jpg[/image]
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janparey 8 yıl
Ya bu fps çılgınlığı nedir bir türlü anlayamadım.Açıkçası bana şuan için HD68xx ve sonrası bir kart gayet yeterli geliyor.Bir oyunu full çözünürlük ve ultra ayarlarda 100 fps yerine 150 fps de oynamanın getirisi nedir anlayamıyorum.
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Ki-Adi 8 yıl
Sevgili Donanım Haber Editörleri!

Sayenizde insanlar donanım satın almadan önce performansları hakkında bilgi ediniyorlar. Donanıma para vermeden önce ihtiyaçlarını görüp görmeyeceği yada eksi ve artı yönlerini görüyorlar.Özellikle çift gpu'lu ekran kartları satın alınmadan önce daha dikkat edilmesi gereken bir konu. Bunun en önemli sebebide "Microstuttering"dir. Günümüzde microstuttering sorun olmadığı söylensede. GÜncel çift gpu'lu kartların microstuttering testlerini yapan bir site ben görmedim. DonanımHaber olarak çift gpulu kartları test ederken microstuttering hakkında da bir test yapabilirseniz gerçekten bir fark yaratmış olursunuz.

Microstuttering testi çok iyi bildiğiniz gibi çok zor bir test değildir.
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alito 8 yıl
bocekgrafik
Ben nVIDIAnın yerinde olsam, dual 580 ekran kartı çıkartır, hem en hızlı ekran kartı ünvanını elime geçirirdim, hem de 580le yapılan bu mukayeselerin önüne geçerdim. Tek GPUya karşılık 2 GPUnun karşılaştırılması ne mantıklı ayrı konu, çekeceği güç ve F/P olarak değerlendirilecektir sadece. Bu kart daha kaliteli malzemelerden yapılmış olsaydı rakip olabilirdi belki ama kullanılan 3. sınıf malzemesiyle GTX 580i geçse bile kalite yönünden geride kalmaya mahkum olacaktır. Şimdi yurtdışı fiyatlarına baktım. GTX 580le hemen hemen aynı fiyat etiketine sahip. Düşük malzeme kalitesinin açığını daha hızlı olmasıyla kapatmışlar. Tamamen tercih meselesi ancak şahsen ben bu karta 510 dolar para vermem. http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814131446&Tpk=HD%206870X2

neyle soğutacaksın onu? elinle yelleyecekmisin.
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bocekgrafik 8 yıl

alito

bocekgrafik

Ben nVIDIAnın yerinde olsam, dual 580 ekran kartı çıkartır, hem en hızlı ekran kartı ünvanını elime geçirirdim, hem de 580le yapılan bu mukayeselerin önüne geçerdim. Tek GPUya karşılık 2 GPUnun karşılaştırılması ne mantıklı ayrı konu, çekeceği güç ve F/P olarak değerlendirilecektir sadece. Bu kart daha kaliteli malzemelerden yapılmış olsaydı rakip olabilirdi belki ama kullanılan 3. sınıf malzemesiyle GTX 580i geçse bile kalite yönünden geride kalmaya mahkum olacaktır. Şimdi yurtdışı fiyatlarına baktım. GTX 580le hemen hemen aynı fiyat etiketine sahip. Düşük malzeme kalitesinin açığını daha hızlı olmasıyla kapatmışlar. Tamamen tercih meselesi ancak şahsen ben bu karta 510 dolar para vermem. http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814131446&Tpk=HD%206870X2


neyle soğutacaksın onu? elinle yelleyecekmisin.


Twin Frozr III ile.
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Chromer 8 yıl
6870x2 de niye directx 22 değil?
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demircibu 8 yıl Chromer
Chromer

6870x2 de niye directx 22 değil?


harbiden ya unutmuşlar onu
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atiktuk 8 yıl
bu arada videoda ki metro 2033 testi ve watt değerleri nin normalleri şu şekilde kafa karısıklıgı olmasın,
guru3d.com/...
guru3d.com/...
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