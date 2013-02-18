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VTech, çocuklar için özel olarak ürettiği tabletini duyurdu

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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VTech, çocuklar için özel olarak ürettiği tabletini duyurdu
Çocuklar için özel olarak ürettiği tablet ve dizüstü bilgisayarlar ile tanınan VTech firması, 3 ile 9 yaş arasındaki çocuklar için özel olarak geliştirdiği yeni tabletini tanıttı.
VTech tarafında tanıtılan ve InnoTab 2 ismine sahip olan tablet, çocuklar için özel olarak geliştirilmiş özelliklere sahip. Düşmelere ve darbelere karşı koruma amaçlı özel silikon kılıf ve çocukların AA pillere ulaşmaması için vidalı pil kapağına sahip olan tablet, 400 Mhz işlemciye, 32GB'a kadar arttırılabilir hafızaya, açısı değiştirilebilir video/fotoğraf çekebilen 1.3Mp kameraya, 5" renkli dokunmatik bir ekrana ve 2 adet kaleme sahip.
Çocuklar için özel olarak hazırlanmış yaratıcı ve eğlenceli müzik çalar, resim defteri, e-kitap, hesap makinesi, not defteri, video ve fotoğraf oynatıcı, oyun gibi uygulamalara sahip olan cihaz, ufak yaşlardaki çocuklar için oldukça dolu özellikler sağlayabiliyor. 
Çocukların gelişimine büyük katkı sağlayabilecek bir ürün olarak gösterilen VTech InnoTab 2, firmanın resmi sitesi üzerinden iki farklı renk seçeneği ve 70$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.
http://www.vtechkids.com/brands/features/innotab2 

http://www.vtechkids.com/brands/features/innotab2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dexter61 6 yıl
Çocuk bile kullanmaz bu iğrenç şeyi :D
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Umutcan 6 yıl
Çocuklara bunun yerine concord alınır, en azından angry birds oynayabilirler.
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***Leopard*** 6 yıl
Just kick in yo!
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