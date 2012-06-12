Velocity Micro, hız aşırtılmış oyuncu bilgisayarı Overdrive BigBlock'u duyurdu

Haber Editörü
Ödüllü bilgisayar ve çevre birimleriyle tanınan Velocity Micro firması, donanımıyla iddialı Overdrive serisinden yeni modelini tanıttı.
Hız aşırtma kullanarak oyuncu bilgisayarlarının gücünü artıran Hyperclocking teknolojisiyle tanınan Overdrive firması, Velocity Micro tarafından satın alınarak bu çatı altında ürünlerini geliştirmeye devam ediyor.
Overdrive BigBlock modelinde Intel Core i7 3960X Extreme Edition işlemcisi 4.6GHz hızına aşırtılmış. Asus® Rampage IV Extreme anakart, 1500W güç kaynağı, 32GB 4 kanallı RAM, 3 adet Tri-SLI NVIDIA Geforce GTX 680 grafik kartı, 2 adet Intel 520 Serisi 240GB SSD, 2TB HDD, Blu-ray sürücü, Windows 7 Ultimate, yüzde 100 alüminyum kasa, Bugatti, Ferrari ve BMW modellerinde kullanılan boya tasarımı şeklinde özellikler sunulmuş.
Modelde Ivy Bridge işlemci opsiyonu olmaması biraz hayal kırıklığı yaratıyor.
Overdrive BigBlock modelinin fiyatı 8000$'dan başlıyor ancak çok fazla donanım seçeneği olmadığını belirtelim.
http://www.velocitymicro.com/wizard.php?iid=156 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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