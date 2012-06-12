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Velocity Micro, hız aşırtılmış oyuncu bilgisayarı Overdrive BigBlock'u duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,9b
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Ödüllü bilgisayar ve çevre birimleriyle tanınan Velocity Micro firması, donanımıyla iddialı Overdrive serisinden yeni  modelini tanıttı.

Hız aşırtma kullanarak oyuncu bilgisayarlarının gücünü artıran Hyperclocking teknolojisiyle tanınan Overdrive firması, Velocity Micro tarafından satın alınarak bu çatı altında ürünlerini geliştirmeye devam ediyor.

Overdrive BigBlock modelinde Intel Core i7 3960X Extreme Edition işlemcisi 4.6GHz hızına aşırtılmış. Asus® Rampage IV Extreme anakart, 1500W güç kaynağı, 32GB 4 kanallı RAM, 3 adet Tri-SLI NVIDIA Geforce GTX 680 grafik kartı, 2 adet Intel 520 Serisi 240GB SSD, 2TB HDD, Blu-ray sürücü, Windows 7 Ultimate, yüzde 100 alüminyum kasa, Bugatti, Ferrari ve BMW modellerinde kullanılan boya tasarımı şeklinde özellikler sunulmuş.

Modelde Ivy Bridge işlemci opsiyonu olmaması biraz hayal kırıklığı yaratıyor.
Overdrive BigBlock modelinin fiyatı 8000$'dan başlıyor ancak çok fazla donanım seçeneği olmadığını belirtelim.
Velocity Micro, hız aşırtılmış oyuncu bilgisayarı Overdrive BigBlock'u duyurdu
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http://www.velocitymicro.com/wizard.php?iid=156 Yorum Yaz
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@lexiS 7 yıl en beğenilen
Bu kadar donanım özelliklerine haiz bir bilgisayarın kullanıcısı elbette belli bir birikime gelmiştir ve böyle şeyler düşünür. Zaten o birikime ulaşmışsa neden buna böyle bir para verir ki ? Vermez.

Parası bol, vakti dar insanlar için olabilir. Üst seviye kullanıcılara değil de, üst seviye parası olanlar için hazır sistem işte.
Bu kadar donanım özelliklerine haiz bir bilgisayarın kullanıcısı elbette belli bir birikime gelmiştir ve böyle şeyler düşünür. Zaten o birikime ulaşmışsa neden...
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Santino Santorelli 7 yıl
8000usd'e bu donanımı ortadan 2'ye bölecek makina çıkarırım..
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Umutcan 7 yıl
O kasa o donanıma hiç gitmemiş bence. Bu kadar extreme sisteme sahip olacağım sonra da Pentium4'den kalma kasa tasarımı ve hava soğutma ile kullanacağım öyle mi...
Benzer şekilde hazır extreme sistem üreten digital storm'u örnek alsınlar...

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DH Misafiri 7 yıl
bu paraya 10 tane kasa yaparım.3 nvida kart koymanın mantığı ne anlamadım.oyun içinse emin olun bende 1920-1080 monitör var 4gb ram gtx560 ve amdx6 işlemcim bütün oyunları full onuorum max payne dahil diiicem su o 3 kartla 10 bilemdin 20 fbs artısı için o kadar para verilmez
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WhiteLeon 7 yıl
8000 usd yi bigisayara vericek kadar zengin olsam evde oturup oyunmu oynucam. :D
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yanchi0708 7 yıl
Üst seviye kullanıcılara değil de, üst seviye parası olanlar için hazır sistem işte.
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Onurca 7 yıl
bu sistemin aynısını daha uygun fiyata toplarım 4000$ mesela
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gokooo 7 yıl
Tasarım olarak çok beğendim ama logo daha güzel olabilirmiş. Donanıma gelince 4.6 GHZ quad-core i7 hangi oyuna lazım onu çözemedim biraz abartı geldi bana. Fiyat onanımdan dolayı normal sayılır
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Cok sacma buldum ne tip olarak masamin ustune koyabilecegim kadar guzel, ayni zamanda yere koyanlar icin usb girislerini kasanin sag altina yaparak sivamislar . 2 tane ssd koymanin mantigi ne , zaten 240gb yeterince buyuk , hadi bunlari gectim 32 gb ram derken ? Oldu olacak 1tb yapsaydiniz rami fiyatida 10 katina cikardi , gormemesin parasi olsa tutar bole bir kasa yapar heralde , hayatimda gordugum en sacma kasa.
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StormLight 7 yıl
Yanlış mı görüyorum ? 2. Resimde kasanın altında tekerlek mi var :D
Herhalde tatile giderken bavul niyetine kullanalım diye koymuşlar :D
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ykanat 7 yıl
@lexiS
Bu kadar donanım özelliklerine haiz bir bilgisayarın kullanıcısı elbette belli bir birikime gelmiştir ve böyle şeyler düşünür. Zaten o birikime ulaşmışsa neden buna böyle bir para verir ki ? Vermez. Parası bol, vakti dar insanlar için olabilir. Üst seviye kullanıcılara değil de, üst seviye parası olanlar için hazır sistem işte.

güzel bi tabir . üst seviye parası olanlar için .
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Stanislas Xavier 7 yıl
3 tane gtx680 iyiymiş..
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