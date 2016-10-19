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Vensmile K8: Mini PC konseptine farklı bir bakış

Fare ve klavyesiyle birlikte mütevazi bir mini PC modeli arıyorsanız, Vensmile tarafından geliştirilen katlanabilir yapıdaki K8 işinizi görebilir. Detaylar yazımızda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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Vensmile K8: Mini PC konseptine farklı bir bakış

Farklı türde donanımları taşınabilir tarzda kompakt kasalara sığdıran Mini PC konseptinin belki de en büyük eksikliği klavye-fare setinin dahil olmaması. Daha önce klavye bilgisayar tarzında ürünler olmuştu ancak taşınabilirlik puanı oldukça düşüktü. Vensmile buna bir çözüm bulmuş.

Katlanabilir Bilgisayar

Vensmile K8 adındaki klavye bilgisayar hem bir klavyeye hem de bir dokunmatik yüzeye sahip. Firma donanımın bulunduğu alanın üzerini dokunmatik hale getirirken, klavyeyi de kauçuk malzemeden imal etmiş. Böylece klavye rulolanarak kasanın üzerine kapanıyor ve cebe sığabiliyor.

4 çekirdekli ve 1.8GHz hızında çalışan Intel Atom X5 Z8300 yonga setinin güç verdiği bilgisayar Intel HD grafik birimi ile Full HD çözünürlükleri destekliyor. 4GB RAM yanında 64GB eMMC bellek farklı portlarla arttırılabiliyor. Bağlantı anlamında WiFi N, Bluetooth 4.0, HDMI, VGA, USB 3.0, USB 2.0, SD kart yuvası, 5V 3A güç girişini saymak mümkün. Bilgisayarın toplam ağırlığı 277 gram.

Ayrıca Bkz. "Huawei, 100 milyon akıllı telefon sattı"

Windows 10 işletim sistemi taşıyan pek çok mini PC rakibinden geride kalıyor ancak dediğimiz gibi en önemli avantajı klavye-fare ikilisini sunabilmesi. Böylece kullanıcıya sadece bir monitör bulmak kalıyor. Fiyatı ise 199$ olarak belirlenmiş. 

 
Vensmile K8: Mini PC konseptine farklı bir bakış
 

http://hexus.net/tech/news/systems/98044-vensmile-k8-foldable-mini-pc-goes-pre-order/ Yorum Yaz
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ÖzdalDoğru 3 yıl en beğenilen
Tasarımda problem var. Klavye kısmı dokunmatik olan alandan daha alçakta kalıyor, kullanımda sağ el sürekli bu alana takılır rahatsızlık verir.

Bunun dışında masaüstü monitör için çok mantıklı ama keşke kablosuz görüntü aktarımı (miracast) olsaydı keşke. Evde televizyona kablosuz bağlanıp kullanımı hoş olurdu.
Tasarımda problem var. Klavye kısmı dokunmatik olan alandan daha alçakta kalıyor, kullanımda sağ el sürekli bu alana takılır rahatsızlık verir.Bunu...
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DH Misafiri 2 yıl
yurtdışından getirttim. Alet gayet başarılı tavsiye ediyorum
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eric13 3 yıl
Lan yeter atom da atom allahtan intel uretimini durdurdu da kurtulduk, yoksa omur boyu su dandik seriyi kullanmaya yeminliler
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ÖzdalDoğru 3 yıl eric13
eric13
Lan yeter atom da atom allahtan intel uretimini durdurdu da kurtulduk, yoksa omur boyu su dandik seriyi kullanmaya yeminliler

İşlemci alternatifi bu boyuttaki cihazlar için şimdilik bunlar. Başka işlemci kullanamazlar şimdilik, aksi durumda cihaz yanar.

Şu an "Core m" işlemcili cihazları beklemek lazım derim. Daha performanslı olacaklardır illaki. Bundan sonraki nesilde işler tam oturmuş olur.
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ÖzdalDoğru 3 yıl en beğenilen
Tasarımda problem var. Klavye kısmı dokunmatik olan alandan daha alçakta kalıyor, kullanımda sağ el sürekli bu alana takılır rahatsızlık verir.

Bunun dışında masaüstü monitör için çok mantıklı ama keşke kablosuz görüntü aktarımı (miracast) olsaydı keşke. Evde televizyona kablosuz bağlanıp kullanımı hoş olurdu.
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s_mail 3 yıl
güzel ürün bence tutar
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