Vensmile K8: Mini PC konseptine farklı bir bakış

Farklı türde donanımları taşınabilir tarzda kompakt kasalara sığdıran Mini PC konseptinin belki de en büyük eksikliği klavye-fare setinin dahil olmaması. Daha önce klavye bilgisayar tarzında ürünler olmuştu ancak taşınabilirlik puanı oldukça düşüktü. Vensmile buna bir çözüm bulmuş.

Katlanabilir Bilgisayar

Vensmile K8 adındaki klavye bilgisayar hem bir klavyeye hem de bir dokunmatik yüzeye sahip. Firma donanımın bulunduğu alanın üzerini dokunmatik hale getirirken, klavyeyi de kauçuk malzemeden imal etmiş. Böylece klavye rulolanarak kasanın üzerine kapanıyor ve cebe sığabiliyor.

4 çekirdekli ve 1.8GHz hızında çalışan Intel Atom X5 Z8300 yonga setinin güç verdiği bilgisayar Intel HD grafik birimi ile Full HD çözünürlükleri destekliyor. 4GB RAM yanında 64GB eMMC bellek farklı portlarla arttırılabiliyor. Bağlantı anlamında WiFi N, Bluetooth 4.0, HDMI, VGA, USB 3.0, USB 2.0, SD kart yuvası, 5V 3A güç girişini saymak mümkün. Bilgisayarın toplam ağırlığı 277 gram.

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Windows 10 işletim sistemi taşıyan pek çok mini PC rakibinden geride kalıyor ancak dediğimiz gibi en önemli avantajı klavye-fare ikilisini sunabilmesi. Böylece kullanıcıya sadece bir monitör bulmak kalıyor. Fiyatı ise 199$ olarak belirlenmiş.