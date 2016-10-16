Huawei, 100 milyon akıllı telefon sattı

Geçen yılı 100 milyon akıllı telefon satışı ile noktalayan ve pazarda üçüncü sıraya yerleşen Çinli Huawei, bu yıl daha agresif bir strateji izliyor. Yeni modellerini başarılı bir şekilde pazarlayan firma yıl bitmeden 100 milyon rakamını geride bıraktı.

Yatırımların Meyveleri

Orta seviyeye yönelik Nova ve Nova Plus akıllı telefonlarının Çin lansmanı sırasında bazı bilgiler veren firma yetkilileri Ekim ayı itibariyle 100 milyon telefon sattıklarını belirtti. Henüz Ekim ayının ortalarında olmamıza rağmen firmanın elde ettiği başarı, yıl genelindeki hedefini yakalayacağını gösteriyor.

Aylık olarak 10 milyon üzerinde satış yapan firmanın bu ivmeyle yılı 120 milyon üzerinde tamamlayacağı tahmin ediliyor. Firmanın beklentisi de 120-130 milyon arasındaydı. Böylece pazarda üçüncü sırayı garantilemiş oldu.

Huawei Çin’de liderliği ele geçirmiş durumda. Global olarak ise Samsung ve Apple’ı geçme planları var ancak şimdilik pek mümkün görünmüyor. Firmanın ikinci olabilmesi için yıllık 200-250 milyon rakamını geçmesi gerek.

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Huawei’nin serileri oldukça ilgi görüyor ve satış rekorları kırıyor. Leica imzasını taşıyan Huawei P9 amiral gemi modeli 5 ayda 6 milyon adet sattı. Çift arka kamerası Honor 8 modeli ise 1.5 milyon rakamını aşmış durumda. Özellikle ABD’de markanın büyük bir tabanı bulunuyor.

Her elde edilen başarı elbette sonraki dönemler için büyük bir baskı anlamına da geliyor. Huawei’nin aynı başarıyı sürdürmesi için daha agresif olması şart. Önümüzdeki haftalarda tanıtılacak olan yine Leica imzalı Huawei Mate 9 amiral gemi modeli ve orta seviye Honor 6X modeli firmanın elini oldukça güçlendirecek.



