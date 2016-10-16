Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei, 100 milyon akıllı telefon sattı

Akıllı telefon pazarının yükselen yıldızı Huawei, bu yıl itibariyle önemli bir adımı daha geride bıraktı. Ekim ayı itibariyle firmanın akıllı telefon satışı 100 milyon civarında seyrediyor.
2 yıl
2,6b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei, 100 milyon akıllı telefon sattı

Geçen yılı 100 milyon akıllı telefon satışı ile noktalayan ve pazarda üçüncü sıraya yerleşen Çinli Huawei, bu yıl daha agresif bir strateji izliyor. Yeni modellerini başarılı bir şekilde pazarlayan firma yıl bitmeden 100 milyon rakamını geride bıraktı.

Yatırımların Meyveleri

Orta seviyeye yönelik Nova ve Nova Plus akıllı telefonlarının Çin lansmanı sırasında bazı bilgiler veren firma yetkilileri Ekim ayı itibariyle 100 milyon telefon sattıklarını belirtti. Henüz Ekim ayının ortalarında olmamıza rağmen firmanın elde ettiği başarı, yıl genelindeki hedefini yakalayacağını gösteriyor.

Aylık olarak 10 milyon üzerinde satış yapan firmanın bu ivmeyle yılı 120 milyon üzerinde tamamlayacağı tahmin ediliyor. Firmanın beklentisi de 120-130 milyon arasındaydı. Böylece pazarda üçüncü sırayı garantilemiş oldu.

Huawei Çin’de liderliği ele geçirmiş durumda. Global olarak ise Samsung ve Apple’ı geçme planları var ancak şimdilik pek mümkün görünmüyor. Firmanın ikinci olabilmesi için yıllık 200-250 milyon rakamını geçmesi gerek.

Ayrıca Bkz. "Huawei ve Marvel işbirliğine gidiyor"

Huawei’nin serileri oldukça ilgi görüyor ve satış rekorları kırıyor. Leica imzasını taşıyan Huawei P9 amiral gemi modeli 5 ayda 6 milyon adet sattı. Çift arka kamerası Honor 8 modeli ise 1.5 milyon rakamını aşmış durumda. Özellikle ABD’de markanın büyük bir tabanı bulunuyor.

Her elde edilen başarı elbette sonraki dönemler için büyük bir baskı anlamına da geliyor. Huawei’nin aynı başarıyı sürdürmesi için daha agresif olması şart. Önümüzdeki haftalarda tanıtılacak olan yine Leica imzalı Huawei Mate 9 amiral gemi modeli ve orta seviye Honor 6X modeli firmanın elini oldukça güçlendirecek. 


 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-shipped-over-100-million-smartphones-in-2016_id86600 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
axellus1 2 yıl
şu anda G7 kullanıyorum ve telefon değiştirecek olursam tekrar huawei alırım. şu an G7 nin performans olarak note5 ten aşağı kalır yanı yok. tabiki note5 te yıl farkı, kamera fark gibi bir kaç farkı var ama işlevsellik olarak kişisel kullanımlarım da, aradaki 1,5 katlık fiyat farkını hakedecek fark yok. daha önce huawei kullanmamış arkadaşlara önerim ön yargıyla yaklaşmayın alın deneyin. amiral modellerde işlemci diğer markalara göre kağıt üzerinde geride kalabiliyor fakat kendi işlemcisini kullandığı için kendi arayüzü ile inanın performansta fark görmezsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
zaten note 7 olayında Apple ve Huawei'nin parmağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 2 yıl
Arayüz der geçerim. F/P cihazlar üretiyor. Donanım manyakları Huawei firmasını beğenmezler ama!

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schmerzhaft 2 yıl
Hak ediyor bu marka
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgatelli 2 yıl
Amerika ve Kanada'daki ordu mensuplarının kullanması yasak olan telefon ve modemlerin sahibi olan firma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
bravo, kullanmadım ancak hakkında kötü bir şey de duymuşluğum yok olumlu yorumları sıkça görüyoruz ama.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stand Alone 2 yıl BekirTemel
BekirTemel

bravo, kullanmadım ancak hakkında kötü bir şey de duymuşluğum yok olumlu yorumları sıkça görüyoruz ama.

iPhone gibi değil ama.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idris 2 yıl
İyi hoş ama P9 Plus modelini getirmiyor.
4GB/64GB modelini getirmiyor.
GPU biraz zayıf.
Parmak izi okuyucu önde olmalı.
Bunları saymazsak dört dörtlük cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 2 yıl
Ben daha hiç Huawei telefon kullanamadım nasıl satmışlar bu kadar? Etrafımda Huawei sahibi yok ki hiç.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihat_, 2 yıl dr20mouse
dr20mouse
Ben daha hiç Huawei telefon kullanamadım nasıl satmışlar bu kadar? Etrafımda Huawei sahibi yok ki hiç.

Dünya Türkiye'den ibaret değil, ayrıca bizim insanımız huawei gibi bir markayı almaz gider Apple, samsung gibi popülaritesi yüksek telefonları alır. Bundan sonra xioami, huawei gibi markaların yükseleceğini öngörüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 2 yıl
Eşime huawei vision aldım, 3-4 yıl kullandı iki kere suyun içine düştüğü halde tık demedi.Denemek için honor7 aldım şuan kullanıyorum, malzeme kalitesi ve stabilitesiyle üst seviye cihazlardan farkı yok.Bana göre huawei ilerde birinciliği bile zorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 2 yıl
inşallah ilerleyen zamanlarda ülkemize de tüm modellerini getirirler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2625 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, huawei 100 million smartphones ve
4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobil 9 Kasım’da yollara çıkıyor 2 yıl Çerçevesiz telefonlara doğru: Nubia Z11 incelemesi 2 yıl Türk bilim insanı dünyanın en prestijli bilim topluluklarından Sigma Xi’ye kabul edildi 2 yıl Uzaya gidecek ilk Türk: İstanbul’da yaşamak daha tehlikeli 2 yıl Oakley’den akıllı gözlük 2 yıl Tesla ve Panasonic PowerWall sistemlerinde ortak çalışacak 2 yıl Samsung 10nm sürecine başlıyor 2 yıl Micron bellek kullanan Evga kartlara güncelleme 2 yıl Apple Watch Nike+ Edition çok yakında satışta 2 yıl Çin, bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke haline gelebilir 2 yıl Galaxy Note 7 ile uçağa binene 556 bin lira para, 10 yıl hapis cezası 2 yıl Planet Earth II'nin yeni fragmanı hayranlık verici 2 yıl Almanya'dan Tesla'ya "Autopilot" uyarısı 2 yıl Galaxy S7'ye bir tutam Galaxy Note 7 2 yıl Mobilite: Note 7'de hazin son, Huawei Mate 9 çok iddialı, iPhone 7 Türkiye'de ve fazlası 2 yıl Patlamalara rağmen Galaxy Note 7′nin kullanım oranı artış göstermiş 2 yıl New York polis departmanı Windows Phone ekosistemine katıldı 2 yıl Apple bu ay sonunda bazı eski cihazların fişini çekiyor 2 yıl Makyajlı Volkswagen Golf 7 önümüzdeki ay tanıtılacak 2 yıl Telefonu kameraya dönüştüren modül: Moto Z için 10x optik yakınlaştırma ve OIS 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei, 100 milyon akıllı telefon sattı Sonraki Hologramları unutun, kayar e-Ink ekranlar geliyor 2 yıl Alibaba ve AMD’den dev işbirliği 2 yıl S-Pen teknolojisi Chromebook sınıfına geliyor 2 yıl Nvidia GTX1060 Founder Edition incelemesi "2.15GHz'e Hızaşırttık!" 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 ve kriz yönetimi 2 yıl Instagram'dan trol ve spam yorumları tamamen bitirecek yenilik 2 yıl HP, 4000 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor 2 yıl Yeni geliştirilen robotik kol dokunmaları algılayabiliyor 2 yıl Bilim kurgu klasiği "Dünyaların Savaşı" dizi oluyor 2 yıl Google, iki reklam görüntüleme ölçütünü standartlara uyduramadı 2 yıl Volkswagen yeni crossover modeline 'Atlas' ismini verdi 2 yıl Samsung Galaxy TabPro S Gold Edition ile tanışın 2 yıl Sony PlayStation VR satışa sunuldu 2 yıl Samsung Türkiye, Galaxy Note 7 değişim ve iade koşullarını yayınladı 2 yıl 11 dakika boyunca şınav çekebilen robot "terleyerek" vücut ısısını koruyor 2 yıl Rogue One: A Star Wars Story'nin yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl 2si1 "önce insan sonra" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl BMW'den yeni elektrikli bisiklet: BMW Cruise e-Bike Limited Edition 2 yıl AppStore’un en iyi oyunlarında büyük indirim 2 yıl Xiaomi'nin bükülebilir telefonu görüntülendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim