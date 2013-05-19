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Veri Depolama, Bulut Bilişim ve Büyük Veri hakkında merak edilenler

6 yıl
9,7b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Profesyonel veri depolama çözümleri, yedekleme sistemleri, kurumsal yönetim teknolojileri, bulut bilişim ve "Big Data" gibi güncel konuları, sektöre yıllarını vermiş usta isimlerden, Dell Veri Depolama Çözümleri İş Geliştirme Müdürü Şükrü Ergür ile konuşuyoruz.
 

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smart1978 6 yıl en beğenilen
Türkiye gibi yüksek hızlarda bile kota olduğu sürece ve normal mobil cihazların data ücretleri pahalı olduğu sürece BULUT BİLİŞİMİ HİKAYEDİR.
Bana söyleyin sınırsız mobil tarifesi var mı veya ne kadar?
Bana söyleyin sınırsız evde işte internet tarifesi ne kadar ?
Türkiye de adil kullanım olduğu sürece ... Hiçbir bulut uygulaması yaygınlaşmaz. Adobe bile bulut tabanlı daha uygun fiyatlı tarifeye geçiyor neye güveniyorlar ? Türkiye de olmayan uygun fiyatta kotasız hızlı internet altyapısına güveniyorlar. Bunun gibi birçok firmanın bulut uygulaması vardır....
Kısacası :
Havada bulut sen bu işi UNUT! Türkiye ...
Acı gerçekler...
Türkiye gibi yüksek hızlarda bile kota olduğu sürece ve normal mobil cihazların data ücretleri pahalı olduğu sürece BULUT BİLİŞİMİ HİKAYEDİR.Bana söyleyin...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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3 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Beyler dh hızlı bir şekilde büyoyor.Bu herkes görebilir aslında.Baksanıza adam bana böyle bir fırsatı verdiğiniz için teşekkürler falan.Düşünün artık :D bsc 5 yıl sonra artık dünyanın sitesi olur bence günlük ziyaretçi sayısıda 2 3 milyon olur heralde :D.Bsc de öyle geleceğin gamespotu :D hatta gamespot ıgn halt etmiş :D Ayrıca Erdi abi devam et böyle sempatik tavırlarına biz her zaman sizin arkanızdayız.
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klaatu_86 6 yıl
Düşünen Biri

İlk defa akıcı konuşabilen bir müdür gördüm.
diğer röportajların çoğunda ııı lar alıp başını gidiyor.


Müdür ün bu hali de aslında bu işe ne kadar önem verdiklerini ve ne yaptıklarını bildiklerini gösteriyor sanki .
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VagueMan 6 yıl
Helal olsun valla
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musa_unsal2005 6 yıl
arkadaşımda dell notebook var toshibanın kasasından daha sağlam bir kasası var ama ekran olarak beğenmemiştim.
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Arwen Undomiel 6 yıl
9. Yorum
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suleyman5000 6 yıl
sanki trt4 izelemis gibi oldum
Düzeltme:
abimiz iyi konusmusta ben biraz uykuluydum
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
İlk defa akıcı konuşabilen bir müdür gördüm.
diğer röportajların çoğunda ııı lar alıp başını gidiyor.
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smart1978 6 yıl en beğenilen
Türkiye gibi yüksek hızlarda bile kota olduğu sürece ve normal mobil cihazların data ücretleri pahalı olduğu sürece BULUT BİLİŞİMİ HİKAYEDİR.
Bana söyleyin sınırsız mobil tarifesi var mı veya ne kadar?
Bana söyleyin sınırsız evde işte internet tarifesi ne kadar ?
Türkiye de adil kullanım olduğu sürece ... Hiçbir bulut uygulaması yaygınlaşmaz. Adobe bile bulut tabanlı daha uygun fiyatlı tarifeye geçiyor neye güveniyorlar ? Türkiye de olmayan uygun fiyatta kotasız hızlı internet altyapısına güveniyorlar. Bunun gibi birçok firmanın bulut uygulaması vardır....
Kısacası :
Havada bulut sen bu işi UNUT! Türkiye ...
Acı gerçekler...
1 Yanıt Yanıtla +11
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montevo 6 yıl smart1978
smart1978

Türkiye gibi yüksek hızlarda bile kota olduğu sürece ve normal mobil cihazların data ücretleri pahalı olduğu sürece BULUT BİLİŞİMİ HİKAYEDİR.


Bana söyleyin sınırsız mobil tarifesi var mı veya ne kadar?

Bana söyleyin sınırsız evde işte internet tarifesi ne kadar ?

Türkiye de adil kullanım olduğu sürece ... Hiçbir bulut uygulaması yaygınlaşmaz. Adobe bile bulut tabanlı daha uygun fiyatlı tarifeye geçiyor neye güveniyorlar ? Türkiye de olmayan uygun fiyatta kotasız hızlı internet altyapısına güveniyorlar. Bunun gibi birçok firmanın bulut uygulaması vardır....


Kısacası :

Havada bulut sen bu işi UNUT! Türkiye ...


Acı gerçekler...









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DH Misafiri 6 yıl
Yönetim bilisim sistemleri öğrencisi olarak Şükrü beyi soluksuz izledim. Emegi gecenlere cok tesekkurler.
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ycanatilgan 6 yıl
yorumlar az olsa da; fanatiksiz ve güzel yorumlar. 2si1deki yorumlar neydi öyle?!
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eScapeeXc 6 yıl
eScapeeXc
Yaka mikrofono mu o? Görünce duygulandim, heyecanlandim. Böyle garip bisey oldum :)

Gerci stüdyodaymis. Disarda degilmis roportaj.
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eScapeeXc 6 yıl
Yaka mikrofono mu o? Görünce duygulandim, heyecanlandim. Böyle garip bisey oldum :)
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