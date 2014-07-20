Vertu lüks giyilebilir cihazlar peşinde





Onbinlerce dolarlık lüks akıllı saatleri ile tanıdığımız İngiliz Vertu, trendi gittikçe yükselen giyilebilir cihaz pazarına da seyirci kalmak istemiyor ve şimdiden planlar yapmaya başladı.





Belirli bir müşteri portföyüne sahip olan Vertu, bu desteğin devam edeceğinden emin ve yatırım yapmak için de gereken cesareti kendisinde hissediyor. Bu bakımdan zengin müşterilere hitap edecek lüks giyilebilir cihazlar için kolları sıvadı.





Vertu'nun yol haritasında neler olacak bilinmiyor ancak piyasadaki pek çok ürüne benzer özelliklerde ancak malzeme ve süsleme olarak lüks seçimlere sahip olan cihazların ortaya çıkması muhtemel. Bununla birlikte çok düşük özelliklere sahip ürünler de gördüğümüz için Vertu giyilebilir cihazlarının çok fonksiyonel olmayabileceğini söylemek yanlış olmaz.





Vertu'nun lüks akıllı telefonları genelde Rusya ve Çin pazarında daha çok ilgi görüyor ve lüks giyilebilir cihazların da ilk etapta bu pazarlara hitap edeceği düşünülüyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/07/want-pay-even-wearable-vertu-might-able-soon.html