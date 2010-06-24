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Vestel Dünya Kupası kampanyasını uzattı, LCD satışları bir haftada tavan yaptı

Kupada Arjantin, LCD TV?de Vestel favori

Vestel?in ?Dünya Kupası?nda kazanacak takımı tahmin edin, LCD?nizi bedavaya getirin? temalı kampanyasını 29 Haziran?a kadar uzatması, satışları bir haftada yüzde 30 artırdı. Takımların performansını yakından görerek favori takımlarının LCD?sini alma şansı yakalayan futbolseverlerin en çok ilgi gösterdiği ürün, kupanın favorilerinden Arjantin?i temsil eden 32 inçlik model oldu.

Vestel, ?Dünya Kupası?nda kazanacak takımı tahmin edin, LCD?nizi bedavaya getirin? temalıkampanyasını ikinci tur maçlarının biteceği 29 Haziran?a kadar uzatarak LCD TV satışlarında patlama yaşadı. Vestel, kupanın başladığı 11 Haziran?dan itibaren satışlarını bir önceki haftaya göre yüzde 30 artırdı.

Vestel Şirketler Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Levent Hatay, Dünya Kupası kampanyasıyla ilgili şunları söyledi:

?11 Haziran?a kadar oldukça başarılı bir kampanya dönemi geçirmiş, başka firmaların da kampanyalarına ilham kaynağı olmuştuk. Dünya Kupası başlarken kampanyayı uzatarak müşterilerimizin kazanma şansını artırmak istedik. Uzatmanın ilk haftasını yüksek satış rakamlarıyla kapattık. Geçtiğimiz hafta Vestel?den LCD satın alan müşterilerin en fazla tercih ettiği model, üzerinde Arjantin bayrağı dalgalanan 32 inçlik LCD oldu. Müşterilerimizin çoğu, ilk iki maçından galip ayrılan Arjantin?in kupayı havaya kaldıracağını düşünüyor. Arjantin?i Brezilya takip ediyor.?

Kampanya kapsamında yüksek oranlarda LCD satarak büyük başarı gösteren Vestel, Ocak-Mayıs döneminde pazar büyümesinin yüzde 35 üstünde bir büyüme gerçekleştirdi. Vestel, Ocak-Nisan 2009-2010 döneminde ise yüzde 104 büyüme kaydetti.

Kampanya sırasında tüketicilerin sadece sonuçlara değil oynanan futbola da baktığını gördüklerini ifade eden Hatay, ?Fransa, İtalya ve İngiltere turnuvaya tıpkı İspanya gibi iyi başlayamadı. Ama İspanya?nın olumlu futbolu, İspanya bayrağı taşıyan ürünlerimizin satışının aynı ivmeyle devam etmesini sağlarken, diğer üç ülkenin bayrağını taşıyan ürünlere ilgi azaldı. Ayrıca Dünya Kupası öncesi pek ilgi görmeyen Meksika, Şili ve Paraguay TV?lerinde ise her üç takımın olumlu futbolu ve elde ettiği iyi sonuçlar sonrasında satış artışı yaşandı? dedi.

Grup halinde LCD satın alanlar var

Hatay, Vestel mağazalarında kampanya ile ilgili yaşanan anekdotlardan ise şu şekilde söz etti:

?Tüketiciler, kazanma ihtimallerini artırmak için birleşip grup halinde TV alıyorlar. Örneğin zaten TV alacak olan 3 arkadaş, çıkacak olan ikramiyeyi eşit paylaşmak üzere, Brezilya, Almanya ve İtalya TV?leri aldılar. Böylece bu ülkelerden biri şampiyon olursa, her biri TV?yi yüzde 33 indirimle almış olacak. Ayrıca bizim turnuva öncesi hiç talep olmayacağını düşünerek 13 favori ülke arasında yer vermediğimiz Uruguay ve ABD?nin, listedeki başka ülkelerin yerine konulup konulamayacağını soran kişilerin olması da şaşırtıcıydı.?

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