Samsung, 27.000 dolarlık devasa ekranlı televizyonunu tanıttı

Samsung 115 inç Neo QLED TV özellikleri ile neler sunuyor?
Samsung, devasa ekranların en büyük sorunlarından biri olan yansımayı azaltmak için bu TV’de Glare Free teknolojisini kullandığını söylüyor. Quantum Matrix Technology Pro, yerel karartma ve kontrastı yönetiyor. Motion Xcelerator 144Hz ve AI Motion Enhancer Pro, oyuncular ve sporseverlerin hoşuna gidecek bir diğer detay. Bu araçlar, gecikmeyi azaltırken hızlı hareket eden sahnelerde netliği sağlamak için tasarlanmış. Kaynak içerik düşük çözünürlüklü olsa bile, TV'nin 4K AI Upscaling Pro özelliği içeriği gerçek 4K kalitesine yaklaştırabiliyor. Ayrıca, Dolby Atmos ve Object Tracking Sound Plus özellikleri, sesin devasa ekranda aksiyonla birlikte hareket ediyormuş gibi hissettirmesini sağlıyor.
Yazılım tarafında, QN90F modeli, sesli arama, ekran çevirisi ve Galaxy Watch ile bağlantı kurma gibi Vision AI özelliklerine sahip Samsung One UI Tizen üzerinde çalışıyor. Samsung, 7 yıla kadar yazılım güncellemesi sunacağını söylüyor.
Samsung 115 inç Neo QLED TV fiyatı ne kadar?
Samsung Neo QLED 4K (QN90F) TV modeli ABD'de 27.000 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.
