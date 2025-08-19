Giriş
    Samsung, 27.000 dolarlık devasa ekranlı televizyonunu tanıttı

    Samsung, devasa ekranlara olan tutkusunu yepyeni bir boyuta taşıyor. Samsung, bugüne kadar piyasaya sürdüğü en büyük 4K modeli olan 115 inç Neo QLED TV'yi tanıttı.

    Samsung 115 inç Neo QLED 4K TV (QN90F) tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, ABD'de şimdiye kadarki en büyük 4K televizyonu olan 115 inç Neo QLED'i (model QN90F) tanıttı. Bu dev ekran, Samsung'un 2025 TV serisinde yer alıyor ve bu kadar büyük boyutta bile net, parlak ve keskin bir görüntü sunmak için tasarlanmış.

    Samsung 115 inç Neo QLED TV özellikleri ile neler sunuyor?

    Samsung Neo QLED 4K (QN90F) televizyon özellikleri Tam Boyutta Gör
    Premium 115 inç Neo QLED TV'nin kalbinde Samsung’un bugüne kadarki en gelişmiş TV çipi olan NQ8 AI Gen3 işlemci yer alıyor. Görüntüleri keskinleştirmek, eski içeriklerin kalitesini yükseltmek ve hareketi yumuşatmak için makine öğrenimini kullanıyor. Supersize Picture Enhancer olarak adlandırılan özellik, bu boyuttaki paneller için özel olarak ayarlanmış olup, bu ölçekte dikkat dağıtıcı olabilen bulanıklığı ve gürültüyü azaltıyor.

    Samsung, devasa ekranların en büyük sorunlarından biri olan yansımayı azaltmak için bu TV’de Glare Free teknolojisini kullandığını söylüyor. Quantum Matrix Technology Pro, yerel karartma ve kontrastı yönetiyor. Motion Xcelerator 144Hz ve AI Motion Enhancer Pro, oyuncular ve sporseverlerin hoşuna gidecek bir diğer detay. Bu araçlar, gecikmeyi azaltırken hızlı hareket eden sahnelerde netliği sağlamak için tasarlanmış. Kaynak içerik düşük çözünürlüklü olsa bile, TV'nin 4K AI Upscaling Pro özelliği içeriği gerçek 4K kalitesine yaklaştırabiliyor. Ayrıca, Dolby Atmos ve Object Tracking Sound Plus özellikleri, sesin devasa ekranda aksiyonla birlikte hareket ediyormuş gibi hissettirmesini sağlıyor.

    Yazılım tarafında, QN90F modeli, sesli arama, ekran çevirisi ve Galaxy Watch ile bağlantı kurma gibi Vision AI özelliklerine sahip Samsung One UI Tizen üzerinde çalışıyor. Samsung, 7 yıla kadar yazılım güncellemesi sunacağını söylüyor.

    Samsung 115 inç Neo QLED TV fiyatı ne kadar?

    Samsung Neo QLED 4K (QN90F) TV modeli ABD’de 27.000 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.

