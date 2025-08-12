Samsung, dünyanın ilk Micro RGB televizyonunu tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, ultra premium televizyon pazarında yeni bir dönemin kapısını aralayacak Micro RGB teknolojisini resmi olarak duyurdu. Dünyada bir ilk olan bu model, devasa 115 inç ekranın arkasına yerleştirilen mikro ölçekli RGB LED arka aydınlatma ile öne çıkıyor.

Üst seviye TV’lerde Micro RGB dönemi

Yeni model, Samsung’un geliştirdiği Micro RGB teknolojisini kullanıyor. Bu sistemde, her biri 100 mikrometreden küçük kırmızı, yeşil ve mavi LED’ler LCD panelin arkasına yerleştirilerek son derece hassas arka aydınlatma kontrolü sağlanıyor. Micro RGB AI Engine, video içeriğini kare kare analiz ederek gerçek zamanlı renk optimizasyonu yapıyor.

4K çözünürlükte 144Hz yenileme hızına sahip LCD tabanlı panel, %100 BT.2020 renk gamı kapsaması ile öne çıkıyor. Micro RGB Color Booster Pro sahneye göre renkleri zenginleştirirken, Micro RGB HDR+ motoru HDR10+ Adaptive ve HDR10+ Gaming desteği sunuyor. Ayrıca AI Upscaling Pro, düşük çözünürlüklü içerikleri 4K’ya yakın kaliteye yükseltiyor.

Tam Boyutta Gör

Ses tarafında 70W gücünde 4.2.2 kanallı Dolby Atmos destekli hoparlör sistemi bulunuyor. Object Tracking Sound+, Adaptive Sound Pro, Active Voice Amplifier Pro ve Q-Symphony gibi gelişmiş ses teknolojileri de yer alıyor. 360 Audio desteği, Galaxy Buds kullanıcılarına mekansal ses deneyimi sağlıyor. Yansımaları en aza indiren Glare Free teknolojisi sayesinde parlak ışık altında bile net görüntü elde edilebiliyor.

Oyun severler için 144Hz değişken yenileme hızı, AMD FreeSync Premium Pro, AI Auto Game Mode, Mini Map Zoom ve Super Ultra Wide Game View gibi özellikler sunuluyor. Philips Hue entegrasyonu ile ekrandaki sahnelere göre oda aydınlatması dinamik olarak değiştirilebiliyor.

Tizen OS üzerinde çalışan televizyon, 7 yıl boyunca büyük sistem güncellemeleri alacak. Bixby ve Google Asistan desteği, SmartThings Hub, Karaoke Mode, Art Mode, MultiView, Generative Wallpaper ve Live Translate gibi pek çok akıllı özellik bulunuyor. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, AirPlay 2, dört HDMI 2.0, iki USB-A, Ethernet ve optik ses çıkışı sunuluyor.

Samsung Micro RGB TV fiyatı ne kadar?

Micro RGB TV, fiyatlandırma açısından Samsung’un Neo QLED modellerinin üzerinde, Micro LED televizyonlarının ise altında konumlanıyor. İlk olarak Güney Kore’de yaklaşık 32.325 dolar fiyatla satışa sunulan 115 inçlik Samsung Micro RGB, kısa süre içinde ABD pazarına da giriş yapacak ve ardından farklı ekran boyutlarıyla dünya genelinde satışa çıkacak. Fiyat ilk bakışta çok yüksek gelse de -ve öyle olsa da- Samsung’un “Micro LED TV”lerine göre çok daha uygun fiyata sahip. Üst seviyedeki 115 inçlik bir Micro LED TV’nin fiyatı 150.000 doları bulabiliyor.

