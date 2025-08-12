Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, dünyanın ilk Micro RGB televizyonunu tanıttı

    Teknoloji devi Samsung, dünyanın ilk 115 inç Micro RGB TV’sini tanıttı. Yeni Micro RGB LED, üstün renk doğruluğu, yüksek kontrast ve gerçekçi görüntü performansı sunuyor.

    Samsung, dünyanın ilk Micro RGB televizyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, ultra premium televizyon pazarında yeni bir dönemin kapısını aralayacak Micro RGB teknolojisini resmi olarak duyurdu. Dünyada bir ilk olan bu model, devasa 115 inç ekranın arkasına yerleştirilen mikro ölçekli RGB LED arka aydınlatma ile öne çıkıyor.

    Üst seviye TV’lerde Micro RGB dönemi

    Yeni model, Samsung’un geliştirdiği Micro RGB teknolojisini kullanıyor. Bu sistemde, her biri 100 mikrometreden küçük kırmızı, yeşil ve mavi LED’ler LCD panelin arkasına yerleştirilerek son derece hassas arka aydınlatma kontrolü sağlanıyor. Micro RGB AI Engine, video içeriğini kare kare analiz ederek gerçek zamanlı renk optimizasyonu yapıyor.

    4K çözünürlükte 144Hz yenileme hızına sahip LCD tabanlı panel, %100 BT.2020 renk gamı kapsaması ile öne çıkıyor. Micro RGB Color Booster Pro sahneye göre renkleri zenginleştirirken, Micro RGB HDR+ motoru HDR10+ Adaptive ve HDR10+ Gaming desteği sunuyor. Ayrıca AI Upscaling Pro, düşük çözünürlüklü içerikleri 4K’ya yakın kaliteye yükseltiyor.

    Samsung, dünyanın ilk Micro RGB televizyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör

    Ses tarafında 70W gücünde 4.2.2 kanallı Dolby Atmos destekli hoparlör sistemi bulunuyor. Object Tracking Sound+, Adaptive Sound Pro, Active Voice Amplifier Pro ve Q-Symphony gibi gelişmiş ses teknolojileri de yer alıyor. 360 Audio desteği, Galaxy Buds kullanıcılarına mekansal ses deneyimi sağlıyor. Yansımaları en aza indiren Glare Free teknolojisi sayesinde parlak ışık altında bile net görüntü elde edilebiliyor.

    Oyun severler için 144Hz değişken yenileme hızı, AMD FreeSync Premium Pro, AI Auto Game Mode, Mini Map Zoom ve Super Ultra Wide Game View gibi özellikler sunuluyor. Philips Hue entegrasyonu ile ekrandaki sahnelere göre oda aydınlatması dinamik olarak değiştirilebiliyor.

    Tizen OS üzerinde çalışan televizyon, 7 yıl boyunca büyük sistem güncellemeleri alacak. Bixby ve Google Asistan desteği, SmartThings Hub, Karaoke Mode, Art Mode, MultiView, Generative Wallpaper ve Live Translate gibi pek çok akıllı özellik bulunuyor. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, AirPlay 2, dört HDMI 2.0, iki USB-A, Ethernet ve optik ses çıkışı sunuluyor.

    Samsung Micro RGB TV fiyatı ne kadar?

    Micro RGB TV, fiyatlandırma açısından Samsung’un Neo QLED modellerinin üzerinde, Micro LED televizyonlarının ise altında konumlanıyor. İlk olarak Güney Kore’de yaklaşık 32.325 dolar fiyatla satışa sunulan 115 inçlik Samsung Micro RGB, kısa süre içinde ABD pazarına da giriş yapacak ve ardından farklı ekran boyutlarıyla dünya genelinde satışa çıkacak. Fiyat ilk bakışta çok yüksek gelse de -ve öyle olsa da- Samsung’un “Micro LED TV”lerine göre çok daha uygun fiyata sahip. Üst seviyedeki 115 inçlik bir Micro LED TV’nin fiyatı 150.000 doları bulabiliyor.

    Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-launches-world-first-micro-rgb-setting-new-standard-for-premium-tv-technology https://www.sammobile.com/news/samsung-launches-worlds-first-115-inch-micro-rgb-tv/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 2 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pdf kitap arşivi projeksiyon perdesi yerine ne kullanabilirim buzdolabı buzluk delinmesi tamiri tesla kapora iadesi dizel araç neden beyaz duman atar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 14T Pro
    Xiaomi 14T Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB VECTOR 16
    MSI NB VECTOR 16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum