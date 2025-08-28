Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil, 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Cortex-A55 CPU ve ARM G310 V2 GPU içeren 6 nm bir platform üzerine kurulu. Xiaomi, bunun ilk modele kıyasla %80'e kadar daha iyi CPU performansı ve %150 daha iyi GPU performansı sağladığını belirtiyor. TV Stick, 2 GB RAM ve 8 GB depolama alanıyla geliyor.
Bağlantı özellikleri arasında; çift bantlı Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bulunuyor. HDMI kabloyla bağlanır ve güç için mikro USB kullanıyor. Netflix, YouTube ve Amazon Prime Video yüklü geliyor. Google Cast desteği de mevcut.
Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil fiyatı ne kadar?
Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil, Türkiye’de 2.799 TL fiyat etiketiyle satışta.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: