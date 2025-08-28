Giriş
    Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

    Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil, Türkiye'de de satışa çıktı. Bu yeni model, Google TV işletim sistemi, Dolby Vision ve Wi-Fi 6 desteği ve fazlasıyla geliyor.        

    Xiaomi TV Stick 4K (2. Nesil) türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi TV Stick 4K (2. Nesil) Türkiye’de de resmi olarak satışa sunuldu. Yeni TV Stick, HDMI bağlantı noktasına sahip tüm TV, monitör veya projektörleri Google TV sistemine yükseltiyor. AV1 kod çözme, HDR10+ ve Dolby Vision özellikli 4K çıkışı destekliyor. Ses konusunda ise Dolby Atmos ve DTS:X kod çözme özellikleriyle surround ses ve sanal yükseklik efektleri sunuyor.

    Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil, 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Cortex-A55 CPU ve ARM G310 V2 GPU içeren 6 nm bir platform üzerine kurulu. Xiaomi, bunun ilk modele kıyasla %80'e kadar daha iyi CPU performansı ve %150 daha iyi GPU performansı sağladığını belirtiyor. TV Stick, 2 GB RAM ve 8 GB depolama alanıyla geliyor.

    Bağlantı özellikleri arasında; çift bantlı Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bulunuyor. HDMI kabloyla bağlanır ve güç için mikro USB kullanıyor. Netflix, YouTube ve Amazon Prime Video yüklü geliyor. Google Cast desteği de mevcut.

    Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil fiyatı ne kadar?

    Xiaomi TV Stick 4K 2. nesil, Türkiye’de 2.799 TL fiyat etiketiyle satışta.

