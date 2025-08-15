Giriş
    Yeni Apple TV 4K, iPhone 15 Pro işlemcisini taşıyacak

    Yeni Apple TV, önemli performans artışı sunacak. İlerleyen aylarda tanıtılması beklenen yeni Apple TV 4K modelinde iPhone 15 Pro'daki işlemcinin bulunacağı söyleniyor.

    yeni apple tv 4k a17 pro işlemci Tam Boyutta Gör
    Apple TV 4K, üç yıl sonra yenileniyor. Yeni model, Apple’ın kendi WiFi ve Bluetooth çipini kullanacak ve daha güçlü işlemciye sahip olacak.

    Apple Intelligence'ı destekleyen A17 Pro işlemciyle gelecek

    Yeni Apple TV 4K, iPhone 15 Pro’ya güç veren işlemci olan A17 Pro çipine sahip olacak. A15 çipten A17 çipe geçiş, CPU ve GPU performansında -sentetik kıyaslama testlerine göre- %30’a kadar bir artış sunacak. A17 Pro, ayrıca Apple Intelligence’ı ve beraberinde getirdiği tüm büyük dil modeli özelliklerini destekleyen ilk A serisi çip. Apple Intelligence, cihaz içi ve sunucu altyapısının birleşimi olduğundan, uyumlu cihazların nispeten güçlü bir işlem gücüne ve yeterli RAM'e sahip olmasını gerektiriyor. Bu nedenle mevcut Apple TV, Apple Intelligence özelliklerini çalıştıracak kadar güçlü değil ancak A17 Pro ile çalışan yeni Apple TV olabilir.

    Teknik olarak, işlemci yeterli olsa bile Apple’ın TV ürününde yapay zekayı nası kullanacağı belirsiz. Yazma araçları, bildirim özetleri, görsel yapay zeka gibi en iyi Apple Intelligence özellikleri Apple TV için mantıklı değil. tvOS dışında Siri’nin de geliştirilip TV’ye özel yapay zeka özelliklerinin getirilmesi gerekiyor.

    Apple, yeni ‌Apple TV‌'yi Eylül ayında iPhone 17 serisiyle birlikte tanıtabilir.

    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 14 saat önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

