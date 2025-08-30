Giriş
    A101 marketlerde Samsung ve Lenovo marka günleri var

    28 Ağustos A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung akıllı televizyonlar ve soundbar modelleri, Lenovo dizüstü bilgisayarlar ve tablet modelleri yer alıyor. 

    28 Ağustos A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin Ekstra aktüel kataloğunda bu hafta akıllı televizyonlardan ses sistemlerine, dizüstü bilgisayarlardan tablet modellerine priz seçeneklerinden tamirat aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

    28 Ağustos A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    28 Ağustos A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung ve Lenovo markalarına ait farklı tüketici elektroniği seçenekleri yer alıyor. Samsung’un oturma odanıza yönelik ürünleri bulunurken Lenovo ise ev veya ofis kullanımına hitap ediyor. 

    Samsung tarafında 98 inçlik 4K çözünürlüğünde Crystal UHD akıllı televizyon modeli 101999TL ile kataloğun en dikkat çekici ürünü. 65 inçlik 4K Neo QLED akıllı televizyon modeli ise 67999TL olarak satılıyor. 

    Soundbar arayanlar için ise 4 hoparlörlü 20W model 3399TL iken 3 hoparlörlü 40W modeli 6899TL ve 4 hoparlörlü 48W modeli de 7899TL fiyat etiketine sahip. Tüm modellerde Bluetooth bağlantısı mevcut. 

    Lenovo tarafında ise oyuncu bilgisayarları öne çıkıyor. 15.6 inç ekran, Intel Core i5-12600HX işlemci, GeForce RTX 4050 ekran kartı, 8GB RAM, 512GB depolama olan oyuncu dizüstü modeli 37999TL fiyat etiketine sahip. Aynı modelin GeForce RTX 3050 ekran kartlı versiyonu ise 32999TL. 

