Vestel ile Smart Center, 3D ve 4K televizyonları konuştuk

emre_ege21 Vestel güzel marka.
Hobar Daha adam gibi hd yayın yok Türkiyede. Hd altındaki kanalların çoğu adam gibi hd yayın yapmıyor. Mesela A haber. Stüdyo çekimleri kaliteli iken ajanslardan gelen görüntüler 10 yıllık kamera ile çekildiğinden çamur. Benzer şeyleri diğer hd kanallar için söylemek mümkün. Sonuç olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da Dünyanın geri kalanına ayak uyduramıyoruz.
-VesselaM- Dünyadaki 10 markanın yarısından fazlasına ne üretiyorlar merak ettim doğrusu fason üretim mi? yoksa sıfırdan tasarlanmış ve tamamı yerli imkanlarla üretilen led oled gibi teklonojiler mi? ayrıca 3d yi üzerine bu kadar fazla yatırım yapılıyorken ve bütün tepe markalar geliştirmeye çalışıyorken sanki gereksıizmiş gibi lanse etmek ne demektir.Vestel üzerindeki kalitesizlik algısını yıkamadığı sürece isterse uzaya çıkan televizyonlar yapsın nafile önce bundan kurtulması lazım.
Hobar Daha adam gibi hd yayın yok Türkiyede. Hd altındaki kanalların çoğu adam gibi hd yayın yapmıyor. Mesela A haber. Stüdyo çekimleri kaliteli iken ajanslardan gelen görüntüler 10 yıllık kamera ile çekildiğinden çamur. Benzer şeyleri diğer hd kanallar için söylemek mümkün. Sonuç olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da Dünyanın geri kalanına ayak uyduramıyoruz.
Hobar Daha adam gibi hd yayın yok Türkiyede. Hd altındaki kanalların çoğu adam gibi hd yayın yapmıyor. Mesela A haber. Stüdyo çekimleri kaliteli iken ajanslardan gelen görüntüler 10 yıllık kamera ile çekildiğinden çamur. Benzer şeyleri diğer hd kanallar için söylemek mümkün. Sonuç olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da Dünyanın geri kalanına ayak uyduramıyoruz.
Birde yöneticilerden detaylı bir inceleme videosu isteriz oda yapılsa tadından yenmez
Ama bu yöneticilerle olucak iş degil bu
lig tv hd izledinizmi... birde ona bakın bence adam gibi hd yayın var.
Çok doğrusun kardeş. Bir vestel çalışanı olarak sana sonuna kadar katılıyorum. Vestel %88 fason üretim yapan bir şirket. Yerli yapım desede tabletler için alakası yok! Çünkü tabletler Türkiye'de üretilmiyor. Dediğin gibi önce üzerindeki kalitesizlik lafından kurtulmalı...
Hd yayını geçtim daha doğru düzgün 16:9 yayın yok, kare ekran kullanan kaldı sanki bu devirde... Çoğunluk 16:9 kullanıyorsa ona göre yayın yapacaksın.
Neyse ki tv platformları var da discovery ng falan izleyebiliyoruz, onlar da olmasa tv izlenmezdi herhalde kare formatlı pembe dizilerden.
Japonlarda bedava FHD yayın akışı var ama bizim ülkemizde ki uyanık d smart HD yayını parayla veriyor!