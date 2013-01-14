Vestel ile Smart Center, 3D ve 4K televizyonları konuştuk

Vestel ile tablet bilgisayar ve akıllı televizyon entegrasyonu sağlayan Smart Center teknolojisini, 3D teknolojisinin kullanım yaygınlığını, 4K televizyonları ve bu alandaki yeni gelişmeleri ile konuştuk.

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