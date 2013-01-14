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Vestel ile Smart Center, 3D ve 4K televizyonları konuştuk

6 yıl
37,5b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vestel ile tablet bilgisayar ve akıllı televizyon entegrasyonu sağlayan Smart Center teknolojisini, 3D teknolojisinin kullanım yaygınlığını, 4K televizyonları ve bu alandaki yeni gelişmeleri ile konuştuk.
 

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DH Misafiri 2 yıl
bende çok kararsız kaldım alayımmı almayımmı paramı boşuna gitmesini istemiyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
pazarlamadan sorumlu genel mudur yardimcisinin kullandigi kelimeler, konusma tarzi hic profesyonel degil. sanki mahalle delikanlisi gibi konusuyor.. videoyu dikkatlice izleyen herkes bunu farketmistir eminim. yerli mali ulkemin insanlarinin emegi diye lg samsung vs almak yerine 55pf9090 modelini almayi dusunuyordum ama bu adamin konusmasindan sonra markaya olan guvenim sarsildi. boyle magandalarin yonetiminde oldugu bir urunu almak gibi bir hata yapmayacagim. yazik diyorum sadece...
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metinoz 6 yıl
Beyler televizyonu incelemeden gereksiz yorumda bulunmayın piyasann en iyi televizyonlarından birisini şuan yapmış bulunmakta vestel Allah nasip edersede bi dahaki ay 120 ekranlık modelini alacam fiyatı 2600 liradan gelecek yeni üretimlerin o fiyata lg yada samsung ta alabilirim peki niye almıyorum hepsinden daha net parlak bir görüntüye sahip olduğu için pixelence ın yaptığını halada çoğu firma yapamıyor ondan bi test edin sizde
Birde yöneticilerden detaylı bir inceleme videosu isteriz oda yapılsa tadından yenmez
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DH Misafiri 6 yıl
emre_ege21
Vestel güzel marka.

Ama bu yöneticilerle olucak iş degil bu
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bukalemun56 6 yıl
Hobar
Daha adam gibi hd yayın yok Türkiyede. Hd altındaki kanalların çoğu adam gibi hd yayın yapmıyor. Mesela A haber. Stüdyo çekimleri kaliteli iken ajanslardan gelen görüntüler 10 yıllık kamera ile çekildiğinden çamur. Benzer şeyleri diğer hd kanallar için söylemek mümkün. Sonuç olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da Dünyanın geri kalanına ayak uyduramıyoruz.

lig tv hd izledinizmi... birde ona bakın bence adam gibi hd yayın var.
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revelax 6 yıl
tabletten tv ye görüntü aktarımını nasıl yapıyor bunu söylermisiniz.ek aparatmı takıyoruz.
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daysleeperxp 6 yıl
Oled Tv yapana kadar Vestel almam.
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-VesselaM- 6 yıl
Dünyadaki 10 markanın yarısından fazlasına ne üretiyorlar merak ettim doğrusu fason üretim mi? yoksa sıfırdan tasarlanmış ve tamamı yerli imkanlarla üretilen led oled gibi teklonojiler mi? ayrıca 3d yi üzerine bu kadar fazla yatırım yapılıyorken ve bütün tepe markalar geliştirmeye çalışıyorken sanki gereksıizmiş gibi lanse etmek ne demektir.Vestel üzerindeki kalitesizlik algısını yıkamadığı sürece isterse uzaya çıkan televizyonlar yapsın nafile önce bundan kurtulması lazım.
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myth_237 6 yıl -VesselaM-
-VesselaM-
Dünyadaki 10 markanın yarısından fazlasına ne üretiyorlar merak ettim doğrusu fason üretim mi? yoksa sıfırdan tasarlanmış ve tamamı yerli imkanlarla üretilen led oled gibi teklonojiler mi? ayrıca 3d yi üzerine bu kadar fazla yatırım yapılıyorken ve bütün tepe markalar geliştirmeye çalışıyorken sanki gereksıizmiş gibi lanse etmek ne demektir.Vestel üzerindeki kalitesizlik algısını yıkamadığı sürece isterse uzaya çıkan televizyonlar yapsın nafile önce bundan kurtulması lazım.

Çok doğrusun kardeş. Bir vestel çalışanı olarak sana sonuna kadar katılıyorum. Vestel %88 fason üretim yapan bir şirket. Yerli yapım desede tabletler için alakası yok! Çünkü tabletler Türkiye'de üretilmiyor. Dediğin gibi önce üzerindeki kalitesizlik lafından kurtulmalı...
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Hobar 6 yıl
Daha adam gibi hd yayın yok Türkiyede. Hd altındaki kanalların çoğu adam gibi hd yayın yapmıyor. Mesela A haber. Stüdyo çekimleri kaliteli iken ajanslardan gelen görüntüler 10 yıllık kamera ile çekildiğinden çamur. Benzer şeyleri diğer hd kanallar için söylemek mümkün. Sonuç olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da Dünyanın geri kalanına ayak uyduramıyoruz.
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blackzeros 6 yıl
tvler milyon dolarlari abuk subuk dizilere akitacaklarina adam gibi yatirim yapsalar daha kaliteli yayin izleyebiliriz ama onlar islerine geldigi gibi para harciyolar.
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Umutcan 6 yıl Hobar
Hobar

Daha adam gibi hd yayın yok Türkiyede. Hd altındaki kanalların çoğu adam gibi hd yayın yapmıyor. Mesela A haber. Stüdyo çekimleri kaliteli iken ajanslardan gelen görüntüler 10 yıllık kamera ile çekildiğinden çamur. Benzer şeyleri diğer hd kanallar için söylemek mümkün. Sonuç olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da Dünyanın geri kalanına ayak uyduramıyoruz.

Hd yayını geçtim daha doğru düzgün 16:9 yayın yok, kare ekran kullanan kaldı sanki bu devirde... Çoğunluk 16:9 kullanıyorsa ona göre yayın yapacaksın.
Neyse ki tv platformları var da discovery ng falan izleyebiliyoruz, onlar da olmasa tv izlenmezdi herhalde kare formatlı pembe dizilerden.
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Dentrassi 6 yıl Hobar
Hobar
Daha adam gibi hd yayın yok Türkiyede. Hd altındaki kanalların çoğu adam gibi hd yayın yapmıyor. Mesela A haber. Stüdyo çekimleri kaliteli iken ajanslardan gelen görüntüler 10 yıllık kamera ile çekildiğinden çamur. Benzer şeyleri diğer hd kanallar için söylemek mümkün. Sonuç olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da Dünyanın geri kalanına ayak uyduramıyoruz.

Japonlarda bedava FHD yayın akışı var ama bizim ülkemizde ki uyanık d smart HD yayını parayla veriyor!
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emre_ege21 6 yıl
Vestel güzel marka.
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WinteR 6 yıl
Vestel güzel de servisleri halen spot mağaza işletmeciliğiyle çalışıyor, bölge müdürlüklerim aramadan bir yerlere başvurup bir tarafınızı yırtmadan iş yaptırmak çok zor.
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