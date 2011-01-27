Vestel'den 2011 Model Yeni LED TV Serisi

Vestel, teknolojik özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken 2011 model LED TV serisini pazara sundu. Yeni LED TV’lerde bulunan Pixellence ve Movie Sense teknolojileri görüntü kalitesine yeni bir boyut katıyor; SRS HD ses sistemi ise üstün ses performansı sunuyor. 16’dan 55 inç’e 7 ekran seçeneği bulunan seriye yeni katılan 32 inç’lik modelde ve üst modellerde Full HD özelliği bulunuyor. Dijital karasal ve kablolu yayınlara uyumlu Vestel LED TV’ler, USB üzerinden video, resim ve müzik dosyalarının geniş ekranlarda izlenmesine ve dinlenmesine de olanak sağlıyor.

Vestel, fonksiyon ve tasarım açısından gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken yeni LED TV serisini teknoloji ve estetik tutkunlarının beğenisine sundu. 16 inç’ten 55 inç’e farklı ekran seçenekleriyle piyasaya sunulan Vestel LED TV serisine yeni katılan 32 inç’lik modelde ve üst modellerde, görüntüde yüksek çözünürlük sağlayan Full HD özelliği bulunuyor. “Görüntünün tozunu alan” Pixellence teknolojisi ve Movie Sense özelliğiyle mükemmel sinema deneyimini evlere taşıyan LED TV, SRS HD ses sistemiyle de Full HD film izleme keyfini yüksek kaliteli HD performansıyla tamamlıyor.

Vestel LED TV’lerde bulunan USB girişleri video ve fotoğraf dosyalarını geniş ekranlarda mükemmel kalitede izleme, müzik dosyalarını ise çok doğal ses performansı ile dinleme olanağı sağlıyor. Vestel LED TV, 22 inç ve üstü modellerde 100 Hz yenileme hızıyla hareketli görüntülerde oluşan titreme sorununu yok ederek net ve pürüzsüz bir görüntü sunuyor. Ürünün üzerinde bulunan 4 HDMI girişi sayesinde televizyonlara HD kalitesinde görüntü sağlayan elektronik cihazlar da bağlanabiliyor. Böylelikle LED TV’lerde DVD film izleme ve oyun keyfi doruğa çıkıyor. Dijital karasal ve kablolu yayınlara uyumlu olarak geliştirilen Vestel LED TV, kullanıcılarının zengin içerikli programlara ulaşmasına da olanak sağlıyor.

Vestel LED TV – 32PF8915 Teknik Özellikler

Pixellence teknolojisi

Renk iyileştirme, kontrast iyileştirme ve keskinlik arttırma algoritması



Ten rengi algılama ve düzeltme



Full HD görüntü algılama ve gelişmiş düzenleme

Full HD

İnce LED design

SRS Trussurround HD

HD DVB-T/C (HD Digital karasal ve kablolu yayınları destekler)

CI+ (HD DVB-T/C için modül yuvası)

Kontrast: 100.000

Ses çıkış gücü: 2X6 W

Parlaklık oranı: 550cd/m2

HDMI: 4

USB: 2

Dolby Digital Plus

USB Video

100 Hz Movie Sense

Yanıt süresi: 5 ms

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