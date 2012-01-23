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Vestel'in akıllı kliması Smart Plus'ı konuştuk.

7 yıl
25,2b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bu videomuzda Vestel'in cep telefonu ile kontrol edilebilen yeni nesil akıllı kliması Smart Plus'ı konuşuyor, detayları Duygu Badem'den alıyoruz. 
 

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DH Misafiri 7 yıl
Sihirli Degnek; Tesekkur eredim canim. En kisa zamanda soz diyorum sana ;) Bu arada, salonun gorsellerini paylastim biraz once *-* Ben de opuyorum seniii Cevapla
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DH Misafiri 7 yıl
yaz gelene kadar her ay gelen o turkcell hattın faturaları ne olacak
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kocausta* 7 yıl
Bir de yaptıkları klimalar asıl işlevlerini doğru-dürüst görebilse...
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DH Misafiri 7 yıl
Gerçekten cok iyi bi özellik daha önceden sms ile ayarlanabilmesi cihazın.
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peters 7 yıl
Güzelde bu teklonoji zaten yokmuydu :))
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Tekirdağlı-klimacı 7 yıl
kızgın bir demiri soğuk suya sokarsan ne olur cozzzz diye haşlanır ve sertleşir..

işte insan vücududa böyledir dışarda 45 derece sıcak bir ortamdan 18-20 derecede iklimlendirilmiş bir odaya girdiğinde yaşanan olayda aynısı olur. Klima çarpması denilen olay tamamen bundan ibarettir..

şimdi ben bunu niye istiyeyimki ben evde değilim plajdayım ve yanmışım klimaya sms atıyorum 18-20 derecelere ayarlıyorum eve geliyorum kan ter içindeyim klimanın karşısına geçersem cozz diye haşlanırım


yemek yapmanın püf noktasıda kısık ateşte içini ala ala yavaş yavaş pişen gıdalar lezzetli olur aksi olsaydı sanayide kullanılan oksijen kaynağı ile al tavuğu pişirmeye çalış cozz diye yakarsın ve kömür olur..

insanlar bunu niye istesinki iyi bir özellik değil

ben eve girdiğimde klimayı açıp çalıştırmam ile birlikte zaten 5 dakka içinde oda ısısı istediğim konfor sıcaklığına ulaşıyor niye ben klimamı saatler öncesinden çalıştırmak istiyeyim ki
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Kumandan 7 yıl
Bu sefer kendileri üretmiştir umarım, marka Vestel olunca yine başka markaların çakması çıkabilir. Geçenlerde bir fabrikanın işletmesinde bir yazı dikkatimi çekti : Kalitesiz üretim israftır !
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E_Aydin35 7 yıl
Şu Vestelin reklamlarına bayılıyorum ya robotlar falan uçuyolar,zıplıyorlar,top oynuyolar çok iyi bu telefon sistemi gerçekten harika olmuş.:)Dışardayken yada işteyken arkadaşındayken falan bu çok iyi bir kontrol olmuş.:)
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Tekirdağlı-klimacı 7 yıl
vestel klima mı üretiyor oyuncakmı

oyuncak almak isteyen vestel alabilir sorun yok

ama vestel benim beklentilerime cevap veremiyor...
benim beklentim klimanın performansı ön planda olmalı çalışma şartları dış ortam sıcaklığı artı + 50 derecelerin üzerinde şişmeden kompresörleri termik açmadan çalışabilmeli ve yine dış ortam sıcaklığı eksi -15 lerde ısıtma yapabilmeli ben vestellerin sadece sayılı bir yada iki modelinde güzel performans gördüm diğerlerinde aynı başarıyı göremedim

önce verimli olması ve performans geri kalan teferruattır bana göre

üzerinde yanıp sönen ışıklar yada uzaktan sms atma gibi şeyler çocuklar için tasarlanmış oyuncaktır...
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