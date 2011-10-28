Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Vestel'in yeni nesil akıllı televizyonunu ve Pixellence teknolojisini konuştuk

8 yıl
76,1b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı televizyon yarışına ülkemizin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel de dahil oldu.  Kendi geliştirdiği Pixellence görüntü işleme teknolojisi ve yerlik içerik sağlayıcılarla akıllı televizyon yarışında fark yaratmayı hedefleyen Vestel, önümüzdeki yıl üreteceği televizyonların yarışının akıllı televizyon segmentinde yer alacağını, 2013 ile birlikte tüm modellerin akıllı olacağını belirtiyor.
Bu videomuzda Vestel'in ileri araştırma-geliştirme çalışmalarından sorumlu genel müdür yardımcısı ve Türkiye IPTV Derneği başkanı Metin Salt ile Vestel'in yeni nesil akıllı televizyonlarını, Pixellence teknolojisini ve şirketin bu alandaki diğer çalışmalarını konuştuk. 
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
tv min sağ köşesinde minik kırmızı kutucuk 2 sn de bir görünüyo kayboluyo..kumandadan mı acaba
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ado 3 yıl DH Misafiri
pixellence demo modunu açmışsınız. kumanda ile menüden kapatabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Cuuuuuuuute.I haven't been blogging or reindag blogs much lately (beyond the favorites) because my crazy meds aren't working enough and I'm so ANGRY and SAD and DRASTIC THINGS MUST BE DONE and I have no projects to work on and I have a cranky pants baby and we had a house guest who didn't speak and it was so awkward so much and gaaaaah. Plus, you and I haven't chatted in a while, and I'm having withdrawals from not being called a prostitute.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
2008 de aldığım lcd 42 pix.televizyonumu ozaman 2000.tl ye almıştım şimdi ekranında problem var ve servis benden 1500,tl.istedi televizyonun şu anki fiyatı ektrandan daha ucuz..ve parcasının stokta olmama durumu varmış.bu durumda yeni televizyonmu veriyolar nasıl bir yol izliyorlar bilgi verirseniz sevinirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daysleeperxp 8 yıl
Vestel yurt içinde TV satmasın, bilmeden alan insanlar kıt kanaat kazandıkları parayı Vestel'e vererek parasını çöpe atmasınlar bence. 72 ekran CRT televizyonuna yıllar önce 1483 lira verdik, ön ödemeli indirimli diye de kandırdılar, zırt pırt bozuldu şimdi iptal oldu, kendi teknik servisi bile bu seriler hep bozuk çıktı, bu parça montaj esnasında bile bozulabilir gibi cümleler kurdu. Şimdi 1325 liraya 42" LG Led aldım babamlara oh miss. Vestel mi tövbe...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hey352 8 yıl
sonuç samsung tv çöpte

adamlar arsız, daha bide 444 lü telleri var, ta genel merkezden arıyorlar parayı istiyolar, yoksa yaptırmazsan kağıt imzalatıyolar pişkinler

bunları basitçe şikayet edecek yer yok mu, illaki avukata mı verecez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
müntekim 8 yıl
andy1
Toshiba panellerinde donanım dahil İzmir Fabrikalarında üretildiğini belirtmek isterim,Vestel farklı bir markası tarafından üretiliyorlar !

Üretimden anladığını nedir bilmiyorum ama bir mühendis için üretim kavramı kesinlikle seninkinden farklı bence gimmeluck arkadaşa bu noktada katılıyorum.
Üniversitede anasını ağlayan mühendislik öğrencisi ikinci darbeyi hiç bir işe yaramadığı iş dünyasında yer genellikle.Çünkü yapması gereken çoğu birincil iş ülkemizde yoktur ikincil işlere talim eder.
Vestelde çalışmış kişilerden öğrendiğim kadarıyla toptan panel alıp kesip , modül yapabilecek teçhizata sahip Vestel, ama olsun bu da yatırımdır takdir ederim.Ama sonuçta girdi çok yüksek sadece istihdam sağladığı için devlet firmayı kollar.Ülkeye fazla bir getirisi yok.Kar marjına bakmak lazım burda ihracat ne kadar bana nekadar para kalıyor.
Arge deyince anlaşılacak şeyler;
-Entegre tasarlamak ve kısmende olsa yeni teknoloji üretmek(vhdl veya fpga gibi)
-Entegre üstünde yazılım geliştirmek(pixellence gibi)
-Entegrelerin birleştirildiği devre kartı tasarlamak ve kısmende olsa yeni teknoloji ile üretmek

Bu moktada vestel öğrendiğim kadarıyla kart tasarımını ve paneli Samsungdan alıyor , yanılmıyorsam vestelin başına gelen şekilde philips zamanında bekoya tv davası açmıştı.
Üretim kısmında
-Tasarımı satın alınmış kartı entegreleri temin edip ,pcb üstünde dizme
(Pcb yani boş devre kartı ucuz olsun diye çinden gelir vestel nasıl temin eder bilmiyorum)
-Panelin kesilip modül haline gelmesi
-Plastik kasa dahil hepsinin montajı ve ambalajlanması.
Üretim kısmı Siemens sağolsun çinde çok daha ucuza yapılabilir, işçiler sadece paketleme yapıyor.Avrupaya daha yakın olduğu için Türkiye'yi tercih ediyor olabilirler, hp'nin niye çorluda olduğunu araştırırsanız anlarsınız.
Dışarıdan gelipte birinin ingiliterede üretim yapması pek mantıklı gelmiyor çünkü çok pahalı bir yer ama arge için çok önemli bir merkez.Zaten bütün endüstriyel makine dünyası İngilitere üstünde dönüyor.
Pixellence harici vestelde herhangi bir gibi bir teknolojik arge göremiyorum( kullanıcı deneyimi , tasarım , malzeme kalitesi gibi konulara girmiyorum)
Yapılan üretimi yok sayacak değilim ama çıkıpta Türkiye'de yapıyoruz diye laf etmesinler sağda solda.Çin ile üretimde yarışmak ne kadar mantıklı.
Elektronikteki şuanki durumumuzun otomobil sanayinden farkı yok , yüzde yüz bizim mühendislerimiz yaptı diyorlar ama motor dışardan geliyor nasıl iş bu.
Bu motoru biz tasarladıysak eğer motor niye dışardan geliyor.
Büyük firmlardan iş çıkmıyor ama diğer taraftan , Volvoya grank mili, Mercedes hararet ekipmanları, avrupaya amortisör, kauçuk ekipman , piston, sekman , gömlek, yatak gibi motor parçalarını satan orta büyüklükte üreticiler mevcut çocukluğum oto sanayiinde geçti ama hiç yerli buji üreticisi görmedim mesela.Ama kendi motorumuzu üretemiyoruz.Nasıl bir işse bir tek motor bloğu üretilmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ironeagle 8 yıl
Ben bir tüketici olarak tabii ki öncelikli olarak kendi çıkarımı düşünürüm. Aldığım televizyon uzun süre sorun çıkarmadan kaliteli bir şekilde işimi görsün, verdiğim paraya değsin, sorun çıkardığı zaman da servisten sorunsuz kazıklanmadan hizmet alabileyim. Ama tabii ki ülkemize ait olan, ülkemizde üretim yapan, ülkemize katma değer getiren, işçimize, mühendisimize istihdam sağlayan bir kuruluşu da desteklemek gerekir diye düşünüyorum. Ama bunu yaparken de kazıklanmak, kalitesiz bir ürüne de körü körüne para harcamak istemem.

1996'da evlendikten sonra aldığım 51 Ekran bir vestel tv var, hala da onu kullanırım. 2 kez tamire gitti, ekranın kenarında beyazlaşma olmuştu, artık transistötden mi ne halledildi, tabii garanti süresindeyken değildi. Onun dışında işimizi güzelce gördü. Vestel'in başka ürününü kullanmadım şimdiye kadar. Ama işte orada burada duyduklarımız insanın kafasını karıştırıyor. Şu sıralar bir LED Tv alma aşamasındayım. 2011 yılı bitmeden bir LED alayım diyorum. Kafamda uzun zamandır Samsung var. Acaba beni Samsung'dan Vestel'e yöneltecek bir gelişme olabilir mi ne dersiniz? Reklamlarda şu sıralar Vestel'in yeni bir modeli var gibi geldi bana da...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 8 yıl

Ya Android gömülü TV yapsalar fena mı olur? Tegra 3'lü felan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
müntekim 8 yıl
gimmeluck
buzdolabı ve lcdtv VESTELde 7 yıl calısmıs bir muhends olarak ben de bişiyler yaziyim. arkadasların olumsuz yorumlarına katılmamak mumkun degil. bunu vestele saldırmak icin demiyorum, çünkü durum böyle, beyler,rakipler o kadar güçlü ki, yani bu kadar oluyo. buyuk capta bir arge departmanı olusturuyorsunuz TR ye gore ama rakiplerde öyle bir arge var ki.... devletin ihracat ve uretime olan destekleri olmasa vestel bir saniye duramaz, batar. dışarıdan gelen ürünlere yuksek vergi uygulanmalı,iç üreticiyi ağlatıyoruz. görmüyor musunuz kapitalism babası ülke işine geldigi konularda Çine, ona buna, hatta bize Kota ve vergi koyuyor! ama herşeyde degil canı istedigi sektorlerde, ürün tipinde.. canı istedigi miktarlarda! yamalı serbest piyasa ekonomisinin babası oldu
ben zamanında türkçe altyazı destegindeki başarısı nedeniyle VESTEL divx player aldım, onun dışında bu kadar yakın fiyatlarla LG Samsung vb dururken Vestel almam. nedenleri de yukarda belirrtiğim ttemmli nedenler, yani vestel napsın..

Google'da biraz araştırma yapılırsa çalışanları özellikle manisadaki vestel city deki şikayetleri ortaya çıkıyor.İşçileri anlarımda mühendis bile şikayet ediyorsa bu durum harbiden ilginç.
Gazetelerin kariyer eklerinde sıkça gömülü sistem konusunda vestelin eleman ilanları görülüyor.Hatta 2 seneden fazla çalışan mühendisin pek olmadığı söyleniyor.
Hızlı eleman sirkülasyonu olan bir işyerinde problem var demektir.Videodaki yer sonuçta istanbulda.
Merak ettiğim bir diğer konu ise;
Pixellence dan bahsedilmiş çip denilmiş , genel amaçlı bir dsp veya mikrodenetleyici ile görüntümü işleniyor yoksa vhdl ile özel bir entegre tasarlanıp bir yerlerde fason mu ürettiriliyor?
İkinci şıkka pek ihtimal vermiyorum açıkçası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Besiktask34 8 yıl Felice Forte
OVERCLOCKM@NI@

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isosonsuz 8 yıl
insansız hava araçları konusunda bile vestelin arge çalışmaları yaptığını biliyor musunuz?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
groll 8 yıl
Fasoncu vestel
Şaka bir yana ar-ge araştırmalarında vestel 50 milyon $ harcamış son 1 sene içerisinde ,samsung ise 6.5 milyar $ ar-ge harcaması yapmış.Aradaki 130 katlık fark durumu açıklar sanırım.Bundan 7-8 yıl önce lcd teknolojisinin başında arçelik-vestel ortak panel üretim fabrikası için devlet desteği istedi ancak o zamanın parasıyla 3 milyar $ fabrika yatırımı gerekiyordu,tabi 3milyar$ la bu iş bitmiyordu.Ekstra olarak kalifiye eleman temini,daha fazla ar-ge yatırımı,uzak doğuyla teknoloji antlaşmaları,lisans ücretleri,lojistik sorunu maliyetleri arttırdığı için yeni pazarlara açılmayı zorunlu kılıyordu.Yeni pazarlara açılmak içinde lojistik-servis altyapısı-reklam-imaj yönetimi vs.gibi birçok kalem de eklenince bu yükün altına girmediler ve caydılar.Şimdi fason ve lokal f\p ürünleri satıyorlar.Doğal olarak öncü markaların çıkardığı ürünlerin benzerini en erken 1 sene sonra f\p modellerini anca çıkarıyor. Malesef çekik gözlülerin ürünleri yanında dünyada esamesi okunmuyor bu markaların.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metal_my666 8 yıl
Yeni teknolojiler çabucak gelse de bu eski lED LCD gibi TV lerin fiyatları düşse çok iyi olucak...video için çok teşekkürler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gimmeluck 8 yıl
buzdolabı ve lcdtv VESTELde 7 yıl calısmıs bir muhends olarak ben de bişiyler yaziyim.
arkadasların olumsuz yorumlarına katılmamak mumkun degil. bunu vestele saldırmak icin demiyorum, çünkü durum böyle,

beyler,rakipler o kadar güçlü ki, yani bu kadar oluyo.
buyuk capta bir arge departmanı olusturuyorsunuz TR ye gore ama rakiplerde öyle bir arge var ki.... devletin ihracat ve uretime olan destekleri olmasa vestel bir saniye duramaz, batar.

dışarıdan gelen ürünlere yuksek vergi uygulanmalı,iç üreticiyi ağlatıyoruz.
görmüyor musunuz kapitalism babası ülke işine geldigi konularda Çin'e, ona buna, hatta bize "Kota" ve "vergi" koyuyor! ama herşeyde degil canı istedigi sektorlerde, ürün tipinde.. canı istedigi miktarlarda! yamalı serbest piyasa ekonomisinin babası oldu


ben zamanında türkçe altyazı destegindeki başarısı nedeniyle VESTEL divx player aldım,
onun dışında bu kadar yakın fiyatlarla LG Samsung vb dururken Vestel almam. nedenleri de yukarda belirrtiğim ttemmli nedenler, yani vestel napsın..




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1b izlenme · 14 sa. yeni video
06:06
8K QLED TV ülkemize ne zaman geliyor?
11,2b izlenme · 6 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,5b izlenme · 4 gün
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
2,8b izlenme · 22 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
2,3b izlenme · 14 sa. yeni video
00:00
Samsung'un çılgın televizyonları: 8K ve yapay zeka
19b izlenme · 1 yıl
02:40
Kıvrılan televizyon | 10 saniyede kayboluyor
14,3b izlenme · 4 ay
09:31
Philips'de işler değişiyor | Özel video
11,7b izlenme · 4 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,6b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
18:58
QLED TV mi yoksa OLED mi: Samsung'a sorduk
21,8b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,7b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim