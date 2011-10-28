Vestel'in yeni nesil akıllı televizyonunu ve Pixellence teknolojisini konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı televizyon yarışına ülkemizin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel de dahil oldu. Kendi geliştirdiği Pixellence görüntü işleme teknolojisi ve yerlik içerik sağlayıcılarla akıllı televizyon yarışında fark yaratmayı hedefleyen Vestel, önümüzdeki yıl üreteceği televizyonların yarışının akıllı televizyon segmentinde yer alacağını, 2013 ile birlikte tüm modellerin akıllı olacağını belirtiyor.
Bu videomuzda Vestel'in ileri araştırma-geliştirme çalışmalarından sorumlu genel müdür yardımcısı ve Türkiye IPTV Derneği başkanı Metin Salt ile Vestel'in yeni nesil akıllı televizyonlarını, Pixellence teknolojisini ve şirketin bu alandaki diğer çalışmalarını konuştuk.
Paylaş Tweetle
adamlar arsız, daha bide 444 lü telleri var, ta genel merkezden arıyorlar parayı istiyolar, yoksa yaptırmazsan kağıt imzalatıyolar pişkinler
bunları basitçe şikayet edecek yer yok mu, illaki avukata mı verecez
1996'da evlendikten sonra aldığım 51 Ekran bir vestel tv var, hala da onu kullanırım. 2 kez tamire gitti, ekranın kenarında beyazlaşma olmuştu, artık transistötden mi ne halledildi, tabii garanti süresindeyken değildi. Onun dışında işimizi güzelce gördü. Vestel'in başka ürününü kullanmadım şimdiye kadar. Ama işte orada burada duyduklarımız insanın kafasını karıştırıyor. Şu sıralar bir LED Tv alma aşamasındayım. 2011 yılı bitmeden bir LED alayım diyorum. Kafamda uzun zamandır Samsung var. Acaba beni Samsung'dan Vestel'e yöneltecek bir gelişme olabilir mi ne dersiniz? Reklamlarda şu sıralar Vestel'in yeni bir modeli var gibi geldi bana da...
Ya Android gömülü TV yapsalar fena mı olur? Tegra 3'lü felan
Google'da biraz araştırma yapılırsa çalışanları özellikle manisadaki vestel city deki şikayetleri ortaya çıkıyor.İşçileri anlarımda mühendis bile şikayet ediyorsa bu durum harbiden ilginç.
Gazetelerin kariyer eklerinde sıkça gömülü sistem konusunda vestelin eleman ilanları görülüyor.Hatta 2 seneden fazla çalışan mühendisin pek olmadığı söyleniyor.
Hızlı eleman sirkülasyonu olan bir işyerinde problem var demektir.Videodaki yer sonuçta istanbulda.
Merak ettiğim bir diğer konu ise;
Pixellence dan bahsedilmiş çip denilmiş , genel amaçlı bir dsp veya mikrodenetleyici ile görüntümü işleniyor yoksa vhdl ile özel bir entegre tasarlanıp bir yerlerde fason mu ürettiriliyor?
İkinci şıkka pek ihtimal vermiyorum açıkçası.
arkadasların olumsuz yorumlarına katılmamak mumkun degil. bunu vestele saldırmak icin demiyorum, çünkü durum böyle,
beyler,rakipler o kadar güçlü ki, yani bu kadar oluyo.
buyuk capta bir arge departmanı olusturuyorsunuz TR ye gore ama rakiplerde öyle bir arge var ki.... devletin ihracat ve uretime olan destekleri olmasa vestel bir saniye duramaz, batar.
dışarıdan gelen ürünlere yuksek vergi uygulanmalı,iç üreticiyi ağlatıyoruz.
görmüyor musunuz kapitalism babası ülke işine geldigi konularda Çin'e, ona buna, hatta bize "Kota" ve "vergi" koyuyor! ama herşeyde degil canı istedigi sektorlerde, ürün tipinde.. canı istedigi miktarlarda! yamalı serbest piyasa ekonomisinin babası oldu
ben zamanında türkçe altyazı destegindeki başarısı nedeniyle VESTEL divx player aldım,
onun dışında bu kadar yakın fiyatlarla LG Samsung vb dururken Vestel almam. nedenleri de yukarda belirrtiğim ttemmli nedenler, yani vestel napsın..