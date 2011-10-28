Vestel'in yeni nesil akıllı televizyonunu ve Pixellence teknolojisini konuştuk

Akıllı televizyon yarışına ülkemizin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel de dahil oldu. Kendi geliştirdiği Pixellence görüntü işleme teknolojisi ve yerlik içerik sağlayıcılarla akıllı televizyon yarışında fark yaratmayı hedefleyen Vestel, önümüzdeki yıl üreteceği televizyonların yarışının akıllı televizyon segmentinde yer alacağını, 2013 ile birlikte tüm modellerin akıllı olacağını belirtiyor.

Bu videomuzda Vestel'in ileri araştırma-geliştirme çalışmalarından sorumlu genel müdür yardımcısı ve Türkiye IPTV Derneği başkanı Metin Salt ile Vestel'in yeni nesil akıllı televizyonlarını, Pixellence teknolojisini ve şirketin bu alandaki diğer çalışmalarını konuştuk.