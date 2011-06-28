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Video: OMAP 4 ile hızlı ve geniş görüş açısıyla Archos 101 G9

7 yıl
6,5b
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4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Taşınabilir eğlence cihaz pazarının uzman isimlerinden Archos'un geçtiğimiz hafta tanıttığı tabletleri 80 G9 ve 101 G9; güçlü donanımı, Android Honeycomb'u ve Archos'un yıllardır kazandığı deneyimi buluşturuyor olmasından dolayı şimdiden kullanıcılar tarafından merakla beklenen cihazlardan biri haline gelmiş durumda. Fakat YouTube gibi kanallarda tabletlerle ilgili yer alan kullanım videoları tabletlere olan ilginin giderek artacağını gösteriyor.

10.1 inçlik 101G9 için yayınlanan kullanım videosunda tabletin 1,5GHz'lik çift çekirdekli OMAP 4 işlemcisi sayesinde gerek geçişlerde gerekse HDMI çıkışı üzerinden TV'e görüntü aktarımı sırasında mükemmel bir performans ortaya koymasını sağladığı görülüyor. Videonun dikkat çeken bir diğer noktası ise Archos'un iddia ettiği gibi tabletin standart LCD ekranının sağladığı geniş görüş açısı;



Archos'un her iki tableti için yayınladığı tanıtım videosu;




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séquestre 7 yıl
Hadi bakalım ..
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smart1978 7 yıl
Archos diğer ülkelerde uygun fiyatları ile cezbetmektedir. Fakat Türkiye de nedense hep pahalı satılmakta...
Archos ürün sahibi olarak yazılımsal güncellemede çok yavaş olduğu genelde yeni güncellemeleri yeni ürünlere tercih ettirmesi ile çileden çıkartan bir polikaya sahipler...
Birönceki tüm androidlerin ekranı berbattı Archos bundan sonra akıllanmış gibi...
Türkiye de fahiş fiyatlarla satılırsa pek rağbet görmeyecektir... Maliyeti düşürmek için mağazalarda bile sayılmaması tüketici için hayırlı olmasa da tedarikçi için düşük maliyet olduğu kesindir...
Yüksek ihtimalle bu tabletler Türkiye ye anca internet üzerinden siparişle satılacak... Gidip kendi gözlerinşizle elinize alabileceğinizi sanmıyorum...
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emregök 7 yıl
güzel gelişme adam gibi perfermonsa bir adım daha yaklaşılmış : )
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alibotan 7 yıl
eğer her zamanki gibi agresif fiyatlarla piyasaya sunarsa çok satar çünkü platformu ve lcd ekranı bu sefer gerçektende çok güçlü ve kaliteli.. Tabi bir dipnot eklemekte fayda var depolama alanı olarak bildiğimiz hdd ile gelecekler umarım şarj konusunda kötü yönde etki etmezler..
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