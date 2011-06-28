Video: OMAP 4 ile hızlı ve geniş görüş açısıyla Archos 101 G9

Taşınabilir eğlence cihaz pazarının uzman isimlerinden Archos'un geçtiğimiz hafta tanıttığı tabletleri 80 G9 ve 101 G9; güçlü donanımı, Android Honeycomb'u ve Archos'un yıllardır kazandığı deneyimi buluşturuyor olmasından dolayı şimdiden kullanıcılar tarafından merakla beklenen cihazlardan biri haline gelmiş durumda. Fakat YouTube gibi kanallarda tabletlerle ilgili yer alan kullanım videoları tabletlere olan ilginin giderek artacağını gösteriyor.
10.1 inçlik 101G9 için yayınlanan kullanım videosunda tabletin 1,5GHz'lik çift çekirdekli OMAP 4 işlemcisi sayesinde gerek geçişlerde gerekse HDMI çıkışı üzerinden TV'e görüntü aktarımı sırasında mükemmel bir performans ortaya koymasını sağladığı görülüyor. Videonun dikkat çeken bir diğer noktası ise Archos'un iddia ettiği gibi tabletin standart LCD ekranının sağladığı geniş görüş açısı;
Archos'un her iki tableti için yayınladığı tanıtım videosu;
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Archos ürün sahibi olarak yazılımsal güncellemede çok yavaş olduğu genelde yeni güncellemeleri yeni ürünlere tercih ettirmesi ile çileden çıkartan bir polikaya sahipler...
Birönceki tüm androidlerin ekranı berbattı Archos bundan sonra akıllanmış gibi...
Türkiye de fahiş fiyatlarla satılırsa pek rağbet görmeyecektir... Maliyeti düşürmek için mağazalarda bile sayılmaması tüketici için hayırlı olmasa da tedarikçi için düşük maliyet olduğu kesindir...
Yüksek ihtimalle bu tabletler Türkiye ye anca internet üzerinden siparişle satılacak... Gidip kendi gözlerinşizle elinize alabileceğinizi sanmıyorum...