Video: OMAP 4 ile hızlı ve geniş görüş açısıyla Archos 101 G9

Taşınabilir eğlence cihaz pazarının uzman isimlerinden Archos'un geçtiğimiz hafta tanıttığı tabletleri 80 G9 ve 101 G9; güçlü donanımı, Android Honeycomb'u ve Archos'un yıllardır kazandığı deneyimi buluşturuyor olmasından dolayı şimdiden kullanıcılar tarafından merakla beklenen cihazlardan biri haline gelmiş durumda. Fakat YouTube gibi kanallarda tabletlerle ilgili yer alan kullanım videoları tabletlere olan ilginin giderek artacağını gösteriyor.

10.1 inçlik 101G9 için yayınlanan kullanım videosunda tabletin 1,5GHz'lik çift çekirdekli OMAP 4 işlemcisi sayesinde gerek geçişlerde gerekse HDMI çıkışı üzerinden TV'e görüntü aktarımı sırasında mükemmel bir performans ortaya koymasını sağladığı görülüyor. Videonun dikkat çeken bir diğer noktası ise Archos'un iddia ettiği gibi tabletin standart LCD ekranının sağladığı geniş görüş açısı;

Archos'un her iki tableti için yayınladığı tanıtım videosu;