ViewSonic çift işletim sistemli 10.1-inç tabletini satışa sundu

Ağırlıklı olarak monitör ve projeksiyon cihazlarıyla tanınan ancak bir süredir tablet bilgisayarlarıyla da sık sık gündeme gelen ViewSonic, çift işletim sistemine sahip olan ViewPad 10 isimli tabletini Kuzey Amerika'da satışa sundu. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Windows 7 ve Android 1.6 işletim sistemleriyle geliyor. Intel Atom platformunu kullanan ve 1.66GHz'de çalışan Atom işlemcisinden güç alan 875 gram ağırlığındaki tablet, 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı SSD depolama seçeneği ile tercih edilebiliyor.

Ekran kartı olarak Atom işlemcisine entegre GMA3150 çözümünü kullanan tablet bilgisayarın diğer özellikleri arasında, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, microSD kart slotu, USB portu, G-Sensörü, dijital pusula ve ortam ışık sensörü gibi detaylara yer veriliyor. 3200mAh kapasiteli pil ile gelen cihaz, tam şarj ile 4 saate kadar çalışabiliyor. ViewSonic tarafından bir yıllık garanti ile sunulan ViewPad 10'un Windows 7 Home Premium ve Android ile gelen 16GB'lık versiyonu 599$, Windows 7 Professional ve Android ile gelen 32GB'lık versiyonu ise 679$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatlarıyla sunuluyor.