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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ViewSonic çift işletim sistemli 10.1-inç tabletini satışa sundu

8 yıl
11,1b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ViewSonic çift işletim sistemli 10.1-inç tabletini satışa sundu
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Ağırlıklı olarak monitör ve projeksiyon cihazlarıyla tanınan ancak bir süredir tablet bilgisayarlarıyla da sık sık gündeme gelen ViewSonic, çift işletim sistemine sahip olan ViewPad 10 isimli tabletini Kuzey Amerika'da satışa sundu. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Windows 7 ve Android 1.6 işletim sistemleriyle geliyor. Intel Atom platformunu kullanan ve 1.66GHz'de çalışan Atom işlemcisinden güç alan 875 gram ağırlığındaki tablet, 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı SSD depolama seçeneği ile tercih edilebiliyor.

Ekran kartı olarak Atom işlemcisine entegre GMA3150 çözümünü kullanan tablet bilgisayarın diğer özellikleri arasında, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, microSD kart slotu, USB portu, G-Sensörü, dijital pusula ve ortam ışık sensörü gibi detaylara yer veriliyor. 3200mAh kapasiteli pil ile gelen cihaz, tam şarj ile 4 saate kadar çalışabiliyor. ViewSonic tarafından bir yıllık garanti ile sunulan ViewPad 10'un Windows 7 Home Premium ve Android ile gelen 16GB'lık versiyonu 599$, Windows 7 Professional ve Android ile gelen 32GB'lık versiyonu ise 679$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatlarıyla sunuluyor.

ViewSonic çift işletim sistemli 10.1-inç tabletini satışa sundu
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DH Misafiri 7 yıl
Test için 1 Hafta Kullandım.
Üzerinde Windows 7 Home Premium ve Android Vardı
Windows 7 Home Premium Lisansıyla geliyor
Windows 7 Touch Konusunda epeyce zayıf bi artı işareti var ve sürekli parmağınızla tamam'a getirmek ve X kapatmak için çaba sarfettim.. X Köşelerde kaldığı için Hassasiyet çok düşük ekranı çevirerek etkili dokunuş yapmaya çalıştım.
Sahada Güzel Fakat Soğuk Havada Elleriniz Donuyor Sıcak Havada Bilemiyorum.
Ses Fena değil. Duyuyorsun :)
Android'te ise Gayet iyi ne verirsen alıyor.. Bikaç Program aradım fakat işimi görmedi..Test sürem bitti ve iade ettim..
Android Her Cihaz iyi Sanırım.. Biraz iş Hayatına uyarlanması Lazım.
ISTANBUL/TURKEY
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DH Misafiri 7 yıl
Android 1,6 olması flash desteksiz anlamına geliyor. At çöpe gitsin !!! 1,6nın uzerınden sular seller geçti. aylar mevsımler yıllar geçti yahu.
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BlessedSoul 8 yıl
Android 1.6 nedir lan? Hiç koymasalarmış daha iyiymiş.
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Batuist 8 yıl
sanırım adamlar bu cihazı tasarlarlarken fusion işlemcisi henüz yoktu.. ve android 1.6 olması ise oldukça düşündürücü..
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sabe 8 yıl
Buradada videosu var, evet fanı var. youtube.com/...
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sabe 8 yıl
Viewsonic?Üreticisi CZC'dir. youtube.com/...
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Xagdas 8 yıl
fan mı var yoksa bu şeyde?
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