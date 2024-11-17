ViewSonic, 27 inç büyüklüğünde 4K 165 Hz oyuncu monitörünü satışa sundu

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Tam Boyutta Gör ViewSonic, VX2700-4K-Pro isimli 27 inç oyun monitörünü piyasaya sürdü. 4K çözünürlüğe sahip monitör, 165 Hz yenileme hızı ve QD-MiniLED teknolojisiyle dikkati çekiyor.

ViewSonic VX2700-4K-Pro özellikleri

ViewSonic VX2700-4K-Pro, 1152 yerel karartma bölgesi ve 4608 adet mini LED'iyle 1.000.000:1'lik yüksek kontrast düzeyi sunuyor. VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına ve 1200 nit tepe parlaklık seviyesine sahip olan monitör, AUO Fast IPS teknolojisiyle 1ms GTG tepki süresine sahip.

Tam Boyutta Gör Renk gösterimi konusunda da iddialı olan monitör, 10 bit renk derinliğini ve ΔE<1 ile profesyonel düzeyde renk doğruluğunu destekliyor ve DCI-P3 gamının %98'ini, %100 sRGB'yi ve %93 AdobeRGB'yi kapsıyor.

VX2700-4K-Pro, çift HDMI 2.1 portu, çift DisplayPort 1.4 ve dizüstü bilgisayarları şarj etmek ve veri aktarmak için 96W güç dağıtımına sahip tam işlevli bir USB-C portu ile çok yönlü bağlantı seçenekleri sunuyor. Ayrıca, 100 mm x 100 mm VESA montajıyla birlikte eğme, döndürme, pivot ve yükseklik ayarıyla ergonomik esnekliğe de sahip.

Monitör Tavsiyeleri 4 gün önce eklendi

Monitör oyuncular için, hem FreeSync hem de G-Sync'i destekleyen adaptif senkronizasyon teknolojisiyle birlikte geliyor. Ek olarak karanlık sahnelerde görünürlüğü artıran Gece Görüşü, Kedi Gözü ve Siyah Sabitleyici gibi gelişmiş oyun modlarını barındırıyor. Ayrıca, iki cihazdan gelen veriyi aynı anda görüntüleyerek çoklu görev yapmayı sağlayan PIP/PBP işlevine de sahip.

PS5 ve Xbox gibi konsollar için 4K 120Hz desteği de bulunan ViewSonic VX2700-4K-Pro, Çin'de 456 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

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