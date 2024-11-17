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    ViewSonic, 27 inç büyüklüğünde 4K 165 Hz oyuncu monitörünü satışa sundu

    ViewSonic, VX2700-4K-Pro isimli 27 inç oyun monitörü piyasaya sürdü. 4K çözünürlüğe sahip monitör, 165 Hz yenileme hızı ve QD-MiniLED teknolojisiyle dikkati çekiyor.
    ViewSonic VX2700-4K-Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    ViewSonic, VX2700-4K-Pro isimli 27 inç oyun monitörünü piyasaya sürdü. 4K çözünürlüğe sahip monitör, 165 Hz yenileme hızı ve QD-MiniLED teknolojisiyle dikkati çekiyor.

    ViewSonic VX2700-4K-Pro özellikleri

    ViewSonic VX2700-4K-Pro, 1152 yerel karartma bölgesi ve 4608 adet mini LED'iyle 1.000.000:1'lik yüksek kontrast düzeyi sunuyor. VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına ve 1200 nit tepe parlaklık seviyesine sahip olan monitör,  AUO Fast IPS teknolojisiyle 1ms GTG tepki süresine sahip. 

    ViewSonic VX2700-4K-Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Renk gösterimi konusunda da iddialı olan monitör, 10 bit renk derinliğini ve ΔE<1 ile profesyonel düzeyde renk doğruluğunu destekliyor ve DCI-P3 gamının %98'ini, %100 sRGB'yi ve %93 AdobeRGB'yi kapsıyor.

    VX2700-4K-Pro, çift HDMI 2.1 portu, çift DisplayPort 1.4 ve dizüstü bilgisayarları şarj etmek ve veri aktarmak için 96W güç dağıtımına sahip tam işlevli bir USB-C portu ile çok yönlü bağlantı seçenekleri sunuyor. Ayrıca, 100 mm x 100 mm VESA montajıyla birlikte eğme, döndürme, pivot ve yükseklik ayarıyla ergonomik esnekliğe de sahip.

    Monitör oyuncular için, hem FreeSync hem de G-Sync'i destekleyen adaptif senkronizasyon teknolojisiyle birlikte geliyor. Ek olarak karanlık sahnelerde görünürlüğü artıran Gece Görüşü, Kedi Gözü ve Siyah Sabitleyici gibi gelişmiş oyun modlarını barındırıyor. Ayrıca, iki cihazdan gelen veriyi aynı anda görüntüleyerek çoklu görev yapmayı sağlayan PIP/PBP işlevine de sahip.

    PS5 ve Xbox gibi konsollar için 4K 120Hz desteği de bulunan ViewSonic VX2700-4K-Pro, Çin'de 456 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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