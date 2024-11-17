ViewSonic, 27 inç büyüklüğünde 4K 165 Hz oyuncu monitörünü satışa sundu

ViewSonic VX2700-4K-Pro özellikleri
ViewSonic VX2700-4K-Pro, 1152 yerel karartma bölgesi ve 4608 adet mini LED'iyle 1.000.000:1'lik yüksek kontrast düzeyi sunuyor. VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına ve 1200 nit tepe parlaklık seviyesine sahip olan monitör, AUO Fast IPS teknolojisiyle 1ms GTG tepki süresine sahip.
VX2700-4K-Pro, çift HDMI 2.1 portu, çift DisplayPort 1.4 ve dizüstü bilgisayarları şarj etmek ve veri aktarmak için 96W güç dağıtımına sahip tam işlevli bir USB-C portu ile çok yönlü bağlantı seçenekleri sunuyor. Ayrıca, 100 mm x 100 mm VESA montajıyla birlikte eğme, döndürme, pivot ve yükseklik ayarıyla ergonomik esnekliğe de sahip.
Monitör oyuncular için, hem FreeSync hem de G-Sync'i destekleyen adaptif senkronizasyon teknolojisiyle birlikte geliyor. Ek olarak karanlık sahnelerde görünürlüğü artıran Gece Görüşü, Kedi Gözü ve Siyah Sabitleyici gibi gelişmiş oyun modlarını barındırıyor. Ayrıca, iki cihazdan gelen veriyi aynı anda görüntüleyerek çoklu görev yapmayı sağlayan PIP/PBP işlevine de sahip.
PS5 ve Xbox gibi konsollar için 4K 120Hz desteği de bulunan ViewSonic VX2700-4K-Pro, Çin'de 456 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir