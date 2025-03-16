ViewSonic uygun bir fiyata 144Hz oyuncu monitörü tanıttı

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Tam Boyutta Gör Oyuncu monitörlerinde fiyat baremi oldukça yukarıya çıkmışken zaman zaman firmaların bütçe dostu ürünlerini görüyoruz. ViewSonic markası 100$ seviyesinin altında konumlanan yeni bir oyuncu monitörü tanıttı.

ViewSonic VA27G25 özellikleri ve fiyatı

ViewSonic VA27G25 monitör modeli 27 inçlik IPS LCD ekranında 1920x1080 piksel çözünürlük sunuyor. 120Hz tazeleme hızı olan ekran hız aşırtma ile bu rakamı 144Hz seviyesine çıkarabiliyor. Griden griye tepki süresi 4ms iken hareketli nesne tepki süresi ise 1ms.

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400 nit parlaklığa ulaşan ekranda yüzde 99 sRGB renk gamı bulunuyor. Ayrıca donanımsal mavi ışık önleme özelliği mevcut ve mavi ışığı yüzde 40 seviyesinin altında tutabiliyor. Akım kontrollü parlaklık ayarı ile titremeleri en aza indirirken 75Hz VGA ve 144Hz HDMI 1.4 bağlantısı sunuyor. ViewSonic VA27G25 oyuncu monitörü 75$ fiyat etiketine sahip.



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ViewSonic VA27G25 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı