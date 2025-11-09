Giriş
    ViewSonic, uygun fiyatlı 24.5 inç oyuncu monitörünü tanıttı

    ViewSonic, yeni 24.5 inç oyuncu monitörünü tanıttı. ViewSonic VX25G26-2K-2 model adıyla Çin'de satışa sunulan gaming monitör, kompakt yapıda yüksek performans isteyen oyuncuları hedefliyor.

    ViewSonic VX25G26-2K-2 oyuncu monitörü Tam Boyutta Gör
    ViewSonic, 24 inç oyuncu monitörleri arasına uygun fiyatlı bir model ekledi. ViewSonic VX25G26-2K-2 model adıyla 24.5 inç gaming monitör, 120 dolar altında fiyatla ilk olarak Çin'de satışa çıktı.

    ViewSonic VX25G26-2K-2 oyun monitörü özellikleri ile neler sunuyor?

    ViewSonic VX25G26-2K-2 gaming monitörü özellikleri
    ViewSonic VX25G26-2K-2, QHD (2560×1440) çözünürlük, 180 Hz'e kadar yenileme hızı ve 1 ms (GtG) tepki süresi sağlayan 24.5 inç Fast IPS panele sahip. Renk doğruluğu açısından, sRGB'nin %100'ünü ve DCI-P3 renk gamının %95'ini kapsıyor. İddia edilen Delta E≤2 değeriyle fabrikada kalibre edilmiş olarak geliyor. Panel, uyumlu oyun ve videolarda kontrastı ve parlaklığı artırmak için HDR10'u destekliyor ancak 300 nit tepe parlaklığı genel HDR etkisini sınırlıyor.

    Monitörde Eye ProTech+ Gen 2 donanım tabanlı düşük mavi ışık koruması bulunuyor. Bu özellik, renk kalitesini etkilemeden zararlı mavi ışık yayımını %40'ın altına düşürüyor. Monitör ayrıca 1000:1 statik kontrast oranı ve 8 bit renk derinliğine sahip.

    İnce metal standa sahip olan monitörde iki adet HDMI 2.0 portu, tek DisplayPort 1.4 bağlantı noktası ve 3.5 mm ses çıkışına yer verilmiş. Monitör, ekran yırtılmasını önlemeye ve akıcı kare iletimi sağlamaya yardımcı olan AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync adaptif senkronizasyon teknolojilerini destekliyor.

    ViewSonic VX25G26-2K-2 gaming monitör fiyatı ne kadar?

    ViewSonic VX25G26-2K-2 oyun monitörü, Çin’de 811 yuan (114 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

