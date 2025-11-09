ViewSonic, uygun fiyatlı 24.5 inç oyuncu monitörünü tanıttı

ViewSonic VX25G26-2K-2 oyun monitörü özellikleri ile neler sunuyor?
Monitörde Eye ProTech+ Gen 2 donanım tabanlı düşük mavi ışık koruması bulunuyor. Bu özellik, renk kalitesini etkilemeden zararlı mavi ışık yayımını %40'ın altına düşürüyor. Monitör ayrıca 1000:1 statik kontrast oranı ve 8 bit renk derinliğine sahip.
İnce metal standa sahip olan monitörde iki adet HDMI 2.0 portu, tek DisplayPort 1.4 bağlantı noktası ve 3.5 mm ses çıkışına yer verilmiş. Monitör, ekran yırtılmasını önlemeye ve akıcı kare iletimi sağlamaya yardımcı olan AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync adaptif senkronizasyon teknolojilerini destekliyor.
ViewSonic VX25G26-2K-2 gaming monitör fiyatı ne kadar?
ViewSonic VX25G26-2K-2 oyun monitörü, Çin’de 811 yuan (114 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...