Virginia Beach bölgesindeki McDonald's şubesi ücretsiz iPad kullanımı sunuyor





Ticari şirketler için vazgeçilmez alanlardan birisi olan reklamcılık, zaman zaman ilginç fikirlerle karşımıza çıkıyor.





ABD'de Virginia Beach bölgesinde yeni açılan bir McDonald's şubesi, müşterilerine ücretsiz iPad kullanımı sunarak farklı bir reklamcılık faaliyetine imza attı.





Şubedeki 4 masaya monte edilen beyaz stand içine oturtulan iPad'ler ile müşteriler hem yemek yerken hem de internette sörf yapabiliyor, oyun oynayabiliyor.





Bölge müdürü, geçen Nisan ayında yapılan McDonald's uluslararası bayi toplantısında karşılaştığı bir Fransız temsilcinin fikirlerinden ilham alarak projeyi ortaya atmış. Fransız temsilcinin işbirliği yaptığı firmadan 5 adet iPad kiralayan müdür, Virginia Beach bölgesinde yeni açılan restoranda müşterinin kullanımına sunmuş.





Ücretsiz iPad kullanımı restorana olan ilgiyi oldukça artırmış. Hizmet sadece tek restoran ile sınırlı ve diğerlerine yayılması planlanmıyor.





http://hamptonroads.com/2012/10/have-ipad-your-meal-its-not-togo