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Virginia Beach bölgesindeki McDonald's şubesi ücretsiz iPad kullanımı sunuyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ticari şirketler için vazgeçilmez alanlardan birisi olan reklamcılık, zaman zaman ilginç fikirlerle karşımıza çıkıyor.

ABD'de Virginia Beach bölgesinde yeni açılan bir McDonald's şubesi, müşterilerine ücretsiz iPad kullanımı sunarak farklı bir reklamcılık faaliyetine imza attı.

Şubedeki 4 masaya monte edilen beyaz stand içine oturtulan iPad'ler ile müşteriler hem yemek yerken hem de internette sörf yapabiliyor, oyun oynayabiliyor. 

Bölge müdürü, geçen Nisan ayında yapılan McDonald's uluslararası bayi toplantısında karşılaştığı bir Fransız temsilcinin fikirlerinden ilham alarak projeyi ortaya atmış. Fransız temsilcinin işbirliği yaptığı firmadan 5 adet iPad kiralayan müdür, Virginia Beach bölgesinde yeni açılan restoranda müşterinin kullanımına sunmuş.

Ücretsiz iPad kullanımı restorana olan ilgiyi oldukça artırmış. Hizmet sadece tek restoran ile sınırlı ve diğerlerine yayılması planlanmıyor. 


http://hamptonroads.com/2012/10/have-ipad-your-meal-its-not-togo Yorum Yaz
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gduman 6 yıl en beğenilen
sevgili ekrem bu haberin bize yararı var mı ? bütün forum toplaşıp virginia beach e mi gideceğiz nedir??

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Handsome2000 6 yıl
Musteriler ipad i patates yedikleri yagli elleriyle mi kullaniyorlar :)
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_Maxy_ 6 yıl
4000$'a reklamın en büyüğü. iPad'leri kaldırsalar da olur artık.
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ipsiz_uçurtma 6 yıl
bizim gibi 2200 tl ödesinler bakalım kullandırabiliyolar mi :)
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DH Misafiri 6 yıl
Istanbul beşiktaş çarşı da bi donercide vardı zaten ordan kopya çekmişler bence :)
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
DH bizi de Amerika'ya götürüyor mu?
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Smile75 6 yıl
Aynı uygulama bizim semtteki bi cafede var. Tabi orda saatine 1 TL alıyor ama iPad kullanma fırsatı veriyor. Çokta iyi oluyor. İşletmeciler böyle birşey düşünebilir.
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nurettinaz 6 yıl
Amerika da böyle bir şey olması için bence geç kalınmış. Zaten bütün mclerde en azından benim gittiğim mclerde wi fi var ve oldukça başarılı. Bunun yanında bazı mc gibi yerlerde kullanıma açık bilgisayarlarda bulunmakta. Bu uygulama için sanki biraz geç kalınmış gibi.
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Registered 6 yıl
bende kendi ipad imi bile kullanmıyorum mc te. yaglı yaglı ellerle :)
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veteriner69 6 yıl
Virginia News, yerel gazetesi için bile nerdeyse haber değeri yok :)
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eczbon 6 yıl
Bizim teknosalarda da kullanilabiliniyor


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osmanefeozkan 6 yıl
virginia'da ki ahlaki tutuculuğu bozmak için yapmışlar sanırım (virgin=bakire=bakir)
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Sharelock 6 yıl
Ekrem hocam bazen paylaştığın haberlerin gerçekten okunacak değeri olmuyor adamlar 5 iPad alıp Ekrem bey sayesinde Türkiye de dahi reklam yapabiliyorlar, bende zaten yemek yerken iPad kullanmak için Virginia Beach'e gidecektim teşekkürler.
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o3 6 yıl
bu yaz virginia beach'te mcdonalds'a uğraşmışlığım vardı da yanlış olana gittim sanırım :D
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EXios 6 yıl
Ben gayet normal karşıladım mcdonalds ismini görünce çünkü ben küçükken gittiğimizde psp,ps2 kısacası konsollar vardı ::D ipad gayet normal geliyor kulağa,çocuklar için çok eğlenceli oluyor biz yemekten sonra hemen koşar yarış yapardık. :D:D
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__Nikolaus__ 6 yıl o3
o3

bu yaz virginia beach'te mcdonalds'a uğraşmışlığım vardı da yanlış olana gittim sanırım :D

Bu yeni acilmis herhalde hocam , vb de ki tum mcdonaldslara gitmisimdir gormedim bunu
Tabi sezon bitti sehirde insan kalmadi adamlarda satisi artiracak degisik cozum yollari ariyorlar.

Bu arada habere gereksiz diyen arkadaslar , virginie beach e her yaz yaklasik 500-750 turk gidiyor.
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