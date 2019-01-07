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Vizyona girecek 10 Süper Kahraman filmi 2019

4 ay
10,5b
1
Sinema ve Dizi
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Berk Gün
Eleştirmen
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2019’un sinema dünyasındaki alametifarikalarından süper kahraman filmlerinin derlemesi ile karşınızdayız. İşte 2019’da beyazperdede bizi büyüleyecek, merakla beklediğimiz 10 süper kahraman filmi!
Seneler içinde en çok izlenen sinema janralarından biri halini alan süper kahraman filmlerinin 2019'da izleyeceğimiz yansımalarını sizin için derledik. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WB 4 ay en beğenilen
Alt kisma da listeyi ekleseydiniz illa video mu seyredelim..
Yanıtla +16
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profecco 4 ay
Naptınız? Ne yapalım hacı aynı.
10. Glass.
9. Masters of the Universe ( He Man )
8. The New Mutants.
7. X Men: Dark Phoenix.
6. Shazam.
5. Spider Man: Far from Home.
4. Hellboy.
3. Captain Marvel.
2. Joker.
1. Avengers: Endgame.
Naptınız? Ne yapalım hacı aynı.10. Glass.9. Masters of the Universe ( He Man )8. The New Mutants.7. X Men: Dark Phoenix.6. Shazam.5. ...
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valek 4 ay
Spawn
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mustafasc 4 ay
Abi sen nasıl bir Berk sin. Sesin süleyman gibi osman gibi. Tanıdığım hicbir berk te böyle ses yok. Neyse ben Avanger s End game i bekliyorum.
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Samura ii 4 ay
avengers. son :)
jokerin bu sene çıkacak filmine gidicem çünkü dünyayı kurtaran kahramanlardan bıktım biraz daha kendi hikayeleri ile önde olan süper kahramanlar istiyorum ve bunu Hollywood anlatmak ancak gişe ile olabilir
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Turkforce 4 ay
Zorla video izlettirme mantığı bıraksanız güzel olmaz mı?
Haber okumak için girdiğim Hürriyetin karşıma zorla son ses video açması saçmalığından dolayı siteyi tamamen bıraktım.
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Xrollann 4 ay
Son dönemdeki yıldız oyuncuların başında gelmiyor mu sizce de James Mcavoy?
*Glass, Joker ve Avengers: Endgame beklemedeyiz.
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profecco 4 ay
Naptınız? Ne yapalım hacı aynı.
10. Glass.
9. Masters of the Universe ( He Man )
8. The New Mutants.
7. X Men: Dark Phoenix.
6. Shazam.
5. Spider Man: Far from Home.
4. Hellboy.
3. Captain Marvel.
2. Joker.
1. Avengers: Endgame.
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WB 4 ay en beğenilen
Alt kisma da listeyi ekleseydiniz illa video mu seyredelim..
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Seyrim 4 ay
Avengers ve He-Man'i bekliyorum..
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