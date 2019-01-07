Vizyona girecek 10 Süper Kahraman filmi 2019

2019’un sinema dünyasındaki alametifarikalarından süper kahraman filmlerinin derlemesi ile karşınızdayız. İşte 2019’da beyazperdede bizi büyüleyecek, merakla beklediğimiz 10 süper kahraman filmi!

Seneler içinde en çok izlenen sinema janralarından biri halini alan süper kahraman filmlerinin 2019'da izleyeceğimiz yansımalarını sizin için derledik.