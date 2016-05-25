Vodafone Smart 7 ailesi lanse edildi: Detaylarını konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Vodafone Smart 7 ailesi lanse edildi. Üç telefon ve bir adet tablet bilgisayardan oluşan yeni seri ile Vodafone oldukça iddialı. Detayları şirketin pazarlama direktörü Fatih Uysal ile konuştuk.
Vodafone yeni nesil akıllı telefonlar ve tablet bilgisayardan oluşan Smart 7 serisini duyurdu. Biz de ürünlerin detayları ve Vodafone'un cihaz seviyesindeki planlarını pazarlama direktörü Fatih Uysal ile konuştuk.
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Erdi abi, seni görünce adam heyecan yapmış galiba :)) ne dediğinin farkında değil. Piyasaya çıkınca öğrenecez fiyatını dese daha iyiymiş gibi geldi bana :D
Bir de kamerayı bir tanıtışı var ki; bu sektöre uzak son tüketici gibi aynı. 8 ön 16 arka kamera. hani lens bilgisi, hani pixel bilgisi :)) şaka gibi.
RED TARİFESİ OLUNCA HAKKINI VERMELİLER BENCE EN ÜST GURUB TARİFELER 4 DEĞİL BU GÜN EN AZ 8 GB DEN BAŞLAMALI 4.5 G YE GEÇMİŞİZ 4 GB NE Kİ İKİ GÜNDE BİTER
ok. kib. bye.
Diye aciklama yapti sanirim
Bakin elimizde tonla cope gidecek S210 var,gelin milleti sevindirelim dedi.Esantiyon gibi verirsiniz bunlari baska cihazlarin yaninda dediler
Bizde kabul ettik ve sonra neden satmayalim ki dedik