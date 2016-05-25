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Vodafone Smart 7 ailesi lanse edildi: Detaylarını konuştuk

3 yıl
37,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vodafone Smart 7 ailesi lanse edildi. Üç telefon ve bir adet tablet bilgisayardan oluşan yeni seri ile Vodafone oldukça iddialı. Detayları şirketin pazarlama direktörü Fatih Uysal ile konuştuk.
Vodafone yeni nesil akıllı telefonlar ve tablet bilgisayardan oluşan Smart 7 serisini duyurdu. Biz de ürünlerin detayları ve Vodafone'un cihaz seviyesindeki planlarını pazarlama direktörü Fatih Uysal ile konuştuk.
  

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bortecine09 3 yıl
Fatih Uysal Bey, pro için "1 Temmuzda lanse edilecek diyor". Telefonu zaten lanse etmişler.
Erdi abi, seni görünce adam heyecan yapmış galiba :)) ne dediğinin farkında değil. Piyasaya çıkınca öğrenecez fiyatını dese daha iyiymiş gibi geldi bana :D
Bir de kamerayı bir tanıtışı var ki; bu sektöre uzak son tüketici gibi aynı. 8 ön 16 arka kamera. hani lens bilgisi, hani pixel bilgisi :)) şaka gibi.
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JavaSpecialist 3 yıl
paket ile birlikte alınmıcaksa çöp
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mir emir 3 yıl
AC_Hawker
Red tarifeleri şu an 4 gb den başlıyor, dolayısıyla tüketiciler için önemli bir deneyim sağlıyorok. kib. bye.

RED TARİFESİ OLUNCA HAKKINI VERMELİLER BENCE EN ÜST GURUB TARİFELER 4 DEĞİL BU GÜN EN AZ 8 GB DEN BAŞLAMALI 4.5 G YE GEÇMİŞİZ 4 GB NE Kİ İKİ GÜNDE BİTER
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eresist 3 yıl
Adamın ee deyişi sinirlerimi bozdu. İzlemeyi bıraktım...
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OldSkoolRapper 3 yıl
Bu adam pazarlama direktörü olduysa bende olurum. Hatta bundan 50 kat daha iyi olurum. Bu ne rezalet ya. Katlanamadım bile adamı dinlemeye.
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Elmandrill 3 yıl
Adamin iki kelimesinden biri eee
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AC_Hawker 3 yıl
"Red tarifeleri şu an 4 gb den başlıyor, dolayısıyla tüketiciler için önemli bir deneyim sağlıyor"
ok. kib. bye.
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reyes_19 3 yıl
Pazarlama direktoru: insanlara 200tl etmeyecek telefonu nasil milleti kattiririz diye dusunduk ve smart 7 altinda birlestik insanlari bize mahkum etmek icin taahhutun yaninda bide faturayi ekledik keriz bekliyoruz

Diye aciklama yapti sanirim
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***Leopard*** 3 yıl
Qualcomm bizi cagirdi

Bakin elimizde tonla cope gidecek S210 var,gelin milleti sevindirelim dedi.Esantiyon gibi verirsiniz bunlari baska cihazlarin yaninda dediler

Bizde kabul ettik ve sonra neden satmayalim ki dedik
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