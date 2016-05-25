Vodafone Smart 7 ailesi lanse edildi: Detaylarını konuştuk

Vodafone Smart 7 ailesi lanse edildi. Üç telefon ve bir adet tablet bilgisayardan oluşan yeni seri ile Vodafone oldukça iddialı. Detayları şirketin pazarlama direktörü Fatih Uysal ile konuştuk.

Vodafone yeni nesil akıllı telefonlar ve tablet bilgisayardan oluşan Smart 7 serisini duyurdu. Biz de ürünlerin detayları ve Vodafone'un cihaz seviyesindeki planlarını pazarlama direktörü Fatih Uysal ile konuştuk.