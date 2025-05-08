Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli araçlar için en iyi lastikler belli oldu: Zirvede Kore markası var

    Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu modellere göre daha ağır oldukları için lastikleri daha hızlı aşınıyor. Bu araçlar için en ideal lastikleri belirlemek üzere bir araştırma yapıldı. İşte sonuç

    Elektrikli araçlar için en iyi lastikler belli oldu: İşte birinci Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil sahiplerinin en çok şikayet ettiği konulardan biri de lastiklerin çabuk aşınması ve sık sık değiştirilmek zorunda kalmaları. Bu durum taktir edersiniz ki hem maliyetli hem de zahmetli bir süreç. Consumer Reports'un araştırmasına göre elektrikli araç sahipleri, içten yanmalı motorlu araç kullanıcılarına kıyasla lastiklerini daha sık değiştirmek zorunda kalıyor.

    Bunun temel nedeni elektrikli araçların, batarya ağırlığı nedeniyle genellikle çok daha ağır olmaları. Bu da lastiklere daha fazla yük binmesi anlamına geliyor. Peki, elektrikli araç sahipleri bu durumdan en az etkilenmek için hangi lastikleri tercih etmeli? Consumer Reports uzmanları bu soruya yanıt bulmak için kapsamlı bir test gerçekleştirdi. Test aracı olarak popüler elektrikli sedan Tesla Model 3 seçildi.

    Elektrikli araçlar için en iyi lastikler belli oldu: İşte birinci Tam Boyutta Gör
    Değerlendirilen lastik modellerini Hankook Ventus S1 AS T0, Hankook Ion Evo AS, Yokohama Advan Sport EV A/S, Pirelli P Zero All Seasons Plus Elect ve Bridgestone Turanza EV olarak sıralayabiliriz. Ayrıca yüksek performans odaklı General Altimax ve Michelin Pilot Sport All Season 4 de araştırmaya dahil edildi. Lastikler kuru, ıslak ve karlı zeminde yol tutuşu, gürültü seviyesi, aşınma direnci ve aracın menziline etkisi gibi kriterler üzerinden değerlendirildi.

    Model 3'ün fabrika çıkışı lastiği şaşırttı

    Sonuçlar şaşırtıcıydı: Tesla Model 3'ün üretim bandından çıktığında üzerinde takılı gelen lastiği Hankook Ventus S1 AS T0, beklentilerin aksine zirvede yer almadı. Onun yerine, aynı Koreli üreticinin bir başka modeli olan Hankook Ion Evo AS, testin galibi oldu. Bu lastik modeli rakiplerine kıyasla sessiz olması, hem kuru, hem de kaygan ve karlı zeminlerde zeminlerde sağladığı güçlü yol tutuşu ve düşük yuvarlanma direnciyle öne çıktı.

    Tesla Model 3'ün orijinal lastiği Hankook Ventus S1 AS T0, genel anlamda başarılı bir performans sergilese de özellikle karlı zemindeki yol tutuşta kardeşi Ion Evo AS'nin gerisinde kaldı. Testlerde dikkat çeken bir diğer lastik ise Bridgestone Turanza EV oldu. Bu model özellikle kar üzerinde kaymaya karşı gösterdiği etkileyici dirençle dikkat çekti.

    Elektrikli araçlar için en iyi lastikler belli oldu: İşte birinci Tam Boyutta Gör
    Pahalı seçenekler arasında yer alan General Altimax ve Michelin Pilot Sport All Season 4, frenleme ve yol tutuş konusunda oldukça başarılı bulundu. Ancak bunun bir bedeli vardı. Bu lastiklerin, elektrikli araçlar için hayati önem taşıyan menzil konusunda dezavantaj yarattığı görüldü. Yani performansa öncelik veren sürücüler için uygun olabilirler, ancak menzili ön planda tutan kullanıcıların bu modellerden uzak durması öneriliyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    american megatrends nedir elif akrostiş konuşmuyoruz ama numaramı silmiyor zargana erkek scrim ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN 17-DB0019NT
    HP OMEN 17-DB0019NT
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum