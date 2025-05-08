Elektrikli araçlar için en iyi lastikler belli oldu: Zirvede Kore markası var

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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil sahiplerinin en çok şikayet ettiği konulardan biri de lastiklerin çabuk aşınması ve sık sık değiştirilmek zorunda kalmaları. Bu durum taktir edersiniz ki hem maliyetli hem de zahmetli bir süreç. Consumer Reports'un araştırmasına göre elektrikli araç sahipleri, içten yanmalı motorlu araç kullanıcılarına kıyasla lastiklerini daha sık değiştirmek zorunda kalıyor.

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Bunun temel nedeni elektrikli araçların, batarya ağırlığı nedeniyle genellikle çok daha ağır olmaları. Bu da lastiklere daha fazla yük binmesi anlamına geliyor. Peki, elektrikli araç sahipleri bu durumdan en az etkilenmek için hangi lastikleri tercih etmeli? Consumer Reports uzmanları bu soruya yanıt bulmak için kapsamlı bir test gerçekleştirdi. Test aracı olarak popüler elektrikli sedan Tesla Model 3 seçildi.

Tam Boyutta Gör Değerlendirilen lastik modellerini Hankook Ventus S1 AS T0, Hankook Ion Evo AS, Yokohama Advan Sport EV A/S, Pirelli P Zero All Seasons Plus Elect ve Bridgestone Turanza EV olarak sıralayabiliriz. Ayrıca yüksek performans odaklı General Altimax ve Michelin Pilot Sport All Season 4 de araştırmaya dahil edildi. Lastikler kuru, ıslak ve karlı zeminde yol tutuşu, gürültü seviyesi, aşınma direnci ve aracın menziline etkisi gibi kriterler üzerinden değerlendirildi.

Model 3'ün fabrika çıkışı lastiği şaşırttı

Sonuçlar şaşırtıcıydı: Tesla Model 3'ün üretim bandından çıktığında üzerinde takılı gelen lastiği Hankook Ventus S1 AS T0, beklentilerin aksine zirvede yer almadı. Onun yerine, aynı Koreli üreticinin bir başka modeli olan Hankook Ion Evo AS, testin galibi oldu. Bu lastik modeli rakiplerine kıyasla sessiz olması, hem kuru, hem de kaygan ve karlı zeminlerde zeminlerde sağladığı güçlü yol tutuşu ve düşük yuvarlanma direnciyle öne çıktı.

Tesla Model 3'ün orijinal lastiği Hankook Ventus S1 AS T0, genel anlamda başarılı bir performans sergilese de özellikle karlı zemindeki yol tutuşta kardeşi Ion Evo AS'nin gerisinde kaldı. Testlerde dikkat çeken bir diğer lastik ise Bridgestone Turanza EV oldu. Bu model özellikle kar üzerinde kaymaya karşı gösterdiği etkileyici dirençle dikkat çekti.

Tam Boyutta Gör Pahalı seçenekler arasında yer alan General Altimax ve Michelin Pilot Sport All Season 4, frenleme ve yol tutuş konusunda oldukça başarılı bulundu. Ancak bunun bir bedeli vardı. Bu lastiklerin, elektrikli araçlar için hayati önem taşıyan menzil konusunda dezavantaj yarattığı görüldü. Yani performansa öncelik veren sürücüler için uygun olabilirler, ancak menzili ön planda tutan kullanıcıların bu modellerden uzak durması öneriliyor.

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