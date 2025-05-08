Elektrikli araçlar için en iyi lastikler belli oldu: Zirvede Kore markası var

Bunun temel nedeni elektrikli araçların, batarya ağırlığı nedeniyle genellikle çok daha ağır olmaları. Bu da lastiklere daha fazla yük binmesi anlamına geliyor. Peki, elektrikli araç sahipleri bu durumdan en az etkilenmek için hangi lastikleri tercih etmeli? Consumer Reports uzmanları bu soruya yanıt bulmak için kapsamlı bir test gerçekleştirdi. Test aracı olarak popüler elektrikli sedan Tesla Model 3 seçildi.
Model 3'ün fabrika çıkışı lastiği şaşırttı
Sonuçlar şaşırtıcıydı: Tesla Model 3'ün üretim bandından çıktığında üzerinde takılı gelen lastiği Hankook Ventus S1 AS T0, beklentilerin aksine zirvede yer almadı. Onun yerine, aynı Koreli üreticinin bir başka modeli olan Hankook Ion Evo AS, testin galibi oldu. Bu lastik modeli rakiplerine kıyasla sessiz olması, hem kuru, hem de kaygan ve karlı zeminlerde zeminlerde sağladığı güçlü yol tutuşu ve düşük yuvarlanma direnciyle öne çıktı.
Tesla Model 3'ün orijinal lastiği Hankook Ventus S1 AS T0, genel anlamda başarılı bir performans sergilese de özellikle karlı zemindeki yol tutuşta kardeşi Ion Evo AS'nin gerisinde kaldı. Testlerde dikkat çeken bir diğer lastik ise Bridgestone Turanza EV oldu. Bu model özellikle kar üzerinde kaymaya karşı gösterdiği etkileyici dirençle dikkat çekti.