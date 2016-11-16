Vuzix, zengin gerçeklik temelli güneş gözlüğünü CES 2017 fuarına getiriyor

Gerçek dünyadaki nesnelerin üzerine sanal objeler bindirilmesini tanımlayan zengin gerçeklik son dönemde sanal gerçeklik ile birlikte önem kazanmaya başladı. Apple’ın bir zengin gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı iddialarından sonra Vuzix de özel bir ürün hazırlığında.

Bol Donanımlı

Vuzix Blade 3000 AR adındaki güneş gözlüğü gelecek yıl Ocak ayındaki CES 2017 tüketici elektroniği fuarında boy gösterecek. Şimdiden pek çok ödül alan akıllı gözlük önemli teknolojiler ile sektörde farklılaşmayı hedefliyor.

Akıllı gözlük kendi donanımına sahip ve bu bakımdan herhangi bir kaynak cihaza ihtiyaç duymuyor. Android işletim sistemini temel alan özel arayüz pek çok konuda kullanıcıya yardımcı oluyor. Yine de farklı uygulamalar ve bağlantı seçenekleri için mobil cihazlara bağlanabilme imkanı sunulmuş.

Vuzix Blade 3000 AR ürünü firmanın görüntü teknolojisi sayesinde tüm bilgileri gözlük camına getiriyor. Şeffaf camlar aynı zamanda kullanıcıya en rahat görüş imkanını sunarken, görüntülerin akıcılığı Cobra 2 ekran işlemcisi ile sağlanıyor.

İşlemci, depolama, RAM bellek gibi unsurları kendi içerisinde barındıran gözlüğün dış kenar kısmında bir dokunmatik yüzey bulunuyor ve buradan kontrol sağlanıyor. Ayrıca mikrofon ile ses komutları verilebiliyor ve Bluetooth hoparlör ile ses aktarımı yapılabiliyor.

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WiFi ve Bluetooth sayesinde gelen bildirimler, mesajlar, çağrılar, fitness bilgileri ekrandan izlenebiliyor. Ulaşılabilir bir ağ varsa ve akıllı telefon da internete bağlıysa kullanıcı herhangi bir mekanda gözlüğü kullanabiliyor. Aksi takdirde telefona bağlanarak hücresel veri kullanmak gerekiyor.

Vuzix Blade 3000 AR fuardaki tanıtımın ardından satışa sunulacak. Şimdilik ne kadar fiyat etiketi sunacak, geliştirici ekosistemi ne kadar canlı olacak ve en önemlisi bataryası nasıl bir kullanım ömrü sunacak bilinmiyor. Zaten bunlar en önemli konular.

Google Glass ile benzer bir çıkış noktasına sahip olan Vuzix gözlüğü umarız aynı akıbeti yaşamaz. Bir iki saatlik kullanım süresi, küçük yapıya uyması için belirlenen donanımın çok çabuk eskimesi, geliştiricilerin çok fazla destek vermemesi gibi konular Google’ı bir hayli yormuştu ve sonrasında da gözlük projesi rafa kalkmıştı.