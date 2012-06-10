Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WWDC 2012'de Apple TV için yazılım geliştirme aracı duyurulabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,9b
1
8
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 Apple’ın geliştiricilere yönelik düzenlediği, WWDC 2012’de Apple TV için yazılım geliştirmeye imkan verecek olan bir  aracın etkinliğin gündeminde yer alması bekleniyor.

WWDC 2012’de sunulması beklenen bu yeni yazılım geliştirme aracı ile Apple TV’ye Appstore yolunun açılması ve cihazın sadece firma'nın sunduğu güncellemeler dışında üçüncü parti uygulamalara sahip olması söz konusu. Apple’ın mobil cihazlardaki A5 işlemcisinin tek çekirdekli versiyonunu bünyesinde barındıran Apple TV’de Jailbreak ile çeşitli üçüncü parti uygulamaları yüklemek şu an mümkün olsa da bu işlemin mobil cihazlara göre daha çok bilgi birikimi gerektirmesinden dolayı kullanıcılar uzak duruyor. WWDC 2012'de duyurulması beklenen yazılım geliştirme aracı ile Apple TV’nin şu anki konumundan daha önemli bir yere gelmesi de beklentiler arasında.

Henüz dedikodu niteliğinde olan bu bilgilerin ne kadar doğru olduğunu Pazartesi günü, Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak olan WWDC 2012 etkinliğinde hep birlikte göreceğiz.
http://www.bgr.com/2012/06/08/apple-tv-sdk-wwdc-2012/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dreampowder 7 yıl en beğenilen
Apple tv'de app store açılırsa, apple tv küçük çapta bir oyun konsolu olma yolunda gidebilir. ipad/iphone ile controller işlevi, 1080p'ye kadar çözünürlük desteği, en azından wii nin şimdiki halinden çok daha güzel görünümlü oyunlar geliştirilebilir. inşallah doğrudur
Apple tv'de app store açılırsa, apple tv küçük çapta bir oyun konsolu olma yolunda gidebilir. ipad/iphone ile controller işlevi, 1080p'ye kadar çözünürlük dest...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pardus Linux 7 yıl
Apple daha geçen açıklama yaptı konsol falan boş iş diye ifanlar hala konsol diyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreampowder 7 yıl Pardus Linux
Pardus Linux

Apple daha geçen açıklama yaptı konsol falan boş iş diye ifanlar hala konsol diyor.


finux lar da daha ne olduğunu bilmeden yorum yapıyor. Apple konsol üretmenin gereksiz olduğunu düşünüyor, fakat ios platformunda binlerce oyun var. Adamların konsol üretmenin boş iş olduğunu söylemesinin sebebi bu.

Geçtiğimiz yıllarda ipad ve iphone'un psp ve nintendo nun en büyük rakipleri olduğunu da aynı konsol üretmeyi gerekli görmeyen firma söyledi.

Linux'u çok severim hatta hem ios hem de osx linux ile çok uzaktan da olsa akraba sayılırlar birçok ortak çalıştıkları alanlar vardır, ama fanboyluğun da hateboyluğun da trollük yapmanın da lüzumu yok.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 8.Bölüm "Heroes Call, Penny Time ve diğer 16 konu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
2001 ve öncesi ile TÜRKİYE
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim