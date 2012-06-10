WWDC 2012'de Apple TV için yazılım geliştirme aracı duyurulabilir





Apple’ın geliştiricilere yönelik düzenlediği, WWDC 2012’de Apple TV için yazılım geliştirmeye imkan verecek olan bir aracın etkinliğin gündeminde yer alması bekleniyor.

http://www.bgr.com/2012/06/08/apple-tv-sdk-wwdc-2012/

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WWDC 2012’de sunulması beklenen bu yeni yazılım geliştirme aracı ile Apple TV’ye Appstore yolunun açılması ve cihazın sadece firma'nın sunduğu güncellemeler dışında üçüncü parti uygulamalara sahip olması söz konusu. Apple’ın mobil cihazlardaki A5 işlemcisinin tek çekirdekli versiyonunu bünyesinde barındıran Apple TV’de Jailbreak ile çeşitli üçüncü parti uygulamaları yüklemek şu an mümkün olsa da bu işlemin mobil cihazlara göre daha çok bilgi birikimi gerektirmesinden dolayı kullanıcılar uzak duruyor. WWDC 2012'de duyurulması beklenen yazılım geliştirme aracı ile Apple TV’nin şu anki konumundan daha önemli bir yere gelmesi de beklentiler arasında.Henüz dedikodu niteliğinde olan bu bilgilerin ne kadar doğru olduğunu Pazartesi günü, Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak olan WWDC 2012 etkinliğinde hep birlikte göreceğiz.