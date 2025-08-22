Giriş
    YouTube'un premium özelliklerinden biri ücretsiz oldu

    YouTube, Premium'a özel video indirme özelliğini ücretsiz olarak sunmaya başladı. Bazı kullanıcılar diledikleri videoları düşük çözünürlükte de olsa cihazlarına kaydedebiliyor.

    YouTube'un premium özelliklerinden biri ücretsiz oldu Tam Boyutta Gör
    YouTube bazı kullanıcılarına Premium aboneliğe özel video indirme özellğini ücretsiz olarak sunmaya başladı. Şimdilik sadece küçük bir kullanıcı grubu ile test edilen bu hamle, daha fazla kişiyi ücretli Premium üyeliğe yönlendirmeyi amaçlayan bir pazarlama stratejisi olarak değerlendiriliyor.

    Ücretsiz olarak sunulan bu özellikte önemli kısıtlamalar mevcut. Videolar uygulama üzerinden yalnızca 360p veya 144p kalitesinde indirilebiliyor. Daha yüksek çözünürlük (720p, 1080p ve üzeri) seçildiğinde ise kullanıcılar Premium abonelik almaya yönlendiriliyorlar.

    YouTube'un premium özelliklerinden biri ücretsiz oldu Tam Boyutta Gör

    Amaç Premium'a ilgi çekmek

    Kısıtlamalar müzik klipleri için de geçerli. Lisans sınırlamaları nedeniyle bu tür içerikleri ücretsiz olarak indirmek mümkün değil. Müzik indirmek veya arka planda oynatmak için hala YouTube Premium abonesi olmak gerekiyor.

    YouTube Premium'daki video indirme özelliği, kullanıcıların izlemek istedikleri videoları indirip, hücresel veri veya WiFi bağlantısına ihtiyaç duymadan izlemelerine olanak tanıyor. Muhtemelen şirket bu özelliği "deneme sürümü" gibi sunarak, kullanıcıların ilgisini çekmeyi ve daha sonra Premium aboneliğine geçmelerini teşvik etmeyi hedefliyor.

    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

