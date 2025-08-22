YouTube'un premium özelliklerinden biri ücretsiz oldu

Ücretsiz olarak sunulan bu özellikte önemli kısıtlamalar mevcut. Videolar uygulama üzerinden yalnızca 360p veya 144p kalitesinde indirilebiliyor. Daha yüksek çözünürlük (720p, 1080p ve üzeri) seçildiğinde ise kullanıcılar Premium abonelik almaya yönlendiriliyorlar.
Amaç Premium'a ilgi çekmek
Kısıtlamalar müzik klipleri için de geçerli. Lisans sınırlamaları nedeniyle bu tür içerikleri ücretsiz olarak indirmek mümkün değil. Müzik indirmek veya arka planda oynatmak için hala YouTube Premium abonesi olmak gerekiyor.
YouTube Premium'daki video indirme özelliği, kullanıcıların izlemek istedikleri videoları indirip, hücresel veri veya WiFi bağlantısına ihtiyaç duymadan izlemelerine olanak tanıyor. Muhtemelen şirket bu özelliği "deneme sürümü" gibi sunarak, kullanıcıların ilgisini çekmeyi ve daha sonra Premium aboneliğine geçmelerini teşvik etmeyi hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
171 Kişi Okuyor (32 Üye, 139 Misafir) 22 Masaüstü 149 Mobil
7980 kez okundu.
13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, youtube ve