YouTube'un premium özelliklerinden biri ücretsiz oldu

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör YouTube bazı kullanıcılarına Premium aboneliğe özel video indirme özellğini ücretsiz olarak sunmaya başladı. Şimdilik sadece küçük bir kullanıcı grubu ile test edilen bu hamle, daha fazla kişiyi ücretli Premium üyeliğe yönlendirmeyi amaçlayan bir pazarlama stratejisi olarak değerlendiriliyor.

Ücretsiz olarak sunulan bu özellikte önemli kısıtlamalar mevcut. Videolar uygulama üzerinden yalnızca 360p veya 144p kalitesinde indirilebiliyor. Daha yüksek çözünürlük (720p, 1080p ve üzeri) seçildiğinde ise kullanıcılar Premium abonelik almaya yönlendiriliyorlar.

Amaç Premium'a ilgi çekmek

Kısıtlamalar müzik klipleri için de geçerli. Lisans sınırlamaları nedeniyle bu tür içerikleri ücretsiz olarak indirmek mümkün değil. Müzik indirmek veya arka planda oynatmak için hala YouTube Premium abonesi olmak gerekiyor.

YouTube Premium'daki video indirme özelliği, kullanıcıların izlemek istedikleri videoları indirip, hücresel veri veya WiFi bağlantısına ihtiyaç duymadan izlemelerine olanak tanıyor. Muhtemelen şirket bu özelliği "deneme sürümü" gibi sunarak, kullanıcıların ilgisini çekmeyi ve daha sonra Premium aboneliğine geçmelerini teşvik etmeyi hedefliyor.

