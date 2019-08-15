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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Wear OS ile çalışan Misfit Vapor X duyuruldu

Misfit Vapor X akıllı saati Wear OS platformunun getirdiği özelliklerin yanında GPS, NFC ve su altında dayanıklılık gibi özellikler sunuyor. Fiyatı ise piyasanın biraz üzerine çıkmış durumda.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giyilebilir cihaz pazarında ilk beşteki yerini Çinli rakiplerine kaptırmış olsa da Misfit farklı ürünler ile pazar payı aramaya devam ediyor. Yeni tanıtılan Misfit Vapor X akıllı saati Google Wear OS platformunu temel alıyor.

Misfit Vapor X özellikleri ve fiyatı

1.19 inçlik AMOLED ekran barındıran Vapor X daha verimli Snapdragon Wear 3100 yongasından gücünü alıyor. Sisteme 512MB RAM ve 4GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Saatin bataryası ise tam gün kullanım için yeterli.

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Dahili GPS ile konumu daha kolay hesaplayan saat ayrıca NFC üzerinden Google Pay ödemeleri yapabiliyor. Elbette bunlar batarya ömrüne doğrudan etki eden unsurlar. Saat ayrıca nabız ölçüyor ve 30 metreye kadar su altında da dayanıklı.

Saatin kasası hafif alüminyum alaşımdan imal edilmiş ve 42mm ölçüye sahip. Bu gövde sadece 43gr geliyor. Wear OS işletim sistemi ise gelen bildirimler, mesajlara cevaplar, yaşam değerlerinin takibi gibi önemli fonksiyonları yerine getiriyor. Misfit Vapor X kısa bir süre 200$ üzerinden satılacak ve sonra 280$ standart fiyatına geri dönecek.

 


https://www.phonearena.com/news/Misfit-Vapor-X-smartwatch-WearOS-official_id118226 Yorum Yaz
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