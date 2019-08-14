Samsung kendi oyun servisini duyurabilir

Son dönemde bulut altyapısı üzerinden oyun oynama imkânı sunan servisler ilgi görmeye başladı. Google Stadia ve Microsoft xCloud gibi servisler yakın zamanda rekabete katılacaklar. Samsung ise biraz daha küçük çaplı bir servis üzerinde çalışıyor.

PlayGalaxy Link nedir?

PlayGalaxy Link kendi bilgisayarınızı bir sunucuya dönüştürüyor. Samsung’un Parsec adındaki düşük gecikmeli olarak PC üzerinden oyun akışı sunan hizmetten faydalandığı ve kendi markası ile sunduğu ifade ediliyor.

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Parsec uygulamasını kurduktan sonra aynı ağ içerisinde yer alan mobil cihazlara oynadığınız oyunu aktarabiliyorsunuz. Dilerseniz ağ dışında olsanız bile internet üzerinden yine bilgisayarınıza bağlanabiliyorsunuz.

PlayGalaxy Link ise Samsung’un uyumlu akıllı telefonlarında oyun akışları sunma imkânı verecek. Henüz hangi modellerin uyumlu olduğu bilinmiyor ancak başlangıcın Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serileri ile yapılması sürpriz olmaz. Samsung’un IFA 2019 fuarında ilk açıklamayı yapması bekleniyor.