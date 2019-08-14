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Samsung kendi oyun servisini duyurabilir

Samsung gelecek ay itibariyle PlayGalaxy Link adını verdiği oyun servisini duyurabilir. Servis kendi bilgisayarınızda oynadığınız oyunu mobil cihazlarınıza yansıtacak.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde bulut altyapısı üzerinden oyun oynama imkânı sunan servisler ilgi görmeye başladı. Google Stadia ve Microsoft xCloud gibi servisler yakın zamanda rekabete katılacaklar. Samsung ise biraz daha küçük çaplı bir servis üzerinde çalışıyor.

PlayGalaxy Link nedir?

PlayGalaxy Link kendi bilgisayarınızı bir sunucuya dönüştürüyor. Samsung’un Parsec adındaki düşük gecikmeli olarak PC üzerinden oyun akışı sunan hizmetten faydalandığı ve kendi markası ile sunduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Google Play uygulamalarına etiket desteği geliyor"

Parsec uygulamasını kurduktan sonra aynı ağ içerisinde yer alan mobil cihazlara oynadığınız oyunu aktarabiliyorsunuz. Dilerseniz ağ dışında olsanız bile internet üzerinden yine bilgisayarınıza bağlanabiliyorsunuz.

PlayGalaxy Link ise Samsung’un uyumlu akıllı telefonlarında oyun akışları sunma imkânı verecek. Henüz hangi modellerin uyumlu olduğu bilinmiyor ancak başlangıcın Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serileri ile yapılması sürpriz olmaz. Samsung’un IFA 2019 fuarında ilk açıklamayı yapması bekleniyor.

 


https://www.slashgear.com/samsung-playgalaxy-link-launch-next-month-could-one-up-stadia-xcloud-14587217/ Yorum Yaz
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serafon 1 sa.
Maalesef özgün ürün yapmak için gerekli süreç çok zorlu ve maalesef kopyalamak gibi hileler işe yarıyor çoğu zaman.
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darkaura 1 sa.
Klasik samsung. Her isi deniyor tutarsa yurusun mantigi ile urun hizmet cikariyor ama nadiren onun altini doldurup son kullaniciyi tatmin edecek kaliteli bir is sunuyor. Sayet dunyanin en buyuk panel ve chip ureticisi olmayasaydi akilli telefon sektorundede basarili olmasi pek mumkun olmazdi. O kadar ustun paneller ve chipler uretmesine ragmen ilk urettigi akilli telefonlarin iphonelarin ezber kopyalari oldugunu hatirlatirim.
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