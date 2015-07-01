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Web Tabanlı FPS Oyun First Blood: Er Meydanı Artık Türkiye'de

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Oyunlar
DH Bülten
Dh Bülten
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Web Tabanlı FPS Oyun First Blood: Er Meydanı Artık Türkiye'de
Uzun süren testler sonucu kapılarını Türkiye’ye tamamen açan, Türkiye’nin ilk indirmeden oynanan web tabanlı MMOFPS oyunu First Blood: Er Meydanı, etkinlikler ve turnuvalar ile oyuncularını karşılıyor.

Çin’in teknoloji devlerinden Oasis Games tarafından yayınlanan First Blood: Er Meydanı, sahip olduğu teknolojisi ile oyunculuk kavramına yeni bir anlayış getiriyor. First Blood: Er Meydanı, oyunculara hiç bir kurulum yapmadan saniyeler içerisinde kayıt olup girebilecekleri bir savaş oyunu deneyimi sunuyor.

First Blood: Er Meydanı, efsane oyunlardan izler taşıyor ve oyuncularına bilindik haritalar, silahlar, mühimmatlar ve basit bir arayüz sunuyor. Oyunda ölüm maçı, takımlı ölüm maçı, bomba imha gibi oyun türlerinin yanı sıra, sadece tüfek veya sadece el bombası gibi kişiselleştirebileceğiniz kişisel oyun türleri de yaratabiliyorsunuz.

First Blood: Er Meydanı, kendi içerisinde bulundurduğu Takım Savaşları modu ile arkadaşlarınızla birlikte diğer takımlarla karşılaşabileceğiniz bitmek bilmeyen turnuva ortamı sunuyor.

Oyun, ayrıca Facebook üzerinden direk oynanabiliyor.
 
Resmi Web Site: http://fbtr.oasgames.com/
 
 
Facebook üzerinden oynamak için: https:/apps.facebook.com/firstblood_tr
 

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