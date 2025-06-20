Sifu ekibinin yaptığı futbol oyunu Rematch'ten etkileyici başlangıç

Rematch, Daha İlk Günden 1 Milyon Oyuncuya Ulaştı
Sloclap tarafından paylaşılan bilgiler, Rematch'in oyunseverler tarafından ilgiyle karşılandığını gösteriyor. Çünkü oyun daha ilk günden 1 milyon oyuncuya ulaştı. Elbette oyunun bu başarısında daha ilk günden Game Pass'e gelmesi de etkili oldu ama Steam verileri oyunun Game Pass abonesi olmayanları da cezbetmeyi başardığını gösteriyor. Zira oyun daha ilk günden Steam'de 92,841 eşzamanlı oyuncuya erişti.
Rematch, atari günlerini hatırlatan online bir futbol oyunu. Rocket League'e benzetilen bu futbol oyununda beşer kişilik takımlar bol aksiyonlu futbol maçlarında karşı karşıya geliyor. Her oyuncu tek bir futbolcuyu kontrol ediyor ve hünerlerini sergileyerek takımına katkıda bulunmaya çalışıyor. Gerçekçi bir futbol simülasyonu sunmakla pek ilgilenmeyen Rematch'te oyuncular akrobatik hareketler ve özel vuruşlar da yapabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: