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    Sifu ekibinin yaptığı futbol oyunu Rematch'ten etkileyici başlangıç

    Sifu ile son yılların en başarılı oyunlarından birine imza atan Sloclap'in yeni futbol oyunu Rematch, daha ilk günden 1 milyon oyuncuya ularaşak etkileyici bir çıkış yaptı.

    Rematch Tam Boyutta Gör
    Son yılların en başarılı oyunlarından olan Sifu ile adını duyuran Sloclap stüdyosu, bu yıl kendilerinden beklediğimizden çok daha farklı bir oyunla karşımıza çıktı. Stüdyo Sifu gibi dövüş odaklı bir oyun çıkarmak yerine, futbol oyunlarına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Rematch'i geliştirdi. FIFA oyunlarından ziyade Rocket League'i akıllara getiren Rematch, bugün oyunseverlerle buluştu.

    Rematch, Daha İlk Günden 1 Milyon Oyuncuya Ulaştı

    Sloclap tarafından paylaşılan bilgiler, Rematch'in oyunseverler tarafından ilgiyle karşılandığını gösteriyor. Çünkü oyun daha ilk günden 1 milyon oyuncuya ulaştı. Elbette oyunun bu başarısında daha ilk günden Game Pass'e gelmesi de etkili oldu ama Steam verileri oyunun Game Pass abonesi olmayanları da cezbetmeyi başardığını gösteriyor. Zira oyun daha ilk günden Steam'de 92,841 eşzamanlı oyuncuya erişti.

    Rematch, atari günlerini hatırlatan online bir futbol oyunu. Rocket League'e benzetilen bu futbol oyununda beşer kişilik takımlar bol aksiyonlu futbol maçlarında karşı karşıya geliyor. Her oyuncu tek bir futbolcuyu kontrol ediyor ve hünerlerini sergileyerek takımına katkıda bulunmaya çalışıyor. Gerçekçi bir futbol simülasyonu sunmakla pek ilgilenmeyen Rematch'te oyuncular akrobatik hareketler ve özel vuruşlar da yapabiliyor.

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