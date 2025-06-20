Sifu ekibinin yaptığı futbol oyunu Rematch'ten etkileyici başlangıç

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yılların en başarılı oyunlarından olan Sifu ile adını duyuran Sloclap stüdyosu, bu yıl kendilerinden beklediğimizden çok daha farklı bir oyunla karşımıza çıktı. Stüdyo Sifu gibi dövüş odaklı bir oyun çıkarmak yerine, futbol oyunlarına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Rematch'i geliştirdi. FIFA oyunlarından ziyade Rocket League'i akıllara getiren Rematch, bugün oyunseverlerle buluştu.

Rematch, Daha İlk Günden 1 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Sloclap tarafından paylaşılan bilgiler, Rematch'in oyunseverler tarafından ilgiyle karşılandığını gösteriyor. Çünkü oyun daha ilk günden 1 milyon oyuncuya ulaştı. Elbette oyunun bu başarısında daha ilk günden Game Pass'e gelmesi de etkili oldu ama Steam verileri oyunun Game Pass abonesi olmayanları da cezbetmeyi başardığını gösteriyor. Zira oyun daha ilk günden Steam'de 92,841 eşzamanlı oyuncuya erişti.

Bungie'nin yeni oyunu Marathon süresiz olarak ertelendi 2 gün önce eklendi

Rematch, atari günlerini hatırlatan online bir futbol oyunu. Rocket League'e benzetilen bu futbol oyununda beşer kişilik takımlar bol aksiyonlu futbol maçlarında karşı karşıya geliyor. Her oyuncu tek bir futbolcuyu kontrol ediyor ve hünerlerini sergileyerek takımına katkıda bulunmaya çalışıyor. Gerçekçi bir futbol simülasyonu sunmakla pek ilgilenmeyen Rematch'te oyuncular akrobatik hareketler ve özel vuruşlar da yapabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Futbol oyunu Rematch ilk günden 1 milyon oyuncuya ulaştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: