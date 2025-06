Steam'de "EA İndirimleri" başladı: Yüzde 95’e varan indirim

Tam Boyutta Gör Valve’in dijital oyun platformu Steam, yepyeni fırsatlar ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Summer Sale kampanyası kapsamında Electronic Arts oyunları indirime girdi. Steam EA indirimleri 26 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olacak. İşte satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

Electronic Arts Summer Sale indirimleri kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 26 Haziran TSİ 21.00'a sürecek indirim döneminde, Battlefield 2042 49,99 dolar yerine 2,99 dolar, Need for Speed Unbound 69.99 dolar yerine 9,79 dolar, EA SPORTS FC 25 69,99 dolar yerine 13,99 dolar, Star Wars Jedi: Survivor ise 69,99 dolar yerine 13,99 dolar fiyatla sunuluyor.

İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Split Fiction,Mass Effect 2, Dragon Age Inquisition, It Takes Two ve A Way Outgibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz. Tüm oyunlara ise buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı İndirim Oranı A Way Out 29,99 dolar 5,99 dolar %80 Need for Speed Unbound 69,99 dolar 9,79 dolar %86 Dead Space 59,99 dolar 11,99 dolar %80 EA SPORTS FC 25 69,99 dolar 13,99 dolar %80 Battlefield 2042 59,99 dolar 2,99 dolar %95 Unravel Two 19,99 dolar 4,99 dolar %75 It Takes Two 39,99 dolar 9,99 dolar %75 Star Wars Jedi: Survivor 69,99 dolar 13,99 dolar %80 STAR WARS Battlefront II 39,99 dolar 3,99 dolar %90 Crysis 2 - Maximum Edition 29,99 dolar 7,49 dolar %75 Mass Effect™ Legendary Edition 59.99 dolar 5.99 dolar %90 SPORE 19,99 dolar 4,99 dolar %75 Dragon Age Inquisition 39,99 dolar 9,99 dolar %75 DIRT 5 59,99 dolar 14,99 dolar %75

