Steam'de "EA İndirimleri" başladı: Yüzde 95’e varan indirim

Steam'de "EA İndirimleri" başladı
Electronic Arts Summer Sale indirimleri kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 26 Haziran TSİ 21.00'a sürecek indirim döneminde, Battlefield 2042 49,99 dolar yerine 2,99 dolar, Need for Speed Unbound 69.99 dolar yerine 9,79 dolar, EA SPORTS FC 25 69,99 dolar yerine 13,99 dolar, Star Wars Jedi: Survivor ise 69,99 dolar yerine 13,99 dolar fiyatla sunuluyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Split Fiction,Mass Effect 2, Dragon Age Inquisition, It Takes Two ve A Way Outgibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz. Tüm oyunlara ise buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
|İndirim Oranı
|A Way Out
|29,99 dolar
|5,99 dolar
|%80
|Need for Speed Unbound
|69,99 dolar
|9,79 dolar
|%86
|Dead Space
|59,99 dolar
|11,99 dolar
|%80
|EA SPORTS FC 25
|69,99 dolar
|13,99 dolar
|%80
|Battlefield 2042
|59,99 dolar
|2,99 dolar
|%95
|Unravel Two
|19,99 dolar
|4,99 dolar
|%75
|It Takes Two
|39,99 dolar
|9,99 dolar
|%75
|Star Wars Jedi: Survivor
|69,99 dolar
|13,99 dolar
|%80
|STAR WARS Battlefront II
|39,99 dolar
|3,99 dolar
|%90
|Crysis 2 - Maximum Edition
|29,99 dolar
|7,49 dolar
|%75
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Mass Effect™ Legendary Edition
|59.99 dolar
|5.99 dolar
|%90
|SPORE
|19,99 dolar
|4,99 dolar
|%75
|Dragon Age Inquisition
|39,99 dolar
|9,99 dolar
|%75
|DIRT 5
|59,99 dolar
|14,99 dolar
|%75