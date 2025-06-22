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    Eski Witcher ekibinin geliştirdiği RPG oyunu The Blood of Dawnwalker detaylıca tanıtıldı

    The Witcher serisinde çalışan eski CD Projekt Red çalışanları tarafından geliştirilen vampir oyunu The Blood of Dawnwalker detaylıca tanıtıldı. Oyun, özellikle RPG tarafıyla epey iddialı geliyor.

    Eski Witcher ekibinin geliştirdiği RPG oyunu The Blood of Dawnwalker detaylıca tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Xbox Games Showcase etkinliğinde tanıtılan oyunlardan biri de The Blood of Dawnwalker oldu. RPG türündeki bu tek kişilik oyun, hem yayınlanan sinematik fragmanıyla hem de arkasındaki ekiple merak uyandırdı. Çünkü The Blood of Dawnwalker, The Witcher serisinde görev almış eski CD Projekt Red çalışanları tarafından geliştirilmişti.

    Bu yönüyle merak uyandıran The Blood of Dawnwalker, dün düzenlenen yeni bir etkinlikle detaylıca tanıtıldı. Bu etkinlik sırasında oyun içi görüntüler içeren 20 dakikalık bir video gösterilirken, oyundaki ilgi çekici mekanikler de kapsamlı bir şekilde anlatıldı.

    The Blood of Dawnwalker, Oyunculara Farklı Yollar Sunacak

    The Blood of Dawnwalker, oyunculara izleyebilecekleri farklı yollar sunacak. Görevleri ne şekilde ya da ne sırayla yapacakları konusunda pek çok farklı seçeneğe sahip olan oyuncular, böylece kendi hikâyelerini kendileri şekillendirebilecekler. Bugün gösterilen 15 dakikalık demo, The Blood of Dawnwalker'ın özellikle RPG (rol yapma) tarafında epey iddialı olduğunu gösteriyor.

    Oyun, vampirlerin hüküm sürdüğü kurrgusal bir Orta Çağ krallığında geçiyor. Bir "Dawnwalker", yani gün ışığında da gezebilen bir vampir olan Coen, hem ailesini kurtarmak hem de diyarı vampirlerin egemenliğinden kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişecek.

    Yayınlanan demoda da görüleceği üzere oyunda kapsamlı bir gece-gündüz döngüsü yer alıyor ve bu döngüye bağlı olarak karakterin yetenekleri de değişiyor. Gündüzleri insan formunda savaşan Coen, geceleri ise vampire dönüşüyor ve vampirlere özgü yeteneklere erişiyor. Oyuncular istedikleri görevleri istedikleri zamanda yaparak Coen'in hangi yönüne ağırlık vereceklerini belirleyebiliyor. Ayrıca bir görev noktasına ne zaman gittiğiniz, hikâyenin gidişatını da değiştiriyor.

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