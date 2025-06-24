Microsoft, Xbox PC uygulamasına Steam oyunlarını ekliyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows'taki Xbox PC uygulamasını daha kapsamlı bir oyun platformuna dönüştürmek için önemli bir adım atıyor. Şirket, Steam, Battle.net ve Epic Games üzerinden indirilen oyunları Xbox uygulaması içinde tek bir kütüphanede toplama özelliğini test etmeye başladı. Bu yenilik, ilk etapta Xbox Insider kullanıcılarına sunuldu.

Tüm oyunlarınız Xbox uygulamasında görünecek

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, farklı mağazalardan edindikleri oyunları Xbox uygulaması içinde görebilecek. Uygulama, desteklenen mağazalardan indirilen oyunları otomatik olarak “Kütüphanem” sekmesine ekliyor ve bu oyunlar, kenar çubuğundaki “Son Oynananlar” listesinde de yer alıyor. Microsoft Xbox platform ürün yöneticisi Manisha Oza, bu sistemin oyuncuların oyunlarına daha hızlı ve kolay erişmesini sağlayacağını belirtti.

Toplu oyun kütüphanesi özelliği, yıl sonuna kadar Xbox uygulamasının genel sürümüne sunulacak. Aynı zamanda ROG Xbox Ally gibi taşınabilir oyun cihazlarında da desteklenecek. Microsoft, bu adımıyla Xbox uygulamasını Windows üzerinde bir oyun üssü haline getirmeyi ve SteamOS gibi rakip platformlara karşı konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Şu an bu özelliği denemek isteyen kullanıcılar, Xbox Insider Hub uygulamasını indirerek PC oyun önizleme programına katılabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, dilerlerse uygulama ayarlarının “Kütüphane ve Uzantılar” bölümünden belirli mağazaları gizleyerek görünürlüğü özelleştirebiliyor.

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GOG, EA uygulaması, Ubisoft Connect gibi platformlara desteğin gelip gelmeyeceği veya ne zaman geleceği henüz belli değil. Bununla birlikte oyunları tek bir kütüphanede görmek esasında en temel sorunu çözmeyecek. Yani, eğer Steam’de satın aldığınız Far Cry 6’yı Xbox uygulamasından açtığınızda Xbox, Steam uygulamasını başlatacak ve o da Ubisoft uygulamasını açacak...

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Microsoft, Xbox PC uygulamasına Steam oyunlarını ekliyor

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