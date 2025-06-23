Bugün erken erişime açılan Death Stranding 2'nin eleştirmen puanı belli oldu

Tam Boyutta Gör Bu yılın en heyecanla beklenen oyunlarından olan Death Stranding 2, 26 Haziran'da satışa sunulacak. Ancak oyunun Digital Deluxe Edition veya Collector’s Edition versiyonları için ön sipariş verenlerin 26 Haziran'a kadar beklemesi gerekmeyecek. Çünkü bu oyunculara özel erken erişim aşaması bugün başladı. Death Stranding 2'nin oyunseverlerle buluşmasıyla birlikte, oyuna dair ilk yorumlar ve eleştirmen puanları da paylaşıldı.

Death Stranding 2, İlk Oyundan Daha Fazla Beğenildi

Death Stranding'in eleştirmen puanı, ilk oyunun üzerinde. Bugün itibarıyla oyunun MetaCritic puanı 90'da ki bu da Death Stranding 2'yi bu yılın en yüksek puan alan oyunlarından biri yapıyor. Ayrıca devam oyununun ilk oyundan çok daha iyi bulunduğunu gösteriyor. Çünkü ilk oyunun MetaCritic puanı 82'ydi.

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Oyunun hikâyesi, duygusal tonu, etkileyici görselliği ve ilk oyuna göre epey geliştirilen dövüş mekanikleri eleştirmenleri etkilemiş gibi görünüyor. Ayrıca Death Stranding 2'nin ilk oyuna kıyasla çok daha büyük bir yapım olduğu belirtiliyor ki oyun çıkmadan önce gelen açıklamalar da buna işaret ediyordu.

Ne var ki ilk oyunu sevmeyenlerin tamamen farklı bir oyun beklememesi gerektiği söyleniyor. Hikâye daha derinleştirilmiş, ilgi çekici mekanikler ve daha çok aksiyon eklenmiş olsa da Death Stranding 2 de özünde bir yolculuk ve teslimat oyunu. Eleştirmenler arasındaki genel kanı, Death Stranding 2'nin ilk oyunun çok daha iyi bir versiyonu olduğu yönünde.

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Death Stranding 2 eleştirmen puanıyla beklentileri aştı

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